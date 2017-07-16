TURİZM

Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi

16 Temmuz 2017 Pazar, 17:03:46 AA

Rus işadamı Alexander Machkevitch'e ait olan yat "Lady Lara" Bodrum'a geldi. Yalıkavak Küdür Koyu'na demirleyen yatta işadamının eşinin ve kızının olduğu öğrenildi. Yat, 5 katlı, 91 metre uzunluğunda ve 160 milyon dolar değerinde

  • 1 Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
    1 | 15

    Rus milyarder Alexander Machkevitch'in ultra lüks yatı "Lady Lara", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 

     

  • 2 Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
    2 | 15

    Alexander Machkevitch'e ait "Lady Lara" isimli yat 5 katlı, 91 metre uzunluğunda ve 160 milyon dolar değerinde.

  • 3 Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
    3 | 15

    Yat, bu sabah saatlerinde Yalıkavak Küdür Koyu'na demirledi. 

     

  • 4 Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
    4 | 15

    Yunanistan' ın Flisvos Adası'ndan gelen ultra lüks yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Rus işadamı Alexander Machkevitch ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi
    5 | 15

    Yatta Rus işadamı Alexander Machkevitch'in bulunmadığı öğrenildi. 

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000