TURİZM
Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 26 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:29:15
AA
10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a yerli turist akın etti. Bodrum'daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Ek uçak ve otobüs seferlerinin konulduğu Bodrum'da oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşıp, kapılarını kapattı
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Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.
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4 MİLYON TURİST MUĞLA'DA
En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.
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UÇAKLARA, OTOBÜSLERE EK SEFER KONULDU
Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 200 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Bazı havayolu şirketleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler koyduğu öğrenildi.
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Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri koyduğunu bildirdi.
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24 SAAT NÖBET
10 günlük Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere geldi. Kurban bayramını fırsat bilen tatilciler oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor.
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Tatilin ilk gününden itibaren İlçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.
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OTELLER KAPILARINI KAPATTI
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok otel kapılarını müşterilere kapattı. Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki bir otelin genel müdürü olan Mehmet Tulunay, Bayram tatilinin 10 gün olması turizmi canlandırdığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:
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"Otelimiz tatilin başlamasıyla doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Sezonun son haftasında 10 günlük tatil turizmcilere can simidi oldu. Biz otelimizin adasına sahne kurduk. Gündüzleri havuz partisi, beach partileri ve bir çok aktivite yapacağız. Akşamları ise ünlü sanatçılar otelimizde sahneye çıkarak bayram tatili boyunca konser verecek. Şimdiden herkesin Kurban bayramını kutlarım" dedi.
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KAŞ KAPUTAJ PLAJI YERLİ VE YABANCI TURİST AKININA UĞRUYOR
Antalya- Muğla karayolu üzerinde bulunan, Kaş'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, dağla denizin arasına sıkışmış Kaputaş Kanyonu'nun ağzında, kum ve çakıl karışımı yapısıyla ilgi çeken Kaputaş Plajı, turkuaz rengi deniziyle de her gün binlerce insanın akınına uğruyor.
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Birçok tatilci Kaputaş'ta araçlarına park yeri bulabilmek için sabahın erken saatlerinde geliyor. Plajın Kaş tarafında yolun iki yönüne, Kalkan tarafında ise tek yönüne park yapılabiliyor.
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Yaklaşık 1 kilometrelik alanda binlerce aracın park ettiği yol kenarındaki yoğunluk nedeniyle, birçok tatilci de park yeri bulamadığı için plaja giremiyor.
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Aracına park yeri bulabilenler 193 merdivenden sahile inebiliyor.
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Girişin ücretsiz olduğu Kaputaş Plajı, Kaş Belediyesi tarafından işletiliyor.
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İNGİLİZLER MUĞLA'DAN VAZGEÇMİYOR
Birçok İngiliz tatilini geçirmek için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'yı tercih ederken, bazıları da konut alarak bölgeye yerleşiyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yıldır İngiliz turistlerin gözdesi haline geldi.
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Tatillerini geçirmek için Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman'a gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye konut alarak yerleşiyor.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Muğla'yı en çok ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında İngilizler birinci, Ruslar ikinci, Almanlar üçüncü sırada bulunuyor. Bunları Ukrayna ve Hollanda uyruklular takip ediyor.
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Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının bölgeleri için önemine işaret etti.Türkiye'ye yılda yaklaşık 2.5 milyon İngiliz turistin geldiğini belirten Bülbüloğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bunun da yaklaşık 1.5 milyonu Muğla'yı tercih ediyor. Londra'nın kuzey tarafından, Manchester bölgesinden oldukça çok turist ağırlarız. İngiltere'nin kuzeyinde Marmaris en popüler destinasyon ve bu 20 yıldır böyle"
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Bülbüloğlu, 20 yıl önce tur operatörleri tarafından bölgeye 5 bin İngilizin getirildiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
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"20 yıllık bir birliktelik söz konusu. Burada İngiliz kültürü uygulanmış. Antalya'ya giderseniz İngiliz kahvaltısı bulamazsınız ama Marmaris'te her otelde İngiliz kahvaltısı bulursunuz. İngiliz kültürünü yaşattığı için Marmaris'i tercih ediyorlar"
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"BU YIL İNGİLİZ TURİST SAYISI YÜZDE 4 ARTTI"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise ülkede Dalaman'ın İngilizlerin en çok tercih ettiği destinasyon olduğunu söyledi.İngilizlerin tercihlerini kolay kolay değiştirmeyeceğini dile getiren Kırlı, bölgeyi sevdikleri için her yıl artan sayıda İngilizin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.
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Bu yıl bölgeye gelen İngiliz turist sayısında yüzde 4'lük artış yaşandığını belirten Kırlı, artışın 2018'de yüzde 20'ye çıkmasını beklediklerini kaydetti. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise İngilizlerin genelde "her şey dahil" sistemini sevmediğini, doğallığı, kalitesi nedeniyle Muğla'yı tercih ettiklerini anlattı. Okutur, Muğla'nın İngilizlerin en çok mülk edindiği illerin başında geldiğine işaret etti.
