"Lavanta kokulu köy" mora boyandı

2 | 28

Neredeyse köydeki her ailenin bir lavanta bahçesinin olduğu köyde üretim, 3 bin 473 dekar alanda yapılıyor, yılda ortalama 500 ton yaş lavanta çiçeği elde ediliyor. Bitki, köyde yaşayanlara sağladığı ekonomik getirinin yanında yaklaşık iki ay süren ve hasada kadar devam eden süreçte binlerce yerli ve yabancı turisti de köye çekiyor.