Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor

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"Çay ve dondurma istedik. Havaalanına gideceğiz, acelemiz olduğu için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanımız üç defa gidip, mutfakta görüşerek servis alabildi. Biz orada oturmaya devam etsek belki 1,5-2 saat servis bize ulaşmayacak. Bir kere bizim servis kalitemiz, hizmetimiz çok iyi"