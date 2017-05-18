TURİZM

Bodrum'da kruvaziyer turizmi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07:49 AA

"Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer, Bodrum ilçesine sezonun ilk seferinde bin 910 yolcu getirdi

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    Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan bugün saat 07.00'de Bodrum'a gelen  "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 910 turist geldi.

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    Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi.

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    809 personeli bulunan, çoğunluğu Alman 1910 yolcusu bulunan gemiden inen turistler, kenti gezmeye başladı.

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    Bu sezon ilçeye ilk seferini yapan gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı.

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    Gemiden inen 60 kişilik bisikletli bir grup dikkat çekti. 

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    HABERİN DEVAMI

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