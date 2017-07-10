Dünyanın en pahalı otelleri açıklandı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:04:46 | Güncelleme: 17:49:33
HABERTURK.COM
Luxury-Hotels.com, dünyanın en pahalı 20 otelini açıkladı. 2017 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre listedeki en pahalı otelin gecelik fiyatı 6995 dolar (25 bin 320 TL) olarak belirlendi. Üstelik listedeki bu fiyatlar otellerin en ucuz odalarına ait fiyatlar
2017 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan araştırmanın sonucuna göre listedeki en pahalı otelin gecelik fiyatı 6995 dolar (25 bin 320 TL) olarak belirlendi. Üstelik listedeki bu fiyatlar otellerin en ucuz odalarına ait fiyatlar
2
2|82
İşte en pahalı 20 otel
3
3|82
20. Belmond Hotel Cipriani / İtalya
4
4|82
Gecelik oda fiyatı 1869 dolar
HABERİN DEVAMI
5
5|82
6
6|82
7
7|82
19. Queen Charlotte Lodge / Kanada
8
8|82
Gecelik oda fiyatı 2069 dolar
HABERİN DEVAMI
9
9|82
10
10|82
11
11|82
18. Villa del Parco, Forte Village Resort / İtalya
12
12|82
Gecelik oda fiyatı 2183 dolar
HABERİN DEVAMI
13
13|82
14
14|82
15
15|82
17. MAIA Luxury Resort & Spa / Seyşeller
16
16|82
Gecelik oda fiyatı 2310 dolar
HABERİN DEVAMI
17
17|82
18
18|82
19
19|82
16. The Lodge & Spa at Brush Creek Ranch / Amerika Birleşik Devletleri
20
20|82
Gecelik oda fiyatı 2460 dolar
HABERİN DEVAMI
21
21|82
22
22|82
23
23|82
15. Morukuru Family / Güney Afrika
24
24|82
Gecelik oda fiyatı 2480 dolar
HABERİN DEVAMI
25
25|82
26
26|82
27
27|82
14. Turtle Island / Fiji
28
28|82
Gecelik oda fiyatı 2499 dolar
HABERİN DEVAMI
29
29|82
30
30|82
31
31|82
13. Amangiri / Amerika Birleşik Devletleri
32
32|82
Gecelik oda fiyatı 2499 dolar
HABERİN DEVAMI
33
33|82
34
34|82
35
35|82
12. King Pacific Lodge / Kanada
36
36|82
Gecelik oda fiyatı 2641 dolar
HABERİN DEVAMI
37
37|82
38
38|82
39
39|82
11. Four Seasons Tented Camp / Tayland
40
40|82
Gecelik oda fiyatı 2772 dolar
HABERİN DEVAMI
41
41|82
42
42|82
43
43|82
10. Le Dune, Forte Village Resort / İtalya
44
44|82
Gecelik oda fiyatı 2851 dolar
HABERİN DEVAMI
45
45|82
46
46|82
47
47|82
9. The Ranch at Rock Creek / Amerika Birleşik Devletleri