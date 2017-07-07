TURİZM

Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor

07 Temmuz 2017 Cuma, 14:40:12 AA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm altyapısı, hizmet kalitesi ve bu sektörde çalışan yetişmiş insan gücü bakımından dünyada Antalya ile yarışabilecek çok fazla bölge olduğunu düşünmediğini söyledi

  • 1 Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor
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    Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, kentte turizm sezonunun çok iyi geçtiğini, geçen yıla göre gelen turist sayısında önemli artış olduğunu belirtti.

     

  • 2 Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor
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    Turizmin başkenti Antalya'ya yeni tesislerin yapıldığını ifade eden Karaloğlu, Rusya pazarının çok iyi gittiğini, Avrupa ülkelerinden de turistlerin kenti ziyaret ettiğini anlattı.

  • 3 Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor
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    Kentin tanıtımı için pek çok ülkeyi gezdiğini dile getiren Karaloğlu, Antalya'daki otellerde verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Karaloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

     

  • 4 Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor
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    "Turizm altyapısı, hizmet kalitesi, bu sektörde çalışan yetişmiş insan gücü ve kalitesi bakımından Antalya ile yarışabilecek dünyada çok fazla bölge olduğunu düşünmüyorum. Tesislerimiz yeni, hala yapımı devam eden tesisler de var"

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  • 5 Antalya'yı yaklaşık 12 milyon turist ziyaret ediyor
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    Karaloğlu, Antalya'nın doğal güzelliklerinin tartışmasız olduğunu belirterek, alternatif turizm için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğine işaret etti. 

     

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