TURİZM

Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:53:59 AA

Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Gelecek Turizmde, 4'üncü döneminde hayata geçireceği "Likya Yolu'nda Bir Tarih Molası" projesinin çalışmalarını başlattı. Proje kapsamında Antalya'nın Demre ilçesindeki Likya Yolu'nda üç farklı yürüyüş rotası birleştirilerek turizme kazandırılacak

  • 1 Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde, 4'üncü döneminde hayata geçireceği "Likya Yolu'nda Bir Tarih Molası" projesinin çalışmalarını başlattı.

  • 2 Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre, proje kapsamında Türkiye'nin en uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Antalya'nın Demre İlçesindeki Likya Yolu'nda üç farklı yürüyüş rotası birleştirilecek. Projenin bölge turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

  • 3 Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor
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    İŞARETLEMEYİ GÖNÜLLÜLER YAPTI

  • 4 Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor
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    Proje hakkında bilgi veren Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban, "Kültür Rotaları Derneği, Demre Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Kapaklı Muhtarlığı işbirliğiyle yürütülen proje ile Likya Yolu'nun üç farklı yürüyüş rotası Demre'nin Hoyran mevkii ve Kapaklı Köyü'nde birleştirilecek.

  • 5 Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor
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    Bölge, ziyaretçilerin dinlenebileceği ve alternatif rota seçebileceği bir merkez haline getirilecek. Öncelikle saha çalışması yapılarak rota belirlendi

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