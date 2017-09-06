TURİZM

Antalya 8 milyon turiste koşuyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 8 aylık turizm verilerini değerlendirdi. Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya'nın yaşanan kayıplara rağmen 2'nci sıradaki yerini koruduğunu söyledi. Yağcı, büyümenin ana unsuru olaran Rusya'yı gösterdi

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    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, siyasetin gölgesinde kalan bu pazarla ilişkileri canlandırma yönünde önemli temaslar kurduklarını kaydetti. 

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    Yağcı, Türk turizminin gelişmesinin önemli yapıtaşlarından Alman pazarında yıllardır işbirliği yaptıkları tur operatörleriyle bu konuda büyük destek ve işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

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    Turizm verilerine bakıldığında Antalya'nın, Türkiye'ye talebin yeniden yönlenmesinin itici gücü olduğunun görülebildiğini ifade eden Erkan Yağcı, "Bu konuda Antalya'da konaklama sektörü büyük özveri gösterdi. Turizm vizyonumuzda değişiklik yok, İspanya'yı rakip olarak görüyoruz" dedi.

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    BÜYÜMENİN ANA UNSURU RUSYA

     

     

     

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    2017 yılındaki büyümenin ana unsurunun Rusya pazarı olduğuna değinen Erkan Yağcı, 2018 yılında Avrupa pazarında özellikle Almanya, Benelüx ve İskandinav ülkelerinde büyümeye mutlaka geçilmesi gerektiğine işaret etti.

     

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YORUMLAR 15
  • Misafir 26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:55
    arkadaş gelmeyince laf atarsınız. Gelincede laf atıyorsunuz. Ne istediğinizide bilmiyorsun herhalde.
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
    Türk erkekleri harika da demisler mi 80 li yillardaki gibi :))
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
    İngilizlerin az para harcayanı, yani orta sınıfın altı Türkiye'ye geliyor. zenginleri ispanya, fransa ve Yunanistan 'a gidiyor.
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