İsviçreli iki milyarder, Bodrum'da

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HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA



Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat ile 15 Temmuz'da Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geldi.