TURİZM

Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:04:46 HABERTURK.COM

Luxury-Hotels.com, dünyanın en pahalı 20 otelini açıkladı. 2017 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre listedeki en pahalı otelin gecelik fiyatı 6995 dolar (25 bin 320 TL) olarak belirlendi. Üstelik listedeki bu fiyatlar otellerin en ucuz odalarına ait fiyatlar

  • 1 Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı
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    2017 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre listedeki en pahalı otelin gecelik fiyatı 6995 dolar (25 bin 320 TL) olarak belirlendi. Üstelik listedeki bu fiyatlar otellerin en ucuz odalarına ait fiyatlar

  • 2 Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı
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    İşte en pahalı 20 otel

  • 3 Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı
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    20. Belmond Hotel Cipriani / İtalya

  • 4 Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı
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    Gecelik oda fiyatı 1869 dolar

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  • 5 Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı
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YORUMLAR 3
  • Misafir
    seyşeller harbiden guzel mis
  • Misafir
    ne yapalim
  • Misafir
    Çokta umurumda.
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