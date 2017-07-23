TURİZM

Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor

23 Temmuz 2017 Pazar, 12:22:38 AA

Bitlis'teki yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürütülüyor

  • 1 Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor
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    Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ihalesine çıkıldı.

  • 2 Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor
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    Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Madavans ve Harabeşehir kanyonlarındaki yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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    Bu kapsamda hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan "Harabeşehir Bölgesi Ekoturizm" projesinin kabul edildiğini anlatan Çoban, "Projenin ihalesine çıkıldı.

  • 4 Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor
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    Burada 6 bin yıllık mağara evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın bir örneği de ilçemizde bulunuyor. Burayı kısa sürede turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

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    Projenin yaklaşık 50 milyon liraya mal olacağını bildiren Çoban, "Bölgede, insanların dinlenebilecekleri seyir tepeleri, bungalov evlerden oluşan dinlenme merkezi, barınma alanları, yürüyüş parkurları, kafeler, restoranlar ve konaklama merkezi oluşturacağız.

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