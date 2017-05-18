Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan bugün saat 07.00'de Bodrum'a gelen "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 910 turist geldi.
Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi.
809 personeli bulunan, çoğunluğu Alman 1910 yolcusu bulunan gemiden inen turistler, kenti gezmeye başladı.
Bu sezon ilçeye ilk seferini yapan gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı.
Gemiden inen 60 kişilik bisikletli bir grup dikkat çekti.
Şehir turuna çıkan turistlerden bazıları ilçe merkezini gezdi.
Alışveriş yapan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezen turistler, Paşatarlası plajında denize girdi; güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.
Dev geminin akşam ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.