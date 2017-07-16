Doğuş'tan turizmde yeni ortaklık

Turizm sektöründe önemli yatırımları bulunan Doğuş Grubu, bu kez öncekilerden daha farklı bir yatırıma imza atıyor. Turizm sektöründe otelleri ve marinaları ile yer alan Grup bu kez bir seyahat acentasına ortak olacak.

Konuyla ilgili Rekabet Kurulu'na yapılan başvuruya göre, Icons and Styles Turizm A.Ş. hisselerinin bir kısmı, Gestin Turizm ve Antur Turizm A.Ş. tarafından devralınacak.

Göktuğ İşisağ ve Koray Şahmalı'nın sahip olduğu Icons and Styles dünyanın her tarafına kişiye özel turlar düzenlemesi ile biliniyor ve lüks segmentte hizmet veriyor. Ayrıca etkinlik ve düğün organizasyonları da gerçekleştiriyor.

HEDEF AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLMAK

Icons and Styles Turizm CEO'su Koray Şahmalı, kendi şirketlerinin dergisinde yer alan açıklamasında, Doğuş Grubu ile yapacakları ortaklıktan dolayı çok gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, bu ortaklığın kendileri için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Şahmalı, ortaklıkla birlikte faaliyetlerini büyüteceklerini ve hedeflerinin Akdeniz Bölgesi'nin en büyük lüks seyahat acentesi olmak olduğunu belirtti.

Doğuş Turizm Grubu, Türkiye'nin turizm ve yeme içme sektöründe en büyük gruplarından. Bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında 18 otelin yanı sıra 11 marina ve 180 adet restaurant bulunuyor.

Doğuş Grubu

Icons and Styles Turizm