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"İNGİLİZLER BURADA ÇOK RAHAT EDİYOR"
TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, İngiltere'nin, Muğla'nın turizm piyasasında en büyük payı getiren ülke olduğunu bildirdi. Bodrum'un turizmde ilk dönemlerde İngilizlerle sıçrama yaptığını ifade eden Gökbel, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bodrum uzun süre İngiliz piyasasıyla gelişmiştir. Bu bölgemizin turizm gerçeği. İngilizlerin havasıyla, insan dokusuyla çok rahat ettikleri bir bölge. Buradaki tatillerinden son derece memnunlardı. Bu memnuniyet, burada konut sahibi olmakta da en büyük tetikleyici unsur oldu"
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İngiliz uyrukluların Muğla ve Bodrum civarında konut, mal ve mülk edindiğini dile getiren Gökbel, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel işletmecisi Mete Ay da Fethiye'de yaklaşık 3 bin 500 İngilizin yaşadığını bildirdi.İngilizlerin Fethiye'yi tercih etmesinin üç ana nedeni olduğunu anlatan Ay, şunları kaydetti:
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"Bu nedenlerin başında Türklerin cana yakın ve arkadaş canlısı olması geliyor. İngiltere'de sürekli kapalı bir hava var. Türkiye'de güneşli ve sıcak bir havanın olması İngilizlerin buraya ilgisini artırıyor. Bir diğer nedeni ise İngiliz poundunun kuvvetlenmesiyle beraber alım güçleri çok yüksek. Aynı paraya kendi ülkelerinde 4 kişilik yemek yiyebiliyorlarken, Türkiye'de 12 kişilik yemek yiyorlar"
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20 yıldır BodrumluBodrum'da yaşayan İngiliz uyruklu 72 yaşındaki emekli polis Wyn Dvnn, 20 yıl önce tatil için geldiği ilçeye yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Bodrum'da yalnız yaşadığını belirten Dvnn, "Bodrum ve Muğla çok güzel. Bodrum'da her sabah sahilde yürüyorum. Daha sonra tanıdığım mekanlara gelip vakit geçiriyorum" dedi.
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Türk insanının çok cana yakın olduğunu, onlarla iyi anlaştığını dile getiren Dvnn, "Herkesin buraya gelmesini öneririm. Özellikle burada yaşayan insanlar çok dost canlısı ve iyi. Burada mutsuz olacağınızı düşünmüyorum. Burada evim var. Bundan sonraki hayatımı burada geçirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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TURİSTİN GÖZÜ KAŞ'TA
Berrak, temiz ve mavinin farklı tonlarının bulunduğu deniziyle ünlü Antalya'nın Kaş ilçesi, turizm çeşitliliği ile son yıllarda dikkati çekiyor.
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Antalya'nın en batısındaki ilçe olan, dağların yeşili ile Akdeniz'in mavisi arasına yerleşen Kaş, doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yaz nüfusu 100 bini geçen Kaş'a gelenler, mavinin onlarca tonunu barındıran denizine girmenin yanı sıra dalış, yamaç paraşütü ya da Likya yolunda yürüyüş yapıyor. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara ve Xanthos gibi antik kentleri geziyor.
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Turkuaz rengi ile dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler ayrıca ilçenin sedir ormanlarıyla kaplı yaylalarını gezerek huzur buluyor.
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Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likya'nın en önemli merkezi, liman kenti olan Kaş'ta 60 kilometreyi aşan sahil bandının bulunduğunu belirtti.
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Kocaer, 1600'lü yıllarda bir Teke beyinin tepeden Kaş'ı ve Meis'i izlediğini ardından da "Meis göz ise burası da Kaş olur" dediğini anlattı.
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Kaş'ta turizmin 1980'li yıllarda başladığını ve ilçeye ilk olarak kendilerini "hippi" olarak tanımlayan görece zengin olmayan turistlerin geldiğini ifade eden Kocaer, ilçenin adının duyulmasıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yoğun turist akışının başladığını dile getirdi.
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Ardından 1990'lı yıllarda ise ilçede paket turizmin başladığını aktaran Kocaer, şöyle konuştu:
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"Kaş'a dalış, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü yapmak, yaylaları görmek, deniziyle kumuyla buluşmak için dünyanın her bölgesinden turistler geliyor. En büyük ilgiyi ise yerli turistlerden görüyoruz. Son yıllarda Kaş, yerli turizmin merkezi haline geldi.
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Burada sakin dinlenme alanları var. Mavi yolculuğun en güzeli burada. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, insanlar istediği yerden denize girebiliyor. Yılda ortalama konaklamalı 500 bin turisti ