Salda Gölü'nü yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti

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"Salda Gölü diğer göllerimizden çok daha farklı özelliklere sahip. Dünya'nın en derin, en berrak, en sağlıklı ve yüzmeye müsait olan göllerinden bir tanesi. Türkiye'de ödül alan 5 gölden biri. Bu bölgenin bakir olma özelliği, ziyaret etme açısından daha da cazip hale getiriyor. Göle baktığınız zaman gölün tabanını rahatlıkla görebiliyorsunuz.