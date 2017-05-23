THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor

Türk Hava Yolları (THY), yerel dilde 'özgürlükler ülkesi' anlamına gelen Uzakdoğu Asya ülkesi Tayland'da uçtuğu destinasyon sayısını arttırmaya hazırlanıyor.
Başkent Bangkok'a haftada düzenlediği 14 seferle 2016 yılında 325 bin yolcu taşıyan THY, bu kez de Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçacak. Yaz sezonu için çalışmalarını sürdüren THY, 17 Temmuz'da Phuket'e gerçekleştireceği ilk uçuş öncesi geçtiğimiz günlerde yeni uçuş noktası için rezervasyon kabulünü başlattı.
17 TEMMUZ'DA PHUKET'E İLK SEFER
THY Bangkok Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, yeni uçuş noktasının dünyaca ünlü turizm adası Phuket olacağını kaydetti. Tuğcu, "Bu sene Phuket'i açacağız.
İstanbul'dan Phuket'e 17 Temmuz'da da ilk seferimiz gerçekleşecek. Haftada 4 frekans olarak başlıyoruz. Phuket çok önemli bir Pazar. Bütün uluslararası alanlar için çok güçlü bir Pazar. Bizim de çok iyi bağlantı sürelerimiz var. Avrupa'nın birçok noktasında, Frankfurt, Londra ve Paris gibi merkezlerden ciddi şekilde yolcu taşıyoruz. Satışlarımız başladı. Temmuz 17'de uçuşlarımız gerçekleşecek.