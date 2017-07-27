TURİZM
Avrupa'nın en iyi 15 oteli
27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:55:42 | Güncelleme: 14:57:51
HABERTURK.COM
Travel & Leisure, ziyaretçilerden ve misafirlerden gelen geri bildirimlere göre göre tesis, olanak, yer, hizmet ve yemek kalitesi bazında Avrupa'nın en iyi 15 otelini belirledi. İstanbul'dan da listeye 1 otel girdi
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15) HOTEL DE RUSSIE - ROMA (İTALYA)
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Hotel de Russie müşterilerden ortalama 93.95 puan aldı. 5 yıldızlı, lüks otel İspanyol merdivenleriyle Piazza Del Popolo arasında, Roma'nın kalbinde yer alıyor.
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122 oda ve süitten oluşan tesiste her türlü standart otelcilik hizmeti büyük bir lüksle sağlanıyor. Sauna, hamam, spor salonu, jakuzi dahil ancak havuz bulunmuyor
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En küçük odanın 30 metrekare olduğu Hotel de Russie'de gecelik oda fiyatları 800 ila 5 bin euro arasında değişiyor.
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14) CORINTHIA HOTEL - LONDRA (İNGİLTERE)
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Thames Nehri'ne bakan ve İngiltere Parlamanetosu'nun bulduğu siyasetin merkezindeki Westminster semtindeki otel, geleneksel mimari ise modern bir hizmetle birleştiriyor.
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249 oda ve süitin bulunduğu Corinthia Hotel, ziyaretçilerden ortalama 93.98 puan aldı. Otelde kapalı bir havuz ve bedava gazete, dergi de sağlanıyor.
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Otelin en ucuz odasının geceliği 500 euro, 160 metrekarelik Whitehall Penthouse'da konaklamak için en az 6 bin euro ödemek gerekiyor.
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13) THE GORING - LONDRA (İNGİLTERE)
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Buckingham Sarayı'na birkaç adım mesafedeki klasik İngiliz unsurlarını barındıran 5 yıldızlı The Goring, 107 yıllık ve tarihte çok büyük bir öneme sahip.
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Her odasında tuvalet, banyo ve ısıtma olan ilk otel olarak tarihe geçen tesis 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Londra'daki haberleşme üssü olarak kullanılmış. 1945 yılında 2. Dünya savaşının bitişi de Kraliçe ve Kral tarafından burada kutlanmış.
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Halen Goring ailesinin sahip olduğu ve müşterilerden ortalama 94 puan alan otelde 69 oda bulunuyor. En küçük oda 23 metrekare ve gecelik fiyatlar 500 ve 6 bin 900 euro arasında değişiyor.
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12) DOLDER GRAND - ZÜRİH (İSVİÇRE)
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Zürih kırsalındaki Dolder Grand, göl ve Alp Dağları manzarasıyla şehir gürültüsünden uzak kalmak ve konforlu bir konaklama isteyenlerin tercih ettiği bir yer.
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Şehre 15 dakika uzaklıktaki otelde 4000 metrekarelik dev bir spa, tenis kortu, golf sahası gibi imkanlar da sunulmuş. Zürih merkezine ücretsiz servis sağlanıyor.
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175 oda ve süitten oluşan tesiste ne dış alanda ne de odalarda sigara içilebiliyor. Evcil hayvana izin var. 34 metrekarelik en küçük odanın kahvaltısız fiyatı 482 euro. 400 metrekarelik Maestro Süiti için 13 bin 200 euro ödemek gerekiyor.
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11) LA Réserve - PARİS (FRANSA)
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Paris'in göbeğindeki 5 yıldızlı butik otel 19. yüzyıl şıklığı sunma iddiasında ve tarihi Grand Palais, Şanzelize gibi turistik yerlere çok yakın. Otelde Fransız ve Asya restoranı bulunuyor.
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Otelde 26 süit ve 14 standart oda bulunuyor. Misafirlere gelir gelmez ücretsiz şampanya ikram ediliyor. Sigara içmek kesinlikle yasak ama tiryakiler için özel bir oda var.
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T&L misafirlerinden 94.37 puan alan otelde tüm odalar balkonlu ve en ucuz oda gecelik 1000 euro. Havalimanı transferi buna dahil. Özel havuzun bulunduğu 120 metrekarelik Başkanlık Süiti için 8 bin euro ödemek gerekiyor
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10) HOTEL MARIA CRISTINA - SAN SEBASTIAN (İSPANYA)
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1912 yılında açılan otel gri ve beyaz renkler ağırlıklı olarak dekore edilmiş. Adını İspanya Kraliçesi Maria Cristina'dan alıyor. Teras ve balkonlu odaları uçsuz bucaksız bir manzara sunuyor.
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La Concha plajı başta olmak üzere pek çok doğal güzelliğe ve tarihe esere sahip olan bölge aynı zamanda gastronomi konusunda da iddialı. Yemekleri Michelin yıldızlı ünlü şef Hélène Darroze hazırlıyor.
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Konuklarından ortalama 94.72 puan alan otelde gecelik en ucuz konaklama 600 euro civarında.
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9) LE BRISTOL - PARİS (FRANSA)
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Paris'in merkezindeki Faubourg Saint-Honoré bölgesinde bulunan otel aynı zamanda Woody Allen'in Midnight in Paris filmi için de tercih edilmişti. 1200 metrekarelik bir bahçesi de bulunuyor.
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Konukların oteli tercih etmesindeki nedenlerin başında çatıdaki havuz ve restoranları geliyor. 3 Michelin yıldızlı restoran Epicure, bir yıldızlı pastane 114 Faubourg da yine bu otelde hizmet veriyor.
