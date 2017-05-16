"İç turizmin lideri" 3 günü yoğun geçirecek

Balıkesir'deki turizm merkezleri, 19 Mayıs ve hafta sonunun birleşmesi dolayısıyla oluşan 3 günlük tatili yoğun geçirecek.

Ayvalık, Cunda, Ören, Akçay, Güre ve Altınoluk gibi turizm merkezlerinin bulunduğu, yaklaşık 115 kilometrelik sahiliyle iç turizmde önemli potansiyele sahip Edremit Körfezi'nde mayıs ayıyla birlikte başlayan hareketlilik sürüyor.

Özellikle hafta sonlarında canlılığın daha da arttığı bölgede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle oluşan 3 günlük tatil dolayısıyla yoğunluk yaşanacak.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmin lideri olan Edremit Körfezi'ndeki turizm merkezlerinin, giderek yoğunlaştığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 3 günlük bir tatil oluştuğunu ifade eden Çaltı, şöyle konuştu:

"3 günlük ve daha uzun tatil dönemlerinde, yaz tatillerinde bu bölgemizde, haddinden fazla dolulukla karşılaşıyoruz. 19-21 Mayıs için de şu anda tesislerimiz yoğun talep alıyor. Bu 3 gün için rezervasyonların yüzde 100'lere ulaşacağını bekliyoruz. Bu yıl turizmden çok umutluyuz ve mayıstaki gelişmeler yazın iyi geçeceğini gösteriyor. Tatil yapmak isteyenlere, Kazdağları'nın eteklerini, Edremit Körfezi'ni başta Akçay, Altınoluk, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç gibi bölgelerimizi gelip görmelerini ve tatillerini, bu bölgede geçirmelerini tavsiye ediyorum. İlk turizm hareketinin başladığı yer burasıdır."

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise ilçe sınırlarında bulunan Akçay, Güre, Zeytinli ve Altınoluk'taki tesislerin 3 günü yoğun geçireceğini belirterek, sadece tesislerin değil, binlerce ikinci konutun dolmasıyla esnafta da önemli bir canlılık olacağını söyledi.

"DOLULUK BÜTÜN ESNAFA YANSIYACAK"

Mayıs ayında iki kez 3 günlük tatil imkanı doğduğunu ifade eden Saka, şunları kaydetti:

"Cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek tatil kapsamında bütün tesislerimiz rezervasyon yönünden şimdiden dolmuş vaziyette. Otellerimizdeki bu doluluk, bütün esnafımıza, bakkalından manavına, kasabından fırıncısına kadar herkese yansıyacak ve esnafımız, kışın sıkıntısından kurtulup, cebinde para görebildiği yazın bolluk ve bereketine ulaşacak. Önümüzdeki yazın bölgemize, yöremize, bütün insanlarımıza hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum."

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise Ayvalık'taki tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Geçen cuma gününden itibaren ilçedeki konaklama tesislerinde yer bulmanın güçleştiğini ifade eden Özgültekin, yine yoğun bir hafta sonu yaşayacaklarını kaydetti.

Edremitli fotoğraf tutkunu İrfan Koçak da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 30-40 kişilik bir fotoğrafçı grubunun Edremit'e gelmek istediğini ancak bölgedeki tüm oteller dolu olduğu için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki bir otelde güçlükle yer bulabildiklerini ifade etti.