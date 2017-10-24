Turizm

Antalya'ya bu yıl 4 milyon Rus turist gelecek

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın yıl sonuna doğru yaklaşık 4 milyon Rus turisti ağırlamış olacağını bildirdi

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    AKTOB Başkanı Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki turizm sezonun geçen yıla göre daha iyi geçtiğini belirtti. Antalya'da geçen yıla kıyasla yüzde 60'lık bir büyüme gerçekletirdiklerini aktaran Yağcı, 2016 rakamlarının çok üstüne çıktıklarını ifade etti. Yağcı, turizmde en iyi yılların 2014-2015 olduğunu dile getirerek, bu yılki rakamların da o yıllardakilerine yaklaştığını söyledi.

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  • 2 Antalya'ya bu yıl 4 milyon Rus turist gelecek
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    Bu yılki büyümenin temelinde Rus pazarının çok büyük payının olduğunun altını çizen Yağcı, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yasağı konulduğunu anımsatarak, bu yıl ise ciddi anlamda bir Rus turist yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

  • 3 Antalya'ya bu yıl 4 milyon Rus turist gelecek
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    "Yıl sonuna doğru Antalya'da 4 milyona yakın Rus turist ağırlamış olacağız." diyen Yağcı, bu rakamın Türkiye için ise yaklaşık 5 milyon civarında olacağını kaydetti. Yağcı, bu senenin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu
    ifade ederek, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017 yılında, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız. Bu sevindirici bir gelişme." dedi.

  • 4 Antalya'ya bu yıl 4 milyon Rus turist gelecek
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    12 MİLYON TURİST HEDEFİ

    Avrupa pazarında sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen Yağcı, sene başındaki yüksek düşüş oranlarının sene sonunda azaldığını belirtti. Yağcı, Antalya'nın 2014-2015 yıllarında 12 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, ilk hedeflerinin de bir an önce bu rakamlara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

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  • 5 Antalya'ya bu yıl 4 milyon Rus turist gelecek
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    Var olan yatak kapasitesi ve fiyatların da makul seviyelere gelebilmesi için Antalya'nın 12 milyon turist rakamına ulaşması gerektiğini vurgulayan Yağcı, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 12 milyon turist rakamına ulaşmak olduğunu aktardı.

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