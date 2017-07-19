TURİZM

80 milyon yıllık lav sütunları turizme kazandırılıyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:24:34 AA

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde yer alan ve volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan lav sütunları, yapılacak ahşap yürüyüş yolları, seyir terası, iskele ve düzenlenecek festivalle turizme kazandırılacak

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    Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılması planlanıyor.

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    Kente 17 kilometre uzaklıktaki tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları, görsel bir şölen sunuyor.

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    Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu simetrik bir yapıya dönüşen lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alıyor.

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    Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan lav sütunlarının, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"yle uluslararası ölçekte turizme kazandırılması hedefleniyor.

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    "TÜRKİYE'DE SADECE BARTIN'DA"

    Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sahil, yayla ve mağaralarıyla önemli turizm alanları arasında yer aldığını söyledi. 

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