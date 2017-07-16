TURİZM
Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
16 Temmuz 2017 Pazar, 17:03:46 | Güncelleme: 17:13:49
AA
Rus işadamı Alexander Machkevitch'e ait olan yat "Lady Lara" Bodrum'a geldi. Yalıkavak Küdür Koyu'na demirleyen yatta işadamının eşinin ve kızının olduğu öğrenildi. Yat, 5 katlı, 91 metre uzunluğunda ve 160 milyon dolar değerinde
-
1
1
|
15
Rus milyarder Alexander Machkevitch'in ultra lüks yatı "Lady Lara", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
-
2
2
|
15
Alexander Machkevitch'e ait "Lady Lara" isimli yat 5 katlı, 91 metre uzunluğunda ve 160 milyon dolar değerinde.
-
3
3
|
15
Yat, bu sabah saatlerinde Yalıkavak Küdür Koyu'na demirledi.
-
4
4
|
15
Yunanistan' ın Flisvos Adası'ndan gelen ultra lüks yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
-
5
5
|
15
Yatta Rus işadamı Alexander Machkevitch'in bulunmadığı öğrenildi.
-
6
6
|
15
Rus iş adamının eşi Anna ve kızı Alla Machkevitch ile birlikte iki gün içerisinde, özel uçağı ile Bodrum'a gelip, Gökova'nın cennet koyları ve Yunan adalarını kapsayan tatile çıkacağı öğrenildi.
-
7
7
|
15
Gıda takviyesi yapılan yattaki, 24 personelin hummalı bir temizlik çalışması yapması dikkati çekti.
-
8
-
9
9
|
15
Lady Lara, 2015 yılı içinde Lürssen tersanesinde denize indirildi ve yine ilk olarak Amsterdam’da fotoğraflandı.
-
10
10
|
15
Reymond Langton tarafından dekorasyon ev tasarımları yapılan Lady Lara, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip.
-
11
11
|
15
Lady Lara'da SPA, plaj kulübü, çapa stabilizatörleri, jimnastik salonu, jakuzi (üst üste), asansör, garaj, yüzme platformu, klima, helikopter iniş takımı, barbekü ve sualtı lambaları bulunuyor.
-
12
12
|
15
LADY LARA'NIN DİĞER GÖRÜNTÜLERİ
-
13
-
14
-
15