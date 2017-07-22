Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğine bir süre önce atanan Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.



Kurtulmuş, Almanya ile son günlerde yaşanan gerginliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Almanya'dan bazı bakanların Türkiye ile ilgili son derece haksız, yersiz, yanlış açıklamalarının, Türkiye'deki turizmi de etkileyecek bazı konuları gündeme getirdiğini belirtti.



"Ege Denizi'ndeki depremde Türkiye'de bazı otellerin yıkıldığı" şeklindeki haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayrıca, 'Türkiye'de turistlere kötü davranıldığı' iddiası yanlış bir şeydir. 'Alman turistlerin ya da İngiliz turistlerin artık Türkiye'ye gelmek istemediği' söylemleri yalan, yanlış bilgilerdir. İnsanları etkilemeye dönük ve özellikle Türkiye karşıtı politikaların devamı olan bir yaklaşımdır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye'nin her yeri, turistler için güvenliklidir. En az dünyadaki bütün turizm bölgeleri kadar güvenli bir ülkedir. Dolayısıyla bu iddiayı reddettiğimizi ifade etmek isterim"

Bunların Türkiye'ye karşı planlı, programlı sürdürülen bir Türkiye karşıtı kampanyanın unsurları olarak görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Söylenen sözlerin yanlış olduğu, gerçeği yansıtmadığı zaten en kısa süre içinde fiilen görülecektir. Yani Alman Bakan bu demeçleri veriyor da şu anda bilfiil Türkiye'de bulunan Alman, İngiliz yurttaşı var. Avrupa'dan gelen, başka ülkelerden gelen misafirimiz var. Onlar da sahada karşılaştıkları muamelenin ne kadar nezih, ne kadar misafirperver ve Türkiye'nin gezip görülmeye değer bir ülke olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla hangi demeci verirlerse versinler, hakikat ortadadır. Türkiye, turistler için güvenli bir bölgedir. Çok sayıda, özellikle Alman turistlerin de birinci derecede tercih ettiği ülkelerin başında geliyor, böyle olmaya da devam edecektir. Bir siyasetçi olarak şunu söylerim; siyasi gerilimler ve siyasi hesaplar uğruna gerçekleri feda etmeye kimsenin hakkı yok. Bu anlamda da herkes, Türkiye'ye karşı söylediği sözlere dikkat etsin"

Kurtulmuş, fındık üreticilerine yönelik bir soru üzerine de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya geldiğini, kendisiyle fındık üzerine de konuştuklarını aktardı.Fakıbaba'nın, fındıkla ilgili konulara fevkalade vakıf olduğunu belirten Kurtulmuş, "Fındık konusunda ne gerekiyorsa, vatandaşımızı mağdur etmeden, Türkiye ekonomisine en iyi şekilde katkı sunması ve tekelleşmenin önüne geçerek bir politika izlenecektir. Bununla ilgili çalışmaları yeni bakanımız sürdürüyor, bitirdiği noktada da bunu kamuoyuyla paylaşacak" dedi.Ordu'da turizmle ilgili hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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"Sadece Ordu için değil, özellikle Karadeniz Bölgesi için yayla turizminin önemli olduğunu biliyoruz. Yaylalarımızı mahvetmeden, betonlaştırmadan, çirkinleştirmeden ve oradaki güzellikleri kalıcı hale getirecek ama bu güzelliklerden iç ve dış turistlerin de istifade etmesini sağlayacak çalışmalar yürütülür. Türkiye'nin turizm alanında önemli potansiyeli var. Ciddi birikimi de var. Bu birikimi en iyi şekilde Karadeniz'e ve özellikle Ordu'ya yansıtmak boynumuzun borcudur"