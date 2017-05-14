Türkiye'ye gelen Arap turist sayısı 3 milyona ulaştı

Edirne'ye çeşitli temaslar için gelen Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Bandar Bin Fahd Al Fuhaid yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğinin başladığını söyledi.



İş birliği kapsamında aktiviteler ve programlar gerçekleştirdiklerini belirten Al Fuhaid, "Amacımız Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki turizm potansiyelini yüksek bir seviyeye getirmektir. Arap ülkelerinin Türk turistler için Türkiye'nin de Arap turistler için turizmde hedef olmasını istiyoruz. Turizmdeki iş birliği Türkiye ile uzun süredir çalışmamızın sonucu ortaya çıkmıştır. Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016'dan itibaren 3 milyona ulaştı." diye konuştu.



Turistlerin deniz turizminin yanı sıra tarihi şehirleri de tercih ettiğini aktaran Al Fuhaid, yaz sezonunda Türkiye'ye gelecek Arap turist sayısının artabileceğini dile getirdi.

Arap ülkelerinde de büyük Türk şirketlerinin yatırımlar yaptığını dile getiren Al Fuhaid, şunları kaydetti:"Bizim ülkelerimize gelen Türk turistler de var. Arap ülkelerinde de Türk turistleri görmekten mutluluk ve gurur duyarız. Daha fazla yatırımcı görmekten de mutlu oluruz. Onlara bütün kolaylıkları sağlayacağız. En önemlisi de yatırım garantisi ve tabii ki İslam Bankası'yla yardımlaşarak iş birliği yapmaktır. Amacımız Türkiye ile turizm ve yatırım iş birliğini tam anlamıyla sağlamak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirme adına gösterdikleri tüm desteklerinden dolayı teşekkür eden Al Fuhaid, Arap ve Türk turizmini geliştirme adına atılan adımların devam edeceğini vurguladı.Turizm işbirliği kapsamında ATÖ heyetiyle Edirne'de de incelemelerde bulunduklarını ve turizm işbirliği adımı attıklarını ifade eden Al Fuhaid, kentin köklü tarihi ve kültürel yapısının Arap turistlerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

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Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğini dile getiren Al Fuhaid, "Edirne tarihi yapılarıyla ilgi çeken bir şehir. Edirne'deki temaslarımızın yanı sıra kenti gezme fırsatı da bulduk. Selimiye Camisi'ni görünce gurur duydum. Selimiye, İslam medeniyetinin göstergesi. Bu da Arap ülkeleri olarak bizim için gurur verici bir durum. Bu cami yaklaşık 500 yıldır ayakta. Ayrıca, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni de ziyaret ettik. Burada da İslam kültürünün bilime vermiş olduğu önemi görmüş olduk. Bunları turizm açısından değerlendirdiğimiz zaman iyi bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.