TURİZM

Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Turizmde bu yıl 10 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da 11 Eylül tarihi itibariyle 8 milyon barajı da aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla gelen turist sayısı 11 Eylül'de 8 milyon 133 bin 812'ye ulaştı

  • 1 Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı
    1 | 115

    Turizmde Rusya'da uygulanan charter yasağı ve AB ülkeleriyle yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında 12 milyona kadar yükselen turist sayısı, 2016'da 6.5 milyon kişiye kadar geriledi. 2016'nın son çeyreğinde Rusya'nın yasağı kaldırması üzerine Rus pazarında başlayan talep artışı 2017 yılında rekor seviyelere yükseldi. 

  • 2 Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı
    2 | 115

    Rusya'nın yanı sıra diğer BDT ülkelerinde de ciddi talep gören Antalya, 11 Eylül itibariyle 8 milyon barajını da aşmayı başardı. 11 Eylül itibariyle Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı toplamı 8 milyon 133 bin 812 olarak açıklandı. Eylül ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 11 günde 600 bini aştı.

  • 3 Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı
    3 | 115

    10 MİLYON HEDEFİ

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin turizm sektörü temsilcilerinin de 2017 yılı için hedef koyduğu '10 milyon turist' rakamına çok yaklaşıldı. 

     

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı
    4 | 115

    Ağustos ayı sonu itibariyle kentteki iki havalimanı aracılığıyla toplamda 7.5 milyon kişiyi rakamın 8 milyon barajını da aşması sektörü sevindirdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na 7 milyon 556 bin 222 turist geldi. 

     

     

  • 5 Antalya bu yıl 8 milyon turist çıtasını aştı
    5 | 115

    Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre ise, Gazipaşa Havalimanı'na 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında toplam 577 bin 590 turist geldi. Antalya'ya gelen turist sayısındaki artışın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 olduğu kaydedildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 22
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:59
    Ortadoğulular gelmesinde. Kim gelirse gelsin
Tüm yorumları göster(22)
Kalan karakter : 2000