"Rus gelinler"den Antalya'da tatil çağrısı

Türklerle evlenerek Antalya'ya yerleşen Rus gelinler, başlayan turizm sezonunda hemşehrilerini tatil yapmaları için Antalya'ya davet etti.

Rus turistlerin tatil için Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'yı tercih etmesini teşvik için başlatılan çalışmalara, Rus gelinler de destek verdi. Türklerle evlenip Antalya'ya yerleşen, çocukları Türk okullarında okuyan Rus gelinler, Antalya'nın Türkiye'nin, tatil yapmayı düşünen hemşehrilerine Antalya'yı tavsiye etti.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Antalya'ya geldiğini, buraya artık "ikinci memleketim" dediğini belirtti. Balcı, Rusya ve Türkiye'nin kendisi için artık aynı şeyi ifade ettiğini belirterek, Antalya'nın cennetten bir yer olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen herkesin toprağını, insanlarını sevmeye başladığının altını çizen Balcı, "Bu sadece iklim değil. Tabii ki güneş, deniz, güzel, meyve ve sebzeler var ama burada yaşayan güzel insanlar da var. Antalya, turistler ve burada yaşayanlar için çok rahat ve özgür bir yer. Gerçekten burada kriz zamanında ve normal zamanda çok rahat yaşıyoruz." dedi.

Balcı, Antalya'daki Türk yöneticilerle diyaloglarının çok iyi olduğunu, kentin barış ortamının olduğu, komşuluk ilişkilerinin yaşandığı ve iyi insanların bulunduğu bir yer olduğunu ifade etti.

"BURASI RUSLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT"

Mayıs ayındaki bayramlar dolayısıyla tatil için gelen Ruslar sayesinde Antalya'da yaz sezonunun iyi başladığını anlatan Balcı, mayıs ayında otelleri dolu gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Balcı, turizmin burada yaşayan Türk ve Ruslar için önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Geçen sene buraya gelemedikleri için tabii ki üzüldüler. Güzel ve hesaplı tatil yapamadılar. Bu sene bence çok iyi başladı. İnşallah tüm sezon böyle devam eder. Ruslar gelsin artık. Burası sakin, güzel ve mutlu bir yer. Hizmetleri çok iyi. Turizmde çalışan Türkler biraz üzüldü. İyi hizmet için Rusları bekliyorlar. Ruslar da aileleri ile seve seve gelsinler. Burada güzel bir zaman geçirsinler."

"BURADA HİÇ KORKMUYORUZ"

13 senedir Türkiye'de yaşayan iki çocuk annesi Yulya Avşar da Antalya'nın "cennet gibi bir yer" olduğunu söyledi.

Çocukları için Türkiye'nin en güzel yer olduğunu ifade eden Avşar, şöyle konuştu:

"Burada hiç korkmuyoruz. Yabancıyız diye hiç kimse kötü davranmadı, ters bakmadı. Çocuklarım burada Türk oldu, Türk okuluna gidiyorlar. Akrabalarım ve arkadaşlarımdan Antalya'ya kim gelirse tekrar gelmek istiyor. Bazen de gelenler burada yaşamaya başlıyorlar. Çünkü Antalya her insana, her kültüre uygun. Burada herkese hoşgeldin diyorlar. Ruslar olarak bizler de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Çünkü artık merkez burası. Bütün yemek alışkanlıkları burada bulunuyor. Deniz o kadar temiz ki başka bir yerde bu kadar güzeli yok. Burayı çok seviyorum. Herkese de buraya gelmelerini tavsiye ediyorum."

Avşar, Antalya'da terör açısından da risk olmadığını belirterek, "Burada korkacak bir şey yok. İnşallah buraya daha çok turist gelir. Birlikte mutlu yaşarız." dedi.

"KESİNLİKLE TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELİNMELİ"

Tatil için 15 yıl önce geldiği Antalya'da eşiyle tanışarak evlenen Violetta Arıkan da 13 yaşındaki kızı ve eşiyle Antalya'da çok mutlu olduğunu belirtti. Yaz sezonuna girilmesiyle Antalya'ya turistlerin gelmeye başladığını ifade eden Arıkan, "Antalya en güzel yer. Çünkü Antalya'da deniz ve tarihi yerler var. O kadar güzel bir şehir ki o yüzden kesinlikle tatil için Antalya'ya gelinmeli." dedi.

Eşiyle 10 yıldır Antalya'da yaşayan bir çocuk annesi Ekaterina Kula ise Antalya'da yaşamanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında sorunlar olduğunu ama bu yıl her şeyin düzeldiğini belirten Kula, "Ruslar Antalya'yı çok seviyorlar. Zaten tatil için en rahat yer. Her zaman öyleydi şu anda da öyle. Ruslar, Türkiye ve Antalya'yı çok seviyorlar ve tatile her zaman gelirler." diye konuştu.