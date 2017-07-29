TURİZM

Lavanta turizminde 80 bin ziyaretçi

26 Haziran 2017 Pazartesi, 12:08:12 İHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üretilen lavanta tarlalarında 40 günlük sezonunun sonuna yaklaşılırken, lavanta bahçelerini 80 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Özellikle sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor

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    Türkiye lavanta üretiminin yüzde 93'ünü karşılayan Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 40 günlük hasat sezonunda ziyaretçi sayısının 80 bini bulması bekleniyor.

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    Türkiye lavanta üretiminin yüzde 93'ünü karşılayan Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 40 günlük hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı.

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    2015 yılında başlatılan 'Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Projesi' kapsamında, sezonun yarısında bu yıl 40 bin ziyaretçi Kuyucak'a gelirken, sezon sonunda ziyaretçi sayısının 80 bini bulması bekleniyor.

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    Kuyucak köyünde 3 bin dekarlık alanda yaklaşık bin 875 ton lavanta alınırken, yaş olarak yaklaşık 3 milyon 750 bin TL katkı sağlanıyor. Lavanta tarla bitkisi olmanın yanı sıra güzel kokusu ve manzarasıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ni bir çok ilinden fotoğraf meraklıları lavanta tarlalarında bir araya gelerek, fotoğraf çekiyorlar.

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    SOSYAL MEDYADAN DUYURUYORLAR

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:25
    soğuk sıkılmadıkça bir şeye yaramaz. Uçtu içindeki bütün faydalı bileşenler
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