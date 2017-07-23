Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ihalesine çıkıldı.
Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Madavans ve Harabeşehir kanyonlarındaki yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan "Harabeşehir Bölgesi Ekoturizm" projesinin kabul edildiğini anlatan Çoban, "Projenin ihalesine çıkıldı.
Burada 6 bin yıllık mağara evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın bir örneği de ilçemizde bulunuyor. Burayı kısa sürede turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.
Projenin yaklaşık 50 milyon liraya mal olacağını bildiren Çoban, "Bölgede, insanların dinlenebilecekleri seyir tepeleri, bungalov evlerden oluşan dinlenme merkezi, barınma alanları, yürüyüş parkurları, kafeler, restoranlar ve konaklama merkezi oluşturacağız.