TURİZM
Antalya'ya toplam 2 milyon Rus turist geldi
30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:52:57
AA
Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı. Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu
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Turizmde bu yıl Avrupa'daki düşüşlere rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Antalya, 31 Temmuz tarihi itibarıyla 5 milyon 205 bin turist sayısına ulaştı. Geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.
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Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.
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UKRAYNA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu. İngiltere pazarı ise geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. İngiltere'den 189 bin 490 kişi geldi.
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YÜKSELEN ÜLKELER
Antalya turizminde bu yıl Rusya ve Ukrayna'nın dışında artış gösteren ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Polonya, İsrail, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan oldu.
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Kazakistan'dan yüzde 105 artışla 146 bin 581, Beyaz Rusya'dan yüzde 182 artışla 93 bin 603, Polonya'dan yüzde 11 artışla 84 bin 111, İsrail'den yüzde 11 artışla 83 bin 789, Romanya'dan yüzde 18 artışla 61 bin 929, Litvanya'dan yüzde 20 artışla 43 bin 183 turist geldi.
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Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 71 artışla 40 bin 229, Slovakya'dan yüzde 82 artışla 38 bin 730 kişi geldi. Fransa'dan yüzde 10 artışla 30 bin 590, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 19 bin 865 turist geldi. Toplamda 2 bin turistin altında turist gönderen çok sayıdaki ülkenin toplam turist sayısı ise diğer ülkeler olarak sınıflandırılarak yüzde 34 artışla 298 bin 717 kişi oldu.
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TEMMUZDA YÜZDE 79 ARTIŞ
Antalya'nın temmuz ayı turizm rakamları geçen yıla oranla yüzde 79 artışla 1 milyon 819 bin 502'ye ulaştı. Turizmin en iyi yılları 2014 ve 2015'e yaklaşan bu rakamın içinde Ruslar yüzde 4 bin 330'luk rekor artış ve 684 bin 415 kişiyle ilk sırada yer aldı.
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İkinci Almanya'dan ise yüzde 4'lük düşüşle 245 bin 585 turist geldi. Ukrayna'dan ise yüzde 16'lık artışla 139 bin turist geldi. Kazakistan'dan yüzde 84 artışla 67 bin 706, İngiltere'den yüzde 9 artışla 57 bin 758, Hollanda'dan yüzde 10 düşüşle 49 bin 859 turist geldi.
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ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken, yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı. Akdenizin incisi Antalya, bu yıl 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı ve temmuz ayı itibariyle 5 milyon barajını aştı.
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Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı.
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Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı.
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Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.
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"GÜNDE 58 BİN ORTALAMA"
Antalya'ya 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldi.
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28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali'nden toplam 61 bin 571 yolcunun daha geldiği Antalya'da toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişi oldu.
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Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 51 bin, en yüksek 68 bin turist geldi.
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Bu rakamlar ortalamaya vurulduğu takdirde Antalya'ya gelen turist ortalaması 58 bin olarak belirlendi.
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"RUSLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Antalya'ya temmuz ayı itibariyle gelen turistlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Haziran ayında 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, temmuz ayında 2 milyonu geçti.
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Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve BDT ülkelerindeki yükselişler temmuz ayında da sürmeye devam etti.
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ANTALYA'DAN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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