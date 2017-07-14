Lavanta bahçelerini 20 bin kişi ziyaret etti

26 Haziran 2017 Pazartesi, 12:08:12 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 13:49:40
AA
2016 yılında köyü 20 bin kişinin ziyaret ettiği sparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyü, geçen yılki ziyaretçi sayısına bu yıl iki haftada ulaştı
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Türkiye lavanta üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşılayan "lavanta kokulu köy" Kuyucak, geçen yıl 20 bin olan ziyaretçi sayısına 2 haftada ulaştı.
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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren ve adı gül ile özdeş olan Isparta, son yıllarda üretimi ve dikim alanları artan lavantada da adından sıkça söz ettiriyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde ekimi yapılan lavanta, köye haklı bir ün kazandırıyor.
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Temmuz ve ağustosta köyü mora boyayan ve kokusunu 248 nüfuslu köye yayan lavanta, Türkiye çapında üne kavuştu ve büyük ilgi çekerek turizm unsurlarından biri haline de geldi. Köyün lavanta ile tanınması sayesinde 2015 yılında 5 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 20 bine ulaştı.
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Özellikle sosyal medyada 100 binlerce kullanıcı tarafından tanıtımı yapılan sokakları lavanta kokan Kuyucak, geçen yıl 20 bin olan ziyaretçi sayısına bu yıl 2 haftada ulaştı.
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Ziyaretçiler, temmuz ayının hemen başında açmaya başlayan lavantaları, ağustosun sonlarına doğru yapılan hasada kadar görebiliyor. Ağustos ayının sonuna kadar ziyaretçi sayısının 35 binin üzerinde olması bekleniyor.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRDI
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Isparta Kültür Turizm Müdürü Osman Çot yaptığı açıklamada lavantanın ününün her geçen gün arttığını belirtti.
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Sadece lavanta görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin Türkiye'nin dört bir yanından Kuyucak köyüne geldiğini dile getiren Çot, bunun da köyün ziyaretçi sayısının artmasını sağladığını anlattı.
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Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların köyün tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Çot şu açıklamalarda bulundu:
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"2016 yılında köyü 20 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl sezonun başladığı 15 günlük süre içerisinde ziyaretçi sayısı 20 bini aştı. Sezon sonunda ziyaretçi sayısının 35 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz"
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BU KÖY MORA MORARDI
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta, son yıllarda artan yetiştirme alanları ve miktarıyla lavanta üretiminin de üssü oldu. Genellikle temmuz ayının hemen başında açmaya başlayan lavanta, en fazla Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üretiliyor.
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Neredeyse köydeki her ailenin bir lavanta bahçesinin olduğu köyde üretim, 3 bin 473 dekar alanda yapılıyor, yılda ortalama 500 ton yaş lavanta çiçeği elde ediliyor. Bitki, köyde yaşayanlara sağladığı ekonomik getirinin yanında yaklaşık iki ay süren ve hasada kadar devam eden süreçte binlerce yerli ve yabancı turisti de köye çekiyor.
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Türkiye'nin dört bir yanından köye gelenler, lavanta bahçelerini gezip fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünleri tadıyor.
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Isparta Kültür Turizm Müdürü Osman Çot, Isparta'da gülden sonra en fazla ziyaretçi çeken aromatik bitkinin lavanta olduğunu söyledi.
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Lavantanın son yıllarda özellikle gerçekleştirilen projeler ve çalıştaylarla artırılmaya çalışıldığını aktaran Çot, bu şekilde 2-3 yıl öncesine kadar 5 bin olan turist sayısının 20 bine çıktığını anlattı.
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Isparta'nın lavanta turizminde her geçen yıl daha iyiye gittiğini ifade eden Çot, "Binlerce insan sadece lavantayı görmek için Kuyucak'a geliyor. Özellikle fotoğraf sanatçıları açısından burası doğal bir stüdyo konumunda. Köyde ziyaretçilerin daha fazla vakit geçirebilmesi için çeşitli mekanlar ve pansiyonlar da yapıldı." dedi.
