3 | 360

Şehrimizde tüm taraflarla bir araya gelerek, gelen misafirlerimizin konaklamaları, alışveriş yapmaları ve dinlenmeleri için bulacakları zamanda daha rahat daha huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak adına her türlü tedbirleri aldık. İş yeri sahiplerimizi, kamu görevlilerimizi ve tüm halkımızı uyardık. Onlar da çok heyecanlı bir şekilde İranlı misafirlerimizin Ağrı'ya gelmelerini bekliyorlar. Yine Valilik olarak 15 gün önce 4 araçla hem Urumiye hem de Tebriz'e karşılıklı taşıma servisleri başlattık.