Çinli turistlerin Türkiye'deki harcamaları patlama yaptı

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’de yaptığı alışveriş tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 yükselen Çinlilerin harcamalarında adeta patlama yaşandı.

23.6 MİLYONLUK ALIŞVERİŞ

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilere katma değer vergisi (KDV) iade hizmeti veren Global Blue Türkiye’nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye’de ilk yarıda yaptığı alışverişin 23.6 milyon liralık kısmı i çin iade başvurusu yapan Çinlilerin bu harcamalarının yüzde 119 yükseldiğini söyledi.

YÜZDE 51’LİK ARTIŞ VAR

Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51’lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini veren Şeyhun, “Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş. Ruslarınki de yüzde 202 artmış ama geçen sene uçak olayından dolayı çok düşmüştü, o sebeple bu kadar büyüme gözüküyor. Halbuki Çinli turistteki artış, direkt büyümeyi etkileyen bir artış” diye konuştu.

Şeyhun, yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçilerin Türkiye’de 600 milyon liralık alışveriş yaptığını, bunun 315 milyon liralık kısmı için KDV iade başvurusunda bulunduklarını söyledi.

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