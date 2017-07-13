TURİZM

Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07:49 AA

Bu sezon beşinci kez rotasını Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a çeviren "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle gelen turistler ilçeyi gezdi. Gelen gemide çoğunluğu Alman 2 bin 144 yolcu ile 823 personel bulunduğu ifade edildi

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    Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaşan Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, bu sezon ilçeye beşinci seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 144 yolcu ile 823 personel bulunduğu ifade edildi.

  • 2 Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak
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    Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler de Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

  • 3 Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak
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    Bu sezon ilçeye toplam 12 sefer yapacağı belirtilen kruvaziyerin, akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine hareket edeceği öğrenildi.

     

  • 4 Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak
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    BU SABAH BİNLERCESİ GELDİ

     

    Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan 18 Mayıs tarihinde saat 07.00'de Bodrum'a gelen  "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 910 turist geldi.

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  • 5 Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak
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    Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi.

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