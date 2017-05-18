Turizmciler Moskovada'ki Türkiye festivali için tek yumruk

Toplantının açılış konuşmasını TÜROFED Başkanı Osman Ayık yaptı. Uzun yıllar turizm sektöründe büyük işlere imza attıklarını söyleyen Ayık, “Yıllar içinde önemli değerler yarattık. Yarattığımız en büyük kaynak pazarlardan biri Rusya olmuştu ancak son yıllarda bu pazarda kayıplar yaşadık. Yeniden başlayan ilişkilere katkıda bulunmak üzere, ilerideki tanıtım faaliyetlerine de ilham kaynağı olacak bir proje geliştirdik. Projemiz tüketiciyi hedef almaktadır. Türkiye, Moskova'da çok büyük bir alan üzerinde, barındırdığı tüm değerlerle Ruslara tanıtılacak. Projede sadece masada bulunanlar değil, pek çok belediye ve valilik ile diğer sivil toplum örgütlerinin de katkısı var” dedi.

100 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

Yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim ise etkinlikle 100 bin kişiyi hedeflediklerini söyledi.

Festival tanıtımlarının 20 Mayıs itibarıyla başlayacağını kaydeden Özsevim, parkın mini bir EXPO alanına dönüştürüleceğini belirtti. Projenin toplam bütçesinin 1.2 milyon dolar olduğunu kaydeden Özsevim, “Bu paraya tur operatörlerinin yaptığı reklam giderleri dahil değil. Aynı zamanda Corendon, AtlasGlobal gibi şirketler de destek veriyor. Aynı etkinliği bir Avrupa kentinde yapsak tutar 3 milyon dolara çıkardı. Rusya'dan 30'a yakın medya kuruluşu da etkinliğe sponsorluk yapıyor” dedi.

Toplantıya katılan kamudan ve turizm birliklerinden diğer temsilciler de projeyle Rusya pazarında önemli bir ivme sağlanacağını ifade etti.

Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Turizmden Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve Genel Sekreter Çetin Gürcün, TUREB Başkanı Zeki Apalı, İBB Başkan Danışmanı Tülin Ersöz ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı.

TÜRKİYE FESTİVALİ'NİN AYRINTILARI...

16- 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Festivali’nde, Türkiye’nin önemli turistik, kültürel ve sanatsal değerleri yer alacak. Yaklaşık olarak 100 bin ziyaretçinin beklendiği Türkiye Festivali ile Moskova’da Türkiye coşkusu yaşanacak.

Türkiye Festivali’nin en önemli özelliği ise; Türkiye’nin ilk defa bir ülkede festival mantığında bu kadar geniş ve büyük boyutta organizasyon düzenlemesi olacak. Her sene dünyanın en önemli turizm fuarlarına ve etkinliklerine katılan Türkiye, festival ile tanıtım çalışmalarını farklı bir boyuta taşımış olacak.

3 günlük Türkiye Festivali’nde yapılacak olan kültür-sanat buluşmalarının, Türk ve Rus toplumunu birbirine daha da fazla yakınlaştırması hedefleniyor. Türk ve Rus sanatçıların aynı sahneyi paylaşacağı festivalde, edebiyat söyleşileri, defileler, gastronomi sunumları, Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Organizasyonun genelinde turizm destinasyonları, oteller, tur operatörleri ve sağlık kuruluşları da tanıtım yapma imkânı bulacak.

Türkiye Festivali’nin açılışı büyük bir etkinlikle gerçekleştirilecek. Bu açılışta Rusya’nın popüler şarkıcıları festivalde sahne alıp etkinliklere katılacak. Aynı zamanda Türkiye’den opera ve ritm sanatçıları Rus sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.

BÖLGELERİN TURİZM ZENGİNLİKLERİ SERGİLENECEK

İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Nevşehir, Gaziantep, Adana, Mersin gibi önemli şehirler ve Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kemer, Belek, Manavgat-Side, Alanya gibi turizm beldeleri, Türkiye Festivali’nde yer alarak bölgesel değerlerini ve turizm zenginliklerini sergileyecek.

Festivale şehirlerin dışında, sağlık firmaları, oteller, havalimanları, hava yolu şirketleri ve tur operatörleri de katılacak.