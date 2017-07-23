TURİZM

Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor

23 Temmuz 2017 Pazar, 12:53:07 AA

Toplam 640 kilometrelik kıyı şeridine sahip Antalya, farklı özellik ve güzellikteki sahilleriyle yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti çekiyor

  • 1 Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor
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    Dünyaca ünlü turizm destinasyonlarından Antalya, farklı özellikteki sahilleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

  • 2 Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor
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    Toplam 640 kilometrelik Antalya kıyılarında, çoğu mavi bayraklı olmak üzere birçok plaj bulunuyor. Side, Gazipaşa, Alanya, Lara, Kundu, Belek gibi ünlü sahiller kentin doğusunda, Kemer, Adrasan, Finike, Kaş, Demre sahilleri ise batısında yer alıyor.

  • 3 Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor
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    Bazı bölümleri taşlı ve derin, bazı kısımları kumlu ve sığ yapıya sahip, her biri ayrı güzellikteki sahiller, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti kente çekiyor.

  • 4 Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor
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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine, her sahilin farklı özellikleri bulunduğunu, Lara'nın ince kumu, Konyaaltı'nın çakıl taşları ve temizliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

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  • 5 Antalya sahillerini görmeye milyonlar geliyor
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    Kemer'de yüzerken deniz gözlüğü takmadan balıkların görülebildiğini anlatan Türel, Plaselis'te havuzda gibi yüzülebildiğini dile getirdi. Türel, "Adrasan, Patara, Kleoparta, Demre, Kaputaş, hepsi farklı güzelliklere sahip plajlar. Allah bu güzellikleri Antalya'ya bahşetmiş, biz de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

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