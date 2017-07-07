TURİZM

Ağrı Dağı'na İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor

07 Temmuz 2017 Cuma, 15:04:52 AA

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, sulak alanların da sunduğu ekosistem güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye, İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler ilgi gösteriyor

  • 1 Ağrı Dağı'na İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor
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    Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, barındırdığı yeşil alanlar, kaynak suları ve yaban hayvanlarıyla ilgi çekiyor.

  • 2 Ağrı Dağı'na İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor
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    Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu çayının da içinde bulunduğu milli parktaki sulak alanlar, bir yandan bitki örtüsü bir yandan el değmemiş doğasıyla birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

  • 3 Ağrı Dağı'na İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor
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    Başta kaplumbağa, yılan, ördek, kuş, kurbağa ve balık türleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan alan, dış güzelliğinin yanı sıra su altı güzellikleriyle de adeta hayran bırakıyor.

     

  • 4 Ağrı Dağı'na İran, Nahçıvan ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor
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    Uzunluğu yaklaşık 30 kilometreyi bulan sulak alanların ziyaret edilmesi durumunda yol boyunca farklı coğrafi güzellikler ile yaban hayvanlarına rastlamak mümkün.

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    Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu yaptığı açıklamada, halk arasında Karasu Sazlığı diye adlandırılan bölgenin Iğdır yöresi için doğal bir zenginlik olduğunu söyledi. Milli park sınırlarında bulunan alanın birçok güzelliği barındırdığını anlatan Türkoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

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YORUMLAR 1
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:27
    cok guzelmis bu guzellikleri daha fazla tanitmali. tanitirsak turizm de cok iyi isler yapabiliriz
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