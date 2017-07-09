Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, haziranda Rusya'dan gelen turist sayısının 2015 rakamlarını aştığını, Türkiye'de en iyi turizm sezonunun geçtiği 2014 rakamlarına da yaklaştığını söyledi.

Rusya pazarının hızla iyileşmesinde fiyatların uygun olmasının ve geçen yıl gelemeyen Rusların bu sezonki ilgisinin etkili olduğuna işaret eden Yağcı, "Genel olarak sadece haziran ayında Ukrayna, Beyaz Rusya, Romanya, Moldova, İran, İsrail, Litvanya, Kosova, Ürdün ve Irak'tan gelen turist sayıları 2014'ü geçmiş durumda. Bunun yanı sıra, İngiltere, Kazakistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Azerbaycan ve Sırbistan'dan 2016'ya kıyasla büyüme gerçekleşmiştir." diye konuştu.

AVRUPA PAZARI TOPARLANIYOR

Avrupa pazarında da hareketlilik başladığını aktaran Yağcı, "Avrupa'da Almanya birinci pazarımız. Geçen seneki rakamlara ulaşmayı planlıyoruz. Avrupa pazarında haziranda toparlanma söz konusu. Son dakika satışlarıyla hedeflerimize ulaşmış olacağız." dedi.

Bu yılı turizmde "büyüme yılı" olarak öngördüklerini ifade eden Yağcı, ileriki yıllarda turizmden elde edilen gelirlerin artırılacağını söyledi.

"Antalya, dünya turizminde varış noktasıdır. Hızlı geri dönüşü olan bir pazar ve dayanıklı bir sektördür." diyen Yağcı, krizin iyi yönetildiğini, dayanıklılığı fazla olan bir sektör olduğunu belirtti.

Haziranda Antalya'ya gelen turist sayısının geçen yıla göre yüzde 100 arttığına vurgu yapan Yağcı, "Ocak-haziran döneminde Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 52'lik artış var. 2016 gibi zor ve sıkıntılı olan bir yıldan sonra Antalya'nın iyileşmesi ve geri dönüşü hızlı oldu. Antalya tüm paydaşlarıyla krizlere karşı dayanıklı ve krizlerle mücadele kapasitesine sahip olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da ocak-haziran rakamlarının yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

"Altı aylık rakamlar bizim geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Antalya 10 milyon turist rakamına doğru gidiyor." diyen Ayık şunları kaydetti:

"Rus pazarı çok iyi gidiyor. Rusya pazarı 2015 rakamlarının üzerine çıkacak. 2014 rakamlarını yakalamak en büyük çabamız. Kıyı bölgeleri genel anlamda geçen seneden çok iyi 2015 rakamlarını da önümüzdeki günlerde yakalayıp geçmiş olacağız. Bu sezona başlarken, 2017'de çıkışların başladığı bir yıl olması için çaba gösterdik. Bu rakamlar bunu doğrular nitelikte. Etkin bir şekilde çıkış yaptığımız bir yıl olacak."

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