THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor

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İstanbul'dan Phuket'e 17 Temmuz'da da ilk seferimiz gerçekleşecek. Haftada 4 frekans olarak başlıyoruz. Phuket çok önemli bir Pazar. Bütün uluslararası alanlar için çok güçlü bir Pazar. Bizim de çok iyi bağlantı sürelerimiz var. Avrupa'nın birçok noktasında, Frankfurt, Londra ve Paris gibi merkezlerden ciddi şekilde yolcu taşıyoruz. Satışlarımız başladı. Temmuz 17'de uçuşlarımız gerçekleşecek.