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190 odalı otelin en ucuz odası 950 euro. Panoramik süit için 10 bin euro ödemek gerekiyor.
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8 - FOUR SEASONS SULTANAHMET - İSTANBUL
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Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'ne yürüme mesafesinde sıra dışı bir manzara sunan otel aslında 20. yüzyılın ilk yıllarındaki neo-klasik mimarisiyle dikkat çeken eski bir Osmanlı hapishanesi.
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Misafirlerinden 94.84 not alan Four Seasons Sultanahmet bir gecelik konaklama için sunduğu hizmetler ve oda tiplerine göre şu sıralar 272 euro ile 1085 euro arasında bir ücret talep ediyor.
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65 odalı tesiste 1100 metrekarelik fitness merkezi ve büyük de bir bahçe ile teras mevcut. Locada vakit geçirmek isteyen misafirlere 56 farklı dilde 100'den fazla ülkenin 2 bini aşkın gazete ve dergisi dijital olarak sunuluyor.
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7) MANDARIN ORIENTAL - MILANO (İTALYA)
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Mandarin Oriental Grubu'na ait otel Milnao şehrinin tarihi bölgesinin göbeğinde yer alıyor. 18. yy eseri olan La Scala opera binasına birkaç adım uzaklıkta.
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Bölgenin tarihi dokusu otelde yerini lükse bırakıyor. Michelin yıldızlı Seta restoranı İtalyan mutfağını sevenler için iyi bir seçenek.
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72 oda 32 süitin bulunduğu otelde en ucuz odanın gecelik konaklama fiyatı 650 euro. Başkanlık süitinde kalmak isteyen süper zenginler ise 13 bin euro ödemek zorunda.
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6) ARIA HOTEL - BUDAPEŞTE (MACARİSTAN)
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Tarihi Macar sarayı olan otel binasında odalar müzik konsepti taşıyor. Opera, caz, klasik ve çağdaş adı altında 4 ayrı kategori var.
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Joseph Blecha isimli sanatçının çizdiği Bob Dylan, James Brown, Maria Callas gibi isimlerin portreleri odaları süslüyor. Dışarıya bakmak isteyenler ise özel terastan Budapeşte'nin tarihi dokusunu izleyebiliyor.
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İlginç de bir alışveriş merkezinin olduğu otelde en düşük oda fiyatı 220 euro. Aria Hotel, T&L ekibinden ortalama 95.73 puan almış.
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5) PORTRAIT FIRENZE - FLORANSA (İTALYA)
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Rönesansın başkenti Floransa'nın göbeğindeki otel Ponte Vecchio ve Arno Nehri manzarasıyla şehrin tüm klasiklerini bir arada yaşatıyor.
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Oteldeki 37 odanın tamamı süit ve İtalyan kahvaltısı her oda için ücretsiz sunuluyor. İtalyan mutfağını daha iyi deneyimlemek isteyenler Caffe dell'Oro isimli restoranı deneyebilir.
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Misafirlerden 95.77 puan alan otelde gecelik konaklama fiyatı 750 ile 3500 euro arasında değişiyor.
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4) EGERTON HOUSE - LONDRA (İNGİLTERE)
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28 odalı bu otelde her misafire iki personel düşüyor. Harrods ve V & A Müzesi'nin yanı başında olduğu için ücretsiz tur sürprizleri olabiliyor. Londra'nın ünlü Knightsbridge bölgesindeki otelin gecelik fiyatı 430 ve 650 euro arasında değişiyor
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3)MILESTONE HOTEL - LONDRA (İNGİLTERE)
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19. yy mimarisinin zenginliğiyle 2. derece tarihi eser statüsündeki binada hizmet veren otel meşhur Kensington bahçelerine çok yakın.
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44 delüks oda ve 12 lüks süitin hiçbiri aynı değil. Hepsi farklı ölçülere ve tasarımlara sahip. Misafirler şampanya, soda, yeşil çay ve meyveden oluşan ücretsiz bir hoş geldin pakediyle karşılanıyor
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Çocuk bakım hizmeti da verilen otelde gecelik fiyatlar 450 ve 1050 euro arasında değişiyor. Misafir notu ortalaması ise 96.16 puan
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2) 41 HOTEL - LONDRA (İNGİLTERE)
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Buckingham Sarayı'nın hemen arka tarafında yer alan otelde son teknoloji ve lüks birlikte kullanılmış. 22 odalı otelde et, peynir, salata ve taze ekmek gibi bedava atıştırmalıklar veriliyor.
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41 Hotel misafirlerinden ortalama 96.17 puan almış. Otelin gecelik fiyatı 500 ila 1200 euro arasında değişiyor.
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1) GRESHAM PALACE - BUDAPEŞTE (MACARİSTAN)
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Tuna nehrinin kıyısındaki saray 1907 yılında İngiliz finansçı Thomas Gresham tarafından yaptırılmış. Atr Nouveau tarzının en özel örneklerinden biri. Saray artık Four Seasons tarafından otel olarak işletiliyor.
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2001'de İrlandalı Quinland Private lirketinin aldığı bina restore edildi ve lüks bir otele dönüştürüldü. 2011 yılında Umman devlet fonu tarafından satın alınarak şimdiki işletmeciye tahsis edildi.
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Otelde 179 oda ve 17 özel süit bulunuyor. Gecelik fiyatlar 450 euro ile 3500 euro arasında değişiyor. Kapalı havuz ve Kollasz isminde Macar mutfağı sunan bir restoran da otelde bulunuyor