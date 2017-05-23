TURİZM

THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 09:40:01 İHA

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor. 17 Temmuz'da açılacak yeni hatla birlikte binlerce yolcu bu bölgeye seyahat edebilecek

  • 1 THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor
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    Türk Hava Yolları (THY), yerel dilde 'özgürlükler ülkesi' anlamına gelen Uzakdoğu Asya ülkesi Tayland'da uçtuğu destinasyon sayısını arttırmaya hazırlanıyor.

  • 2 THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor
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    Başkent Bangkok'a haftada düzenlediği 14 seferle 2016 yılında 325 bin yolcu taşıyan THY, bu kez de Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçacak. Yaz sezonu için çalışmalarını sürdüren THY, 17 Temmuz'da Phuket'e gerçekleştireceği ilk uçuş öncesi geçtiğimiz günlerde yeni uçuş noktası için rezervasyon kabulünü başlattı.

  • 3 THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor
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    17 TEMMUZ'DA PHUKET'E İLK SEFER

  • 4 THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor
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    THY Bangkok Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, yeni uçuş noktasının dünyaca ünlü turizm adası Phuket olacağını kaydetti. Tuğcu, "Bu sene Phuket'i açacağız.

  • 5 THY, dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e uçmaya hazırlanıyor
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    İstanbul'dan Phuket'e 17 Temmuz'da da ilk seferimiz gerçekleşecek. Haftada 4 frekans olarak başlıyoruz. Phuket çok önemli bir Pazar. Bütün uluslararası alanlar için çok güçlü bir Pazar. Bizim de çok iyi bağlantı sürelerimiz var. Avrupa'nın birçok noktasında, Frankfurt, Londra ve Paris gibi merkezlerden ciddi şekilde yolcu taşıyoruz. Satışlarımız başladı. Temmuz 17'de uçuşlarımız gerçekleşecek.

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