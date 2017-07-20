Otel rezervasyonlarında büyük dolandırıcılık

Tatilcilerin korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicilerin canını yakmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Antalya başta olmak üzere İzmir, Muğla gibi turizm özelliği olan kentlerdeki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü.

KAMPANYA İLE ALDATIYORLAR

Peki, sahte site yöntemi nasıl işliyor?

Sosyal medya hesapları (Twitter, İnstagram, Facebook) üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere yönlendiren dolandırıcılar, bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı gerçekleştiriyor.

RESEPSİYONDA HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Ucuza tatil satın aldığını zanneden tüketici tatilinin başlayacağı güne kadar dolandırıldığını anlamıyor. Ta ki tatil satın aldığını zannettiği otele gidene kadar. Resepsiyonda adına hiçbir rezervasyon yapılmadığını anlayan tüketiciler ise soluğu tüketici dernekleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) alıyor.

"SİGORTA YAPTIRIN"

Sahte satışlarla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını doğrulayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu konuda çok sayıda şikâyet alıyoruz. Sahte site ve benzeri birçok yöntemle tüketiciler yanıltılıyor. Tatil satın almak isteyen vatandaşlarımız lütfen kurumumuzla iletişime geçsin. Ve mutlaka seyahat sigortası yaptırsın” diye konuştu.

"BAKANLIĞA BİLDİRDİK"

Sahte sitelerle ilgili gerekli başvuruların yapıldığını kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çavuşoğlu, “İnternet üzerinde denetim ve takip yapmak çok zor oluyor. Zaten sahte siteyi tespit edip kapattırsak da adamlar başka hat üzerinden yayına devam ediyor. Teknoloji ile birlikte maalesef bu tür mağduriyetler ortaya çıkıyor” dedi.

MAİL BİLE ATMIŞLAR

Sahte site mağduru Selin B., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sosyal medya hesabım üzerinden yönlendirildiğim 5 yıldızlı otelin sitesinden kredi kartımla 2 oda satın aldım. Satın aldığım odalara ilişkin evraklar da mail adresime gönderildi. Dolandırıldığımı ise oda satın aldığımı zannettiğim otelin resepsiyonunda anladım. Meğer alışveriş yaptığım site sahteymiş.”

izmir otel

muğla otel

otel sigortası

tatil dolandırıcılığı

otel rezervasyonlarında tuzak