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"Milli parktaki sulak alan Aras Nehri'nden gelen bir kol ve Ağrı Dağı'nın buzullarından beslenmekte. Buradaki suların büyük çoğunluğu Ağrı Dağı'nın sularıyla besleniyor. İlerisinde bir kaynak var, oradan akan suların da yardımıyla buradaki gölet ve göller oluşmakta. Ekosistemin olmadığı yerde ne tarımsal ürün ne de insanlar için yararlı bir şey vardır. Buradaki ekosistem, güzelliğin ve hayvan çeşitliliğinin olması, doğadaki besin zincirini sağlıyor. Ayrıca tarımsal katkıda bulunacak her türlü hayvanın yaşadığı bir ortamdır"