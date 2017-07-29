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Kuyucak köyünde 3 bin dekarlık alanda yaklaşık bin 875 ton lavanta alınırken, yaş olarak yaklaşık 3 milyon 750 bin TL katkı sağlanıyor. Lavanta tarla bitkisi olmanın yanı sıra güzel kokusu ve manzarasıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ni bir çok ilinden fotoğraf meraklıları lavanta tarlalarında bir araya gelerek, fotoğraf çekiyorlar.