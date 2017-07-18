Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının yüzde 5.55 artış gösterdiğini belirterek, "2017 yılı, 2016 yılına göre ülkemizin tüm bölgeleri için daha iyi bir yıl olacak" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık yaptığı yazılı açıklama ile turizmde yılın ilk yarısını değerlendirdi. Ayık, "Yılın ilk yarısında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ilk beş ülke Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, İran ve Bulgaristan oldu. İlk beş ayda Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 17.10'luk düşüş yaşanıyor. Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 571.86 oranında artış mevcut" dedi.



Antalya'nın ilk 6 aylık rakamlarının geçen yıla göre yüzde 5.55 oranında arttığını kaydeden TÜROFED Başkanı Ayık, "Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yüksek artış bu rakamın oluşması sağladı. Yalnız bu yılın rakamlarının 2015 yılının rakamlarının yüzde 17.6 oranında gerisinde olduğu unutulmamalı. Birinci kaynak pazarımız olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki ilk 6 aylık kümülatif rakamda geçen seneye göre düşüş yaşanmasına rağmen geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen rakamı bu yıl yakalamış olması ilerleyen dönemler için umut verici"

TURİZM GELİRLERİ



TÜİK rakamlarının ilk çeyrek raporuna göre turizm gelirinin 3.4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ayık, bu rakamın geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 düşüş gösterdiğini ifade etti. Rakamların 2015 yılı ile karşılaştırınca düşüşün yüzde 31 olduğunu vurgulayan Başkan Ayık, "Bilindiği gibi turizm, sektör olarak yegane yerinde ihracat yaptığımız sektör. Bu anlamda hizmet ihracatında dışarıdan en çok döviz kazandıran ekonomik faaliyet alanı. Turizm gelirindeki düşüşe rağmen ilk çeyrekte oluşan dış ticaret açığını karşılama oranı yaklaşık yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu dış ticaret açığını karşılama oranının yılın geri kalan döneminde yükseleceğini inanıyoruz" diye konuştu.



Turizm gelirlerindeki düşüşü tetikleyen pek çok etkenin olduğunu savunan Ayık, "Gelirlerdeki düşüşün sebebi, maliyetlerin artması, belediyelerin ve Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği vergiler, turizm sektörü için açıklanan desteklerin yetersiz ve işlevsiz olması, kredi desteği, tanıtım alanında daha etkin olunması, imaj, güvenlik algısı, günübirlik evler ve anlık kimlik bildirim uygulamasındaki belirsizlikler, kalifiye personel sıkıntısı gibi çok fazla sebebe bağlı. Ancak, bunların yanı sıra, Türkiye geneli açısından baktığımızda İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerindeki yatak arzındaki artış ve arz-talep dengesindeki bozulma en büyük sorunların başındadır" dedi.

OTELLERE BOOKİNG.COM ETKİSİ



Online pazarlama payının tüm dünyada büyüdüğünü hatırlatan TÜROFED Başkanı Ayık, "Online pazarlamanın payı artarak tüm dünyada büyüyor. Bu nedenle, Türk vatandaşlarının Booking.com aracılığıyla Türkiye'de bulunan otellere ulaşamaması iç pazarı olumsuz olarak etkiliyor, bundan en büyük zararı da küçük ve orta boy işletmeler ile münferit pazarlama yapan tesisler görüyor. 2017'nin ikinci yarısında Rus pazarı, eski Doğu Blok ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen talepteki artış ile başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Avrupa pazarında ise son dakika satışlarının artarak devam etmesini bekliyoruz. Sonuç olarak, sayısal anlamda 2016'dan daha iyi bir sezon geçireceğiz. Ancak toplamda 2015 rakamlarına ulaşılabilmesi açısından Avrupa pazarındaki genel seyrin belirleyici olacağına inanıyoruz"

2017 yılının 2016 yılına göre daha iyi bir yıl olacağını belirten Ayık, "Bu yıl, en hızlı toparlanmayı kıyı bölgelerinde yaşıyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen yoğun talep bu artışta en büyük faktör. Avrupa pazarında son dakika satışları da ayrıca belirleyici olacak. Bu kapsamda, kapasite kullanımının azami düzeye ulaşması amacıyla sektörümüz kaliteden ödün vermeden fedakarlık yaparak gerektiğinde fiyat taviziyle bu rakamların oluşmasına en büyük katkıyı sağladı. Türkiye'nin en büyük avantajı; rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla iyi bir fiyat/hizmet performansının varlığı, bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermememiz, yarışılmaz misafirperverliğimiz ve büyük tur operatörleriyle uzun yıllara dayalı olan ilişkilerimiz. Bu sahip olduğumuz avantajlar ülke turizmimizin toparlanma sürecinde önemli rol oynayacak" dedi.

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