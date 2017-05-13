Gelecek Turizmde, Likya yolunun üç farklı rotasını birleştiriyor

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Diğer yürüyüş yollarında da en büyük sıkıntımız olan köy konaklamasını bu projede köy kadınlarıyla birlikte hayata geçirerek, diğer yürüyüş yollarına da örnek olmayı hedefliyoruz. Böylelikle yerel ekonominin canlanmasına da destek vermiş olacağız" diye konuştu.