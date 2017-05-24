Türkiye'ye 9.8 milyon turist geldi, 5 milyonu Alanya'ya bekleniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde yolcuların Türkiye'ye giriş ve çıkış sayısı 19 milyon 516 bin 628 olarak hesaplandı. Yolcular, bu dönemde en çok havayolunu tercih etti.



Hava kapılarından yapılan giriş ve çıkış sayısı 13 milyon 95 bin 861 oldu. Söz konusu rakam karayolları kapılarında 6 milyon 107 bin 314, deniz kapılarında 308 bin 641, demiryolu kapılarında 4 bin 812 olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye yolcu girişi sayısı 9 milyon 865 bin 612 oldu. Bu dönemde ülkeden yolcu çıkışı 9 milyon 651 bin 16 kişi olarak belirlendi.



Bu dönemde ülkeye araçla yapılan giriş sayısı 1 milyon 144 bin 95 oldu. Ülkeden araçla yapılan çıkış sayısı da 1 milyon 156 bin 676 olarak hesaplandı.



Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla Türkiye'ye yapılan giriş ve çıkışlar 2016 ve 2017'nin ilk 4 ayı itibarıyla şöyle:

Ocak - Nisan 2016 Ocak - Nisan 2017 Yolcu Yolcu Karayolu 5.482.383 6.107.314 Havayolu 17.062.652 13.095.861 Denizyolu 282.605 308.641 Demiryolu 2.287 4.812 Genel Toplam 22.829.927 19.516.628



RUSYA VE RUS DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDEN 5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rusya ile krizin ardından geçen sezonun sıkıntılı geçtiği Alanya'da bu yıl turist sayısında artış yaşandığını belirtti. Sili, ilçe turizminin geçen yıldan daha iyi geçeceği konusunda öngörüleri olduğunu söyledi. Bu yıl Alanya'daki otellerin tamamına yakınının açıldığı dile getirdi.



Sili, şu açıklamalarda bulundu:



"Geçen seneden farklı olarak da sezon başı doluluklarımız biraz daha yüksek. Görünen o ki Rusya pazarının devreye girmesi ve toparlanmasıyla birlikte Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu geçen sene hiç olmayan bir sayıydı. Türkiye genelinde 800 binlerde, Antalya genelinde ise 400 binlerde kalan bir sayıydı. Rus pazarının tekrar devreye girmiş olması bizim açımızdan son derece önemli"



Rusya ve Rus dili konuşulan ülkelerden 2014 yılında Türkiye'ye 7 milyon, Antalya'ya 4.5 milyon turist geldi. 2015 yılında ise Türkiye'yi bu ülkelerden 6 milyon 100 bin, Antalya'yı 4 milyon turist sziyaret etti.