TURİZM

Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu

  • 1 Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
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    Turizmde bu yıl Avrupa'daki düşüşlere rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Antalya, 31 Temmuz tarihi itibarıyla 5 milyon 205 bin turist sayısına ulaştı. Geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.

  • 2 Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
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    Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.

  • 3 Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
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    UKRAYNA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

    Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu. İngiltere pazarı ise geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. İngiltere'den 189 bin 490 kişi geldi.

  • 4 Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
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    YÜKSELEN ÜLKELER

    Antalya turizminde bu yıl Rusya ve Ukrayna'nın dışında artış gösteren ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Polonya, İsrail, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan oldu. 

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  • 5 Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
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    Kazakistan'dan yüzde 105 artışla 146 bin 581, Beyaz Rusya'dan yüzde 182 artışla 93 bin 603, Polonya'dan yüzde 11 artışla 84 bin 111, İsrail'den yüzde 11 artışla 83 bin 789, Romanya'dan yüzde 18 artışla 61 bin 929, Litvanya'dan yüzde 20 artışla 43 bin 183 turist geldi. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 09:19
    ülkemizin kıymetini bilelim....canım Türkiyem...
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 08:05
    cok beklersin para yokki :)
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 08:04
    bekle beni antalya
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