turist
TURİZM

Türkiye'ye 9.8 milyon turist geldi, 5 milyonu Alanya'ya bekleniyor

Türkiye'ye yılın 4 ayında yolcu girişi sayısı 9 milyon 865 bin 612 oldu. ALTİD Başkanı Burhan Sili de, Rusya ve rus dili konuşan ülkelerden 5 milyon turist beklediklerini açıkladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:38:09 Güncelleme: 12:43:20

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde yolcuların Türkiye'ye giriş ve çıkış sayısı 19 milyon 516 bin 628 olarak hesaplandı. Yolcular, bu dönemde en çok havayolunu tercih etti.

Hava kapılarından yapılan giriş ve çıkış sayısı 13 milyon 95 bin 861 oldu. Söz konusu rakam karayolları kapılarında 6 milyon 107 bin 314, deniz kapılarında 308 bin 641, demiryolu kapılarında 4 bin 812 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye yolcu girişi sayısı 9 milyon 865 bin 612 oldu. Bu dönemde ülkeden yolcu çıkışı 9 milyon 651 bin 16 kişi olarak belirlendi.

Bu dönemde ülkeye araçla yapılan giriş sayısı 1 milyon 144 bin 95 oldu. Ülkeden araçla yapılan çıkış sayısı da 1 milyon 156 bin 676 olarak hesaplandı.

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla Türkiye'ye yapılan giriş ve çıkışlar 2016 ve 2017'nin ilk 4 ayı itibarıyla şöyle:

  Ocak - Nisan 2016 Ocak - Nisan 2017
  Yolcu Yolcu
Karayolu 5.482.383 6.107.314
Havayolu 17.062.652 13.095.861
Denizyolu 282.605 308.641

Demiryolu

 2.287  4.812
Genel Toplam 22.829.927 19.516.628


RUSYA VE RUS DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDEN 5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rusya ile krizin ardından geçen sezonun sıkıntılı geçtiği Alanya'da bu yıl turist sayısında artış yaşandığını belirtti. Sili, ilçe turizminin geçen yıldan daha iyi geçeceği konusunda öngörüleri olduğunu söyledi. Bu yıl Alanya'daki otellerin tamamına yakınının açıldığı dile getirdi.

Sili, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen seneden farklı olarak da sezon başı doluluklarımız biraz daha yüksek. Görünen o ki Rusya pazarının devreye girmesi ve toparlanmasıyla birlikte Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu geçen sene hiç olmayan bir sayıydı. Türkiye genelinde 800 binlerde, Antalya genelinde ise 400 binlerde kalan bir sayıydı. Rus pazarının tekrar devreye girmiş olması bizim açımızdan son derece önemli"

Rusya ve Rus dili konuşulan ülkelerden 2014 yılında Türkiye'ye 7 milyon, Antalya'ya 4.5 milyon turist geldi. 2015 yılında ise Türkiye'yi bu ülkelerden 6 milyon 100 bin, Antalya'yı 4 milyon turist sziyaret etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Alanya Teleferik 9 milyon euro değerinde
TURİZM

9 milyon euro değerinde, 1 milyon kişiyi taşıyacak
Egeli turizmcinin yüzü 3 günlük tatille güldü
TURİZM

Ve tamamen doldu
"Rus gelinler"den Antalya'da tatil çağrısı
TURİZM

Rus gelinlerden çağrı
Turizmciler Moskovada'ki Türkiye festivali için tek yumruk
TURİZM

Moskova'da Türkiye festivali
Bodrum'da kruvaziyer turizmi
TURİZM

Bu sabah binlercesi geldi
Tüm oteller doldu, yatacak yer kalmadı
TURİZM

Yatacak tek yatak kalmadı
45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde
TURİZM

45 TONLUK TANK SUYA GÖMÜLDÜ!
Wanda Realm Bejing Genel Müdürü: Türkiye Çinli turistleri istiyorsa, Çin yemeği yapmalı"
TURİZM

"TÜRKİYE ÇİNLİ TURİSTLERİ İSTİYORSA, ÇİN YEMEĞİ YAPMALI"
Ukrayna'ya kimlikle seyahat başlıyor
TURİZM

VE KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLIYOR...
Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
TURİZM

O BÖLGEDE KÜLTÜR TURİZMİ YÜZDE 50 ARTTI
Otelciler ve sektör örgütleri Booking davasına koştu
TURİZM

OTELCİNİN 85 BİN EUROLUK İSYANI
Üç günlük tatil dolayısıyla sınır kapılarında araç kuyruğu oluştu
TURİZM

TATİL KUYRUKLARA SEBEP OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme