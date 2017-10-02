TURİZM

Antalya Rus turist sayısında bütün zamanların rekorunu kırdı

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile yaptığı görüşmede son rakamları açıkladı. Vali Karaloğlu, "Antalya, Rusya vatandaşlarının dünyada en çok ziyaret ettikleri ildir. Bu sene bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 3 yüz yedi bin Rus turist yılın tamamında Antalya'yı ziyaret etmişti. 30 Eylül 2017 itibariyle Antalya'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekorudur" dedi

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    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalayan Yerhov, daha sonra açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Yerhov, göreve gelmesinden sonra ilk ziyaretini eskiden de tanıdığı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na gerçekleştirdiğini kaydetti. Antalya'nın kendisi için önemli bir ziyaret noktası olduğunu dile getiren Yerhov, Antalya'nın turizmin ve domatesin başkenti olduğunu dile getirdi.

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    "ÜRETİCİMİZE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

    Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatının önü açılacak mı? Sorusuna Büyükelçi Yerhov, "Kısıtlamaların kaldırılması noktasında iki ülkenin hükümetleri ve liderleri yoğun bir faaliyetlerde bulunuyorlar. Domates yasağın konulmasıyla, Rusya içinde domates üretimi sağlamlaştırıldı.

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    Bu yasağın kaldırılmasıyla biz kendi üreticilerimize zarar vermemeyi istiyoruz. Öte yandan, Rusya'da domateslerin yetiştirilmesi sezonu Türkiye'dekilerden daha kısadır. Antalya'da tarım icra komitesi toplantısı yapıldı. Bu toplantılar sırasında bir takım tedbirler değerlendirildi. Bu tedbirlerde gelecekte mevcut sorunları çözmeye engel değil.

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    Rus ve Türk tarım bakanlığının hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmelerinde okundu. Yakın zamanda hükümetler arası komisyonun toplantısı olacak. Bu toplantı kapsamında yada ilerleye tarihlerde kararlar okunacaktır. Ama inşallah gelecekte sorunlar çözülecektir" dedi.

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    "RUS TURİSTTE TÜM ZAMANLARIN REKORU"

    Vali Karaloğlu ise Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 20 Eylül 2017 Çarşamba 12:10
    1 liralık ürünü 10 liraya satarsan adamlar pazarlıkta yapar gerekirse otelden de çıkmaz. Esnaflar kendi kendilerini yakıyor.
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
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