80 milyon yıllık lav sütunları turizme kazandırılıyor

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Kaliforniya'daki Devil's Postpile Doğal Anıtı'nın her yıl dünyanın dört bir yanından 100 binlerce turisti ağırladığını anlatan Dursun, "Tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar'ı da diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliği de 80 milyon yıllık lav sütunlarına sahip olmasıdır. Güzelcehisar bölgesindeki lav sütunlarının tanıtılması ve ön plana çıkarılması için çalışmalarımız sürmektedir." diye konuştu.