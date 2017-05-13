TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Baraner: Türk turizmi şu an uyuyan bir dev gibi

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Mardan Palace Otel'de ağırlanan konuklar, 4 gün boyunca Antalya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezecek.

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı konuklarının kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölgelerinin henüz bir kısmını gezdiklerini, otelleri incelediklerini söyledi.

Türkiye'de 12 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini turizmden sağladığını belirten Baraner, "Almanya bizim için çok önemli bir pazar. Antalya'ya ilk gelenler, burada turizm sektörünü kurma cesaretini verenler Almanlardır. Bu nedenle Alman pazarını yeniden geliştirmek amacıyla birkaç hafta sonra bir grup seyahat acentesini yine Antalya'da misafir edeceğiz. Eylül ayında da bine yakın acenteyi Almanya'dan Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

"Almanya'da 'Benim Anadolum' kampanyası başlatıyoruz. Anadolu'daki turizm merkezlerini, kentleri tek tek tanıtacağız. 'Anadolu'ya gidin' mesajı vereceğiz." ifadesini kullanan Baraner, Almanya'da, Antalya, Alanya, Kemer, Bodrum ve Marmaris aşıklarının bulunduğunu, bu sevgiyi, kurulan dostlukları, birliktelikleri tazelemek gerektiğini dile getirdi.

Baraner, Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtımlarıyla özellikle Almanya'daki satışlarda ciddi artışlar olduğunu, birkaç hafta içinde de bu ülkenin yanı sıra Avusturya ve İsviçre'de Türkiye satışlarını hızlandıracak kampanyaların başlayacağını söyledi.

"TÜRK TURİZMİ ŞU AN UYUYAN BİR DEV GİBİ"

Bu yıl Almanya'dan 2,5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini anlatan Baraner, şunları kaydetti:

"3 milyon rakamlarını da görebiliriz. Bakanlık, sektör ve kamuoyu bütün gücümüzle Avrupa pazarlarında koşturursak bu rakamları daha da yükseltebiliriz. Durarak turist beklemek doğru olmaz. Bu iş pazarlama işi. Bütün rakipler koşturuyor. İspanya ağzına kadar dolu ama 800 milyon euroluk otel yenileme hareketi başlattılar.

Turizmi sürdürülebilir hale getirmek istiyorlar. Türkiye'yi rakip olarak gören çok ülke var. Türk turizmi şu an her şeye rağmen uyuyan bir dev gibi. Turizmde tam olarak uyandığımızda önümüzdeki 20 yılda 60-70 milyon turisti karşılayacak kapasiteye sahip. Bu, bazı ülkeleri de korkutuyor."

Geçen yılı "kayıp yıl" olarak değerlendiren Baraner, "2016'da bütün kötü olaylar üst üste geldi. Sadece turizm değil insan olarak hepimiz travma yaşadık. 2017 kısmen toparlanma yılı olacak. 2018 yılı ise gerçek anlamda piyasalara dönüş yılımız olacak. Türk turizminde 2019 yılından sonra yeniden büyüme hareketi başlayacak. Bu devi yeniden uyandırıyoruz." diye konuştu.

"SADECE İYİ TANITIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya'dan yılda ortalama 200 bin turist getiren bir seyahat acentesinin sahibi olan Bülent Baraşık da Antalya'yı, Ege'yi bu sıkıntılı dönemlerde daha güzel ve daha doğru tanıtmak için Alman seyahat acenteleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

İyi bir tanıtımla ileriki yıllarda umut verici rakamlara ulaşılabileceğine işaret eden Baraşık, "Mevcut imkanlarımız, otellerimiz, servis hizmetlerimiz rakip olduğumuz ülkelerin çok ilerisinde. Sadece iyi bir tanıtıma ihtiyacımız var. Bu tanıtımı yapacağız ve önümüzdeki 4 yılda daha önceki sayılarımızın çok çok üstüne çıkacağız." dedi.

Almanya merkezli LMX Seyahat Acentesi Genel Müdürü Mario Krug da şirketinin 300 bin turist potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Antalya ve Türkiye'yi iyi tanıdıklarını ifade eden Krug, "Antalya kapasite, altyapı, otel güzelliği ve verdiği hizmet bakımından çok önemli bir destinasyon. Antalya'nın yeri bizim için çok farklı. Son aylarda bazı sıkıntılar vardı. Türkiye'yi istediğimiz gibi pazarlayamıyorduk. Alman müşterilerimiz Türkiye'yi seviyor. Burada aldığımız yeni bilgilerle satışlarımızı hızlandırmak istiyoruz." diye konuştu.