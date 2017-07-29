TURİZM
Lavanta turizminde 80 bin ziyaretçi
26 Haziran 2017 Pazartesi, 12:08:12 | Güncelleme: 29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:06:12
İHA
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üretilen lavanta tarlalarında 40 günlük sezonunun sonuna yaklaşılırken, lavanta bahçelerini 80 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Özellikle sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor
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Türkiye lavanta üretiminin yüzde 93'ünü karşılayan Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 40 günlük hasat sezonunda ziyaretçi sayısının 80 bini bulması bekleniyor.
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Türkiye lavanta üretiminin yüzde 93'ünü karşılayan Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 40 günlük hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı.
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2015 yılında başlatılan 'Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Projesi' kapsamında, sezonun yarısında bu yıl 40 bin ziyaretçi Kuyucak'a gelirken, sezon sonunda ziyaretçi sayısının 80 bini bulması bekleniyor.
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Kuyucak köyünde 3 bin dekarlık alanda yaklaşık bin 875 ton lavanta alınırken, yaş olarak yaklaşık 3 milyon 750 bin TL katkı sağlanıyor. Lavanta tarla bitkisi olmanın yanı sıra güzel kokusu ve manzarasıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ni bir çok ilinden fotoğraf meraklıları lavanta tarlalarında bir araya gelerek, fotoğraf çekiyorlar.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURUYORLAR
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Lavanta sezonunda bahçeleri tur gezileri organize eden Saliha Akça Engin, 5 yıldır bu alan üzerinde hizmet verdiğini belirterek, "Gül turlarından sonra lavanta ve kiraz bahçelerine yönelik turlar düzenliyoruz. Rehberlik ediyoruz.
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Isparta'nın doğal güzelliklerin tanıtıyoruz. Ben doğaya şık bin insanım. Herkesin bu güzelliklerin görmesin istedim. Ayrıca dağcıyım. Dağcılık kulüpleriyle iletişime geçtim. Buyurun gelin dedim. Sosyal medyayı kullanıyorum. Sosyal medya üzerinden gezi programları düzenleyip insanları çağırıyorum ve buraya getiriyorum" dedi.
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İlk kez lavanta tarlasına gelen Ayşe Birgül de sosyal medyadan görerek lavanta bahçelerini gezdiğini belirterek "Buraya ilk kez geldim. Çok güzel bir yer. Tabi eksiklikler var. Bakıma ihtiyaç var. Yolların, kafeteryaların yapılması gerekiyor" dedi.
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"ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAK 100 ŞEYDEN BİRİ"
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Özel bir gülyağı şirketinin Genel Müdürü Özgür Özer de lavanta turizminin gelişmesi için bir misyon üstlendiklerini belirterek, "Buraya gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.
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Güler yüzle karşılıyoruz. Bu yıl 80 bin turist bekliyoruz. Geçen yıl bu rakam 60 bindi. 1950 yılından beri lavanta burada var.
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Kurak tarlalarda yetişen bir bitki. Yaklaşık 4 yıl önce Isparta Fotoğrafçılar Derneği bir mankenle lavanta bahçesinde çekim yapıp bunu sosyal medyada paylaştılar.
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Böylece geziler başladı. Kadın girişimcilere proje desteği oldu. Ünlü kişiler buraya geldi ve sonra hani derler ya patladı gitti" dedi.
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Her yıl da gelişmekte. Dünyada ölmeden önce yapılacak 100 şeyden biri mutlaka lavanta tarlarını görmek olmalı. Buraya herkesi bekliyoruz" görüşünü iletti.
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'LAVANTA KOKULU KÖY'DEN DİKKAT ÇEKEN DİĞER KARELER
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1 LİTRESİ 80 İLE 100 LİRA ARASINDA
Öte yandan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesine dikilen 6 bin lavanta fidanı, etkileyici rengiyle çiçeklenme aşamasını tamamlamasının ardından hasat edildi.
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Bu kapsamda enstitü bahçesine kurulan buhar distilasyonu sistemi ile lavantalardan yağ elde edildi.
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Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerin de bölge için alternatif olabilecek tarımsal ürün grupları arasında yer aldığını söyledi.
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Lavanta ile ilgili çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını belirten Tülek, "Geçen hafta düzenlediğimiz tarla günü kapsamında lavanta hasadına başladık. Bugün burada 2 yaşındaki lavantalarımızın hasadını gerçekleştiriyoruz ve yağ çıkarmak için distilasyon ünitesini enstitümüzde kurduk. Hasadımızla birlikte bugün ilk kez lavantalarımızdan yağ elde ediyoruz" dedi.
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Yağ çıkarma sonuçlarının olumlu olduğunu aktaran Tülek, şunları kaydetti:
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"Distilasyon ünitesini çalıştırdığımızda, yaklaşık 100 kilo çiçekten 2 kilogram civarında saf lavanta yağı elde ettik. Normal şartlarda elde edilebilecek yağ miktarı yüzde 0,8 ile yüzde 2,6 arasında. Bizim elde ettiğimiz yağ oranı yüzde 2, dikkat edildiğinde oldukça yüksek bir oran. Ürettiğimiz yağın kalite analizlerini laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz. Çıkarmış olduğumuz yağın değerlendirmesini yaptık.
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Uluslararası değerlendirmeler baz alındığında yağ kalitesi bileşenleri anlamında bazı standart değerler var. Rusya, Bulgaristan, Fransa ve Avustralya'da üretim miktarı fazla olduğu için alım baremi geliştirmişler.
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Bu kapsamda bizim elde ettiğimiz değerler referans değerlerle ötüşüyor. Tabii ki bundan sonraki aşama, çıkarılan bu yağın piyasada ilgili sanayiciler tarafından değerlendirilmesi."
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Tülek, lavanta yağının litresinin 80 ila 100 euro civarında işlem gördüğünü dile getirdi.
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Trakya çiftçisi için model oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Tülek, "Enstitüde ürettiğimiz lavantayı çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiğimiz an çalışmalarımızın tam verimini almış olacağız.
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Lavanta bitkisinin Trakya'da alternatif bir ürün olarak planlanan önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Katma değer itibarıyla da bakıldığında lavanta çiftçilere yüksek gelir getirecek." diye konuştu.
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