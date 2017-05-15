Booking.com
TURİZM

Booking.com'dan 'hukuki süreç' açıklaması

Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme tarafından engellenen online rezervasyon sitesi booking.com, devam eden hukuki süreç ile ilgili resmi açıklama yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:12:31 Güncelleme: 11:22:20 HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking, Türkiye'de hakkında açılan dava ve devam eden yasal süreç hakkında bir açıklama yaptı. Şirket, kendi faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın hukiki sürecinin devam ettiğini vurgularken Türkiye turizminin bu süreçten gördüğü zararın altını çizdi.

İşte site tarafından yapılan kamuoyu açıklamasının tamamı:

"Booking.com olarak Türkiye'den gerçekleştirilen online rezervasyon faaliyetlerimizin kısıtlanmasına yönelik mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararına yaptığımız itirazın hukuki süreci devam etmektedir. 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti itirazımıza ilişkin bir karar vermemiş olup, duruşmayı 26 Mayıs 2017 tarihine ertelemiştir. Bu süre zarfında, Türkiye yasalarına bağlılığımızın gereği olarak, Türkiye'den sadece Türkiye içine verdiğimiz servislerimizin erişimi ihtiyaten kapalı olmaya edecektir. Ancak Türkiye'den yurtdışına olan online rezervasyon hizmetimiz ise kesintisiz sürmektedir.

Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz. Nitekim, Türkiye'de işbirliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir.

Hukuki süreç boyunca, Türkiye'de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com işbirliğinden hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz."

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YORUMLAR 5
  • Misafir 23 dakika önce
    booking in yasaklanmasının ülkemize zararı daha büyük! Devlet malesef teknoloji ve çağın gereklilikleri konusunda çok geride. Keşke yol yaptık dedikleri kadar global çapta projeler yaptık deseler. Ülke olarak teknolojik gündemden çok uzağız!
  • Misafir 23 dakika önce
    vergisiz kazanc devletleri tanimamaktir. insanliga saygisizliktir
  • Misafir 37 dakika önce
    sen kendince haklı olabilirsin ama vergisini ödeyen tur operatörleri de haklı.(nokta)
  • Misafir 38 dakika önce
    Booking.com aynı kredi kartı algı operasyonu gibidir. .sakıncalı.
  • Misafir 38 dakika önce
    Bence çok doğru adımdır hükümetin attığı. Booking.com algısız vergisiz kazanç elde ediyordu. Bu ülkede para kazanıyorsanız bir kısmını da vergi olarak bu ülkeye bırakmanız gereklidir.
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