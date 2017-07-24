TURİZM

"Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:58:48 AA

Erzurum'un "sakin kent" unvanı verilen Uzundere ilçesi, Tortum Gölü, tarihi yapıları, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor

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    Erzurum'un "sakin kent" unvanı verilen Uzundere ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

  • 2 "Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor
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    Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından geçen yıl "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati çekiyor.

  • 3 "Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor
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    Üç bin yıllık tarihinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Uzundere, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen "sakin kent" ağına kabul edilmesinin ardından, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

  • 4 "Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor
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    Uzundere'nin misafirlerini adeta büyüleyen doğal güzellikleri, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

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  • 5 "Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor
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    İlçe Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzundere'nin sakin şehirler ağına seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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