TURİZM

Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:43:29 İHA

Trabzon'un Maçka ilçesinde sütlacı ile ünlü Hamsiköy'e sütlaç yemek için binlerce kilometrelik yoldan vatandaşlar geliyor. Gelenlerin yüzde 75'lik bölümünü Arap turistler oluşturuyor

  • 1 Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
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    Trabzon Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Hamsiköy, ismiyle özdeşleşen sütlacının lezzetiyle gerek yurt içinden gerekse yurtdışından turistleri kendine çekiyor. 

     

  • 2 Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
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    Özellikle Arap turistler başta olmak üzere Hamsiköy'e gelenler eşsiz manzara eşliğinde meşhur Hamsiköy sütlacını tadarken, burada lokanta ve otel işletmecilik yapan Uğur Baş, son yıllarda yöreye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttığını söylüyor.

  • 3 Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
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    Hamsiköy sütlacının tadındaki sırrı, sütün kalitesinden kaynaklandığını belirten Baş, şu açıklamalarda bulundu:

     

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  • 4 Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
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    Gerek yurtiçi, gerekse dünyanın farklı ülkelerinden gelenler, meşhur Hamsiköy sütlacını tatmadan bölgemizden ayrılmıyor.

  • 5 Trabzon Hamsiköy, sütlaç turizmi ile turistlerin ilgisini çekiyor
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    Özellikle Arap turistlerin bölgemize yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin neredeyse yüzde 75'lik bölümünü Arap turistler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ülkemizin farklı şehirlerinden gelenler de sütlacımızı yemeden gitmiyor. 

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