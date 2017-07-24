"Sakin kent" Uzundere misafirlerini büyülüyor

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Dünyada, sakin kentleri ziyaret eden bir kitle bulunduğunu anlatan Özsoy, "O kitle, düzenli olarak Uzundere'ye gelip ziyaretler gerçekleştiriyor. Natürel doğamız ve doğal insan malzememiz, onları daha da çok cezbediyor." dedi.