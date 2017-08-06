TURİZM
Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
21 Mayıs 2017 Pazar, 14:43:29 | Güncelleme: 06 Ağustos 2017 Pazar, 12:48:00
İHA
Trabzon'un Maçka ilçesinde sütlacı ile ünlü Hamsiköy'e sütlaç yemek için binlerce kilometrelik yoldan vatandaşlar geliyor. Gelenlerin yüzde 75'lik bölümünü Arap turistler oluşturuyor
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Trabzon Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Hamsiköy, ismiyle özdeşleşen sütlacının lezzetiyle gerek yurt içinden gerekse yurtdışından turistleri kendine çekiyor.
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Özellikle Arap turistler başta olmak üzere Hamsiköy'e gelenler eşsiz manzara eşliğinde meşhur Hamsiköy sütlacını tadarken, burada lokanta ve otel işletmecilik yapan Uğur Baş, son yıllarda yöreye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttığını söylüyor.
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Hamsiköy sütlacının tadındaki sırrı, sütün kalitesinden kaynaklandığını belirten Baş, şu açıklamalarda bulundu:
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Gerek yurtiçi, gerekse dünyanın farklı ülkelerinden gelenler, meşhur Hamsiköy sütlacını tatmadan bölgemizden ayrılmıyor.
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Özellikle Arap turistlerin bölgemize yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin neredeyse yüzde 75'lik bölümünü Arap turistler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ülkemizin farklı şehirlerinden gelenler de sütlacımızı yemeden gitmiyor.
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Müşterilerimizden lezzetiyle ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sütlacımızın lezzet sırrı yöremizin sütüyle alakalı. Yöremizde beslenen hayvanların sütü, usta ellerle birleşince ortaya unutulmaz bir tat çıkıyor. İlerleyen yıllarda sütlacımızı yurtdışına ihraç etmeyi de düşünüyoruz.
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Hamsiköy sütlacıyla meşhur bir yer ancak 5-10 yıl sonra sadece sütlacı değil öne çıkan doğa manzarasıyla, havasıyla bölgemize çok daha fazla turist geleceğini düşünüyorum.
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Bölgenin doğasını görmek, Hamsiköy sütlacını tatmak için Suudi Arabistan'dan gelenler Türkiye'deki doğal güzellikleri hiçbir yerde görmediklerini belirtirlerken, sözlerine şöyle devam etti:
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"Buraya doğal güzellikleri görmek ve sütlaç yemek için geldik. Çok yerlere gittik. Türkiye'nin güzelliğini hiçbir yerde görmedik. Gezdiğimiz ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer alır. Burası güvenli, insanları çok iyi"
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Bölgeye Türkiye'nin farklı illerinden ilk kez Hamsiköy'e gelenler de Hamsiköy sütlacını çok beğendiklerini belirtirken, bu tadı eşsiz doğa güzellikleri içinde tatmanın farklı duygu olduğunu kaydettiler.
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KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİNE YOĞUN İLGİ
Terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde bu sene tekrar eski hareketli günlerine döndü. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
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Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken, ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor.
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Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yılın 4 aylık döneminde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla 350 bini aştı.
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Bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da da bu yıl turizm hareketliliği dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yılın 3 ayında 53 bin 359 kişiyi ağırlayan kent, ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artırmayı başardı.
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Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de turizm pastasından hak ettiği payı almaya başlayarak turizm sezonuna, geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla ziyaretçi çekerek siftah etti. Adıyaman ve Batman da turizmin oldukça hareketli yaşandığı diğer iller arasında yer alıyor.
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ŞİMDİ GAZİANTEP'E GELME ZAMANI
Gastronomi turizmiyle de dikkat çeken Gaziantep'te de ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in geçen yıl başlattığı "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" sloganı, kentteki turizm hareketliliğine katkı sağlamaya başladı.
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Son dönemlerde özellikle hafta sonlarında tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor.
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UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.
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"PLANI ERKEN YAPAN RAHAT EDER"
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban yaptığı açıklamada, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi bir ivme yakaladığını söyledi. Mevcut yatak kapasitelerinin bölge kentlerine ilgiyi kaldıramaz hale geldiğini vurgulayan Çoban, potansiyeli değerlendirmek isteyen yatırımcıların konaklama tesislerine yönelmesini önerdi. Bölgedeki bir kente gelen ziyaretçinin genelde komşu kentleri de ziyaret ettiğini belirten Çoban, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"Şu anda artan ilgi dolayısıyla bölge genelinde konaklama sıkıntısı yaşanıyor. Ziyaretçilerin yer bulmak için bir iki ay öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda, hatta bazı büyük ilçelerde, şehir merkezlerinde yer olmadığı için turistlerimiz konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz"
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"İSTATİSTİKLER UMUT VERİYOR"
Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da kentte yaşanan turizm hareketliliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şanlıurfa'nın bu yıl turizmde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırmasını beklediklerini ifade eden Aslan, konaklama tesislerinin istatistiklerinde çok ciddi bir artış yaşandığını kaydetti .Artan ilgi dolayısıyla otellerde yer bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu bizim için ümit var bir durum çünkü geleceğin planlamasını yaptığınız zaman otellerimiz ve yatırım işletme belgesi olan inşaat halindeki konaklama tesislerimizin bir an önce açılması konusunda teşvik edici ve destekleyici istatistikler bunlar. Hem de mevcut işletmelerimizin kapasite artırımını teşvik amaçlı olduğuna inanıyorum. Özellikle geçtiğimiz ay birçok konaklama işletmemizin mevcut konaklama taleplerini yoğunluktan dolayı da karşılayamadığını gördük"
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TURLARIN BAŞLANGICI "GAZİANTEP"
Gaziantep'teki 5 yıldızlı bir otelin genel müdür yardımcısı Ersan Arslan da 2016 yılının turizm açısından oldukça kötü geçtiğini belirterek, terör olayları nedeniyle özellikle yerli turist konusunda büyük bir kayıp yaşandığını hatırlattı. Bölgede son 3-4 aydır terör olayları yaşanmadığına dikkati çeken Arslan, bu nedenle artarak devam eden bir hareketliliğin söz konusu olduğunu anlattı.
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Arslan, "Şu anda tüm otellerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 80 civarında. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi kentimize devam ediyor. Kentimizin gastronomi kenti olması sebebiyle de turizm gelirlerinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Gelen oda taleplerini karşılamakta zorlandıklarına işaret eden Arslan, "Son 1 haftada sadece bizim otelimize bin civarında oda talebi oldu ama ne yazık ki bunu karşılayamıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Ramazana kısa bir süre kaldığını hatırlatan Arslan, haziran ayında, ramazan olmasına rağmen talebin artmasını beklediklerini vurguladı. Gaziantep'teki tarihi bir otelin yönetim kurulu başkanı Eyüp Kavas ise referandumun hemen ardından bölgedeki turizmde hareketlilik oluştuğunu anlattı. Tur acentelerinin Gaziantep'e yoğun şekilde geldiğini ifade eden Kavas, otellerindeki doluluk oranının yüzde 90'lar ile ifade edildiğini kaydetti.
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Gaziantep'i gezen turistlerden Ercüment Kenli de kente ilk kez geldiğini, çok beğendiğini ve yeniden gelmeyi arzuladığını ifade ederek, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.Kente düzenlenen bir tur ile geldiğini anlatan Kenli, Gaziantep'in ardından Şanlıurfa ve Mardin'i de gezeceğini söyledi.