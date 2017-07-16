TURİZM

Qingdao'nun yosun denizini turistler çok seviyor

13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:40:59 HABERTURK.COM

Çin'in doğusunda yer alan ve Shandong eyaletinin ticari ve turistik merkezi olan Qingdao kentinde 2008'den bu yana sıradışı bir durum yaşanıyor. Sarı Deniz üzerinden gelen yosunlar Qingdao'daki popüler sahillere yığılıyor. Ancak turistler bu durumdan son derece memnun

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    Çin'in doğusundaki Qingdao kenti, Shandong eyaleti'nin en önemli ticari ve turistik merkezi. Yaz mevsimi geldiğinde kıyı şeridini istila eden yeşil yosunlar ise turistler için bir eğlence haline gelmiş durumda.  

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    Sarı Deniz'den gelen yeşil yosunlarla mücadele, hükümetin tüm temizleme çabalarına rağmen aşılamıyor. 

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    Temizleme çalışmalarına gönüllülerin de destek verdiği biliniyor.

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    Yosunlar, 2008 yılından bu yana 8 bin 900 hektarlık arazi üzerinde, Çin'in doğusunda yer alan Qingdao'daki popüler sahillere yığılıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    denizlerimize sahip çıkalım. kirletmeyelim ve kirletenleri uyaralım. temiz bir dünya içim...
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