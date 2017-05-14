TURİZM

Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:31:20 İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı'na 10 Nisan'da başlayan turizm sezonu ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Yol yapılınca ziyaretçi oranı yüzde 100 arttı

  • 1 Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti
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    Tarihi İpek Yolu yolu üzerindeki Zigana Dağı Zirvesi'ne çok yakın bir noktada bulunan ve hem buradan hem de Zigana köyünden ulaşımı sağlanan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezon yolların açılmasıyla bu yıl 10 Nisan tarihinde başladı.

  • 2 Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti
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    Yeşil Yol kapsamında her iki bağlantı yolunun da asfalt ve parke yapılması nedeniyle ulaşım engellerinin kalktığı tabiat parkı 40 günde yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı.

  • 3 Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti
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    Göl etrafında yapılan peyzaj çalışması ve kır evleriyle birlikte bir tam gün zaman geçirebilecek aktivitesi bulunan bölgeye hafta sonları yerli turistler, hafta içi ise Arap turistler akın ediyor.

  • 4 Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti
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    Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı tabiat parkına arkadaşlarıyla gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bölge için son derece önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunu söyledi.

  • 5 Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti
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    "YENİ UZUNGÖLLER YAPMAK, YENİ SÜMELALAR'I TURİZME AÇMAK DURUMUNDAYIZ"

    Kendisinin milletvekili olmadan önce de bölgeye geldiğini hatırlatan Köseoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

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