TURİZM

Bodrum'da İskandinav turistler tatilin tadını çıkarıyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Yerli turistlerin tatillerini bitirmesi ile birlikte Bodrum plajları İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlere kaldı. Otellerde yüzde 70 doluluk yaşanırken, plajlarda adım atacak yer kalmadı

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    Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistin boşalttığı sahilleri, yabancı turistler doldurdu. 

     

  • 2 Bodrum'da İskandinav turistler tatilin tadını çıkarıyor
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    İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilçeye tekrar hareket getirdi. Gümbet Plajı'nı dolduruan turistler denizde yüzüp, su sporları yaptı, şezlonglara uzanıp, güneşlendi. 

     

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    Güneşli havanın tadını çıkartan turistler renkli görüntüler oluşturdu. Norveçli profesyonel tur rehberi 32 yaşındaki İnge Jurgensen "Yaklaşık 8 yıldır Bodrum'a turist getiriyoruz, Eylül ile Mayıs ayları ençok tercih edilen aylar oluyor. Hava bu aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Bodrum'un doğası bir harika ayrıca ilçede alternatif turizm ile ilgili birçok olanak var. Ekim ayının sonuna kadar İskandinav ülkelerinden Bodrum'a turist gelecek" dedi.

     

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  • 4 Bodrum'da İskandinav turistler tatilin tadını çıkarıyor
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    İlçedeki turistik tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde olduğu belirtildi.

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    RUS TURİSTLER YÜZDE BİN 157'LİK ARTIŞ GÖSTERDİ

    2016 yılı Ağustos ayında toplam 1 milyon 7 bin 801 turist ağırlayan Antalya, 2017 yılının Ağustos ayında ise yüzde 175'lik artışla 1 milyon 760 bin 500 turisti ağırladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın ağustos ayıyla bu yılın ağustos ayları arasında Antalya'ya gelen yolcu sayısında 752 bin 699 kişilik fark bulunuyor. 

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YORUMLAR 21
  • Misafir 18 saat önce
    ben rus istirem
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:59
    Ortadoğulular gelmesinde. Kim gelirse gelsin
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:31
    rusya bize ne ambargolar koydu. bizde ruslara visasiz tatil yaptiriyoruz
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