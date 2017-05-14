Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti

Tarihi İpek Yolu yolu üzerindeki Zigana Dağı Zirvesi'ne çok yakın bir noktada bulunan ve hem buradan hem de Zigana köyünden ulaşımı sağlanan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezon yolların açılmasıyla bu yıl 10 Nisan tarihinde başladı.
Yeşil Yol kapsamında her iki bağlantı yolunun da asfalt ve parke yapılması nedeniyle ulaşım engellerinin kalktığı tabiat parkı 40 günde yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı.
Göl etrafında yapılan peyzaj çalışması ve kır evleriyle birlikte bir tam gün zaman geçirebilecek aktivitesi bulunan bölgeye hafta sonları yerli turistler, hafta içi ise Arap turistler akın ediyor.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı tabiat parkına arkadaşlarıyla gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bölge için son derece önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunu söyledi.
"YENİ UZUNGÖLLER YAPMAK, YENİ SÜMELALAR'I TURİZME AÇMAK DURUMUNDAYIZ"
Kendisinin milletvekili olmadan önce de bölgeye geldiğini hatırlatan Köseoğlu, şu açıklamalarda bulundu: