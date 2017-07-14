TURİZM

Lavanta bahçelerini 20 bin kişi ziyaret etti

26 Haziran 2017 Pazartesi, 12:08:12 AA

2016 yılında köyü 20 bin kişinin ziyaret ettiği sparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyü, geçen yılki ziyaretçi sayısına bu yıl iki haftada ulaştı

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    Türkiye lavanta üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşılayan "lavanta kokulu köy" Kuyucak, geçen yıl 20 bin olan ziyaretçi sayısına 2 haftada ulaştı.

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    Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren ve adı gül ile özdeş olan Isparta, son yıllarda üretimi ve dikim alanları artan lavantada da adından sıkça söz ettiriyor. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde ekimi yapılan lavanta, köye haklı bir ün kazandırıyor.

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    Temmuz ve ağustosta köyü mora boyayan ve kokusunu 248 nüfuslu köye yayan lavanta, Türkiye çapında üne kavuştu ve büyük ilgi çekerek turizm unsurlarından biri haline de geldi. Köyün lavanta ile tanınması sayesinde 2015 yılında 5 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 20 bine ulaştı. 

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    Özellikle sosyal medyada 100 binlerce kullanıcı tarafından tanıtımı yapılan sokakları lavanta kokan Kuyucak, geçen yıl 20 bin olan ziyaretçi sayısına bu yıl 2 haftada ulaştı.

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    Ziyaretçiler, temmuz ayının hemen başında açmaya başlayan lavantaları, ağustosun sonlarına doğru yapılan hasada kadar görebiliyor. Ağustos ayının sonuna kadar ziyaretçi sayısının 35 binin üzerinde olması bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:25
    soğuk sıkılmadıkça bir şeye yaramaz. Uçtu içindeki bütün faydalı bileşenler
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