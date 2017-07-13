Mein Schiff 2 Bodrum'a 12 sefer yapacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07:49 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:51:05
AA
Bu sezon beşinci kez rotasını Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a çeviren "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle gelen turistler ilçeyi gezdi. Gelen gemide çoğunluğu Alman 2 bin 144 yolcu ile 823 personel bulunduğu ifade edildi
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Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaşan Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, bu sezon ilçeye beşinci seferini gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 144 yolcu ile 823 personel bulunduğu ifade edildi.
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Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler de Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.
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Bu sezon ilçeye toplam 12 sefer yapacağı belirtilen kruvaziyerin, akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine hareket edeceği öğrenildi.
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BU SABAH BİNLERCESİ GELDİ
Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan 18 Mayıs tarihinde saat 07.00'de Bodrum'a gelen "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile ilçeye bin 910 turist geldi.
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Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi.
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809 personeli bulunan, çoğunluğu Alman 1910 yolcusu bulunan gemiden inen turistler, kenti gezmeye başladı.
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Bu sezon ilçeye ilk seferini yapan gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı.
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Gemiden inen 60 kişilik bisikletli bir grup dikkat çekti.
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Şehir turuna çıkan turistlerden bazıları ilçe merkezini gezdi.
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Alışveriş yapan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezen turistler, Paşatarlası plajında denize girdi; güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.
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Dev geminin akşam ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.