Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde, 4'üncü döneminde hayata geçireceği "Likya Yolu'nda Bir Tarih Molası" projesinin çalışmalarını başlattı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre, proje kapsamında Türkiye'nin en uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Antalya'nın Demre İlçesindeki Likya Yolu'nda üç farklı yürüyüş rotası birleştirilecek. Projenin bölge turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
İŞARETLEMEYİ GÖNÜLLÜLER YAPTI
Proje hakkında bilgi veren Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban, "Kültür Rotaları Derneği, Demre Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Kapaklı Muhtarlığı işbirliğiyle yürütülen proje ile Likya Yolu'nun üç farklı yürüyüş rotası Demre'nin Hoyran mevkii ve Kapaklı Köyü'nde birleştirilecek.
Bölge, ziyaretçilerin dinlenebileceği ve alternatif rota seçebileceği bir merkez haline getirilecek. Öncelikle saha çalışması yapılarak rota belirlendi