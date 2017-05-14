Limni Gölü'nü 40 günde 10 bin kişi ziyaret etti

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"Sabah kahvaltısının ardından öğlene kadar doğa yürüyüşünü yapabilir. Futbol, voleybol oynayabilir. Doğal maden suyumuz var onun tadına bakabilir. Yakında ATV ve bisikletler de gelecek. Bu şekilde akşama kadar vakit geçirebilir. Buradaki su sesiyle akşama kadar oturabilir. Çocuklar için 2 tane oyun parkımız var. Yenileri de bir ay içinde eklenecek. 10 tane kır evimiz var. Bunlar tamamen ahşaptan 2 oda 1 salon, banyo ve tuvaletli şekilde. Şuanda faaliyetteler. Konaklama sezonu da açıldı."