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Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Mahmut Toprak, lavantaları turizm açısından Türkiye'ye tanıtan ilk gruplardan olduklarını dile getirdi.
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Farklı illerden çok kişinin lavantaları fotoğraflamak için Kuyucak'a geldiğine işaret eden Toprak, "Türkiye'deki fotoğraf sanatçıları bizlerle temasa geçiyor. Nerede konaklayacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Lavanta fotoğrafçılara çok güzel bir fırsat sunuyor." dedi.
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Van'da öğretmenlik yapan Özkan Çörek hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirtti. İznini lavanta sezonuna denk getirdiğine işaret eden Çörek, son iki yıldır oldukça meşhur olan yere çok sayıda fotoğrafçı ve ziyaretçinin akın ettiğini vurguladı.
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Afyonkarahisarlı Hakan Şen ise Kuyucak'a ilk kez geldiğini, lavanta görüntüsünün kendisini çok etkilediğini anlattı.
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Ispartalı Gonca Pektaş da ilk kez geldiği Kuyucak'taki lavantaların kendisini büyülediğini anlatarak lavantanın mor renginin kendisini rahatlattığını, Burdur Gölü'nün de lavantayla harika bir manzara sunduğunu kaydetti.
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1 LİTRESİ 80 İLE 100 LİRA ARASINDA
Öte yandan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesine dikilen 6 bin lavanta fidanı, etkileyici rengiyle çiçeklenme aşamasını tamamlamasının ardından hasat edildi.
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Bu kapsamda enstitü bahçesine kurulan buhar distilasyonu sistemi ile lavantalardan yağ elde edildi.
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Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerin de bölge için alternatif olabilecek tarımsal ürün grupları arasında yer aldığını söyledi.
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Lavanta ile ilgili çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını belirten Tülek, "Geçen hafta düzenlediğimiz tarla günü kapsamında lavanta hasadına başladık. Bugün burada 2 yaşındaki lavantalarımızın hasadını gerçekleştiriyoruz ve yağ çıkarmak için distilasyon ünitesini enstitümüzde kurduk. Hasadımızla birlikte bugün ilk kez lavantalarımızdan yağ elde ediyoruz" dedi.
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Yağ çıkarma sonuçlarının olumlu olduğunu aktaran Tülek, şunları kaydetti:
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"Distilasyon ünitesini çalıştırdığımızda, yaklaşık 100 kilo çiçekten 2 kilogram civarında saf lavanta yağı elde ettik. Normal şartlarda elde edilebilecek yağ miktarı yüzde 0,8 ile yüzde 2,6 arasında. Bizim elde ettiğimiz yağ oranı yüzde 2, dikkat edildiğinde oldukça yüksek bir oran. Ürettiğimiz yağın kalite analizlerini laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz. Çıkarmış olduğumuz yağın değerlendirmesini yaptık.
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Uluslararası değerlendirmeler baz alındığında yağ kalitesi bileşenleri anlamında bazı standart değerler var. Rusya, Bulgaristan, Fransa ve Avustralya'da üretim miktarı fazla olduğu için alım baremi geliştirmişler.
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Bu kapsamda bizim elde ettiğimiz değerler referans değerlerle ötüşüyor. Tabii ki bundan sonraki aşama, çıkarılan bu yağın piyasada ilgili sanayiciler tarafından değerlendirilmesi."
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Tülek, lavanta yağının litresinin 80 ila 100 euro civarında işlem gördüğünü dile getirdi.
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Trakya çiftçisi için model oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Tülek, "Enstitüde ürettiğimiz lavantayı çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiğimiz an çalışmalarımızın tam verimini almış olacağız.
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Lavanta bitkisinin Trakya'da alternatif bir ürün olarak planlanan önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Katma değer itibarıyla da bakıldığında lavanta çiftçilere yüksek gelir getirecek." diye konuştu.