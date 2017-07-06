TURİZM

"Lavanta kokulu köy" mora boyandı

26 Haziran 2017 Pazartesi, 12:08:12 AA

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'daki Kuyucak köyü, mora boyanan tarlalarıyla turizmin de gözdesi oldu

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    Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta, son yıllarda artan yetiştirme alanları ve miktarıyla lavanta üretiminin de üssü oldu. Genellikle temmuz ayının hemen başında açmaya başlayan lavanta, en fazla Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üretiliyor.

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    Neredeyse köydeki her ailenin bir lavanta bahçesinin olduğu köyde üretim, 3 bin 473 dekar alanda yapılıyor, yılda ortalama 500 ton yaş lavanta çiçeği elde ediliyor. Bitki, köyde yaşayanlara sağladığı ekonomik getirinin yanında yaklaşık iki ay süren ve hasada kadar devam eden süreçte binlerce yerli ve yabancı turisti de köye çekiyor.

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    Türkiye'nin dört bir yanından köye gelenler, lavanta bahçelerini gezip fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünleri tadıyor.

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    Isparta Kültür Turizm Müdürü Osman Çot, Isparta'da gülden sonra en fazla ziyaretçi çeken aromatik bitkinin lavanta olduğunu söyledi.

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    Lavantanın son yıllarda özellikle gerçekleştirilen projeler ve çalıştaylarla artırılmaya çalışıldığını aktaran Çot, bu şekilde 2-3 yıl öncesine kadar 5 bin olan turist sayısının 20 bine çıktığını anlattı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:25
    soğuk sıkılmadıkça bir şeye yaramaz. Uçtu içindeki bütün faydalı bileşenler
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