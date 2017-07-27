TURİZM

Avrupa'nın en iyi 15 oteli

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:55:42 HABERTURK.COM

Travel & Leisure, ziyaretçilerden ve misafirlerden gelen geri bildirimlere göre göre tesis, olanak, yer, hizmet ve yemek kalitesi bazında Avrupa'nın en iyi 15 otelini belirledi. İstanbul'dan da listeye 1 otel girdi

  • 1 Avrupa'nın en iyi 15 oteli
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    15) HOTEL DE RUSSIE - ROMA (İTALYA)

  • 2 Avrupa'nın en iyi 15 oteli
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    Hotel de Russie müşterilerden ortalama 93.95 puan aldı. 5 yıldızlı, lüks otel İspanyol merdivenleriyle Piazza Del Popolo arasında, Roma'nın kalbinde yer alıyor.

  • 3 Avrupa'nın en iyi 15 oteli
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    122 oda ve süitten oluşan tesiste her türlü standart otelcilik hizmeti büyük bir lüksle sağlanıyor. Sauna, hamam, spor salonu, jakuzi dahil ancak havuz bulunmuyor

  • 4 Avrupa'nın en iyi 15 oteli
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    En küçük odanın 30 metrekare olduğu Hotel de Russie'de gecelik oda fiyatları 800 ila 5 bin euro arasında değişiyor.

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  • 5 Avrupa'nın en iyi 15 oteli
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    14) CORINTHIA HOTEL - LONDRA (İNGİLTERE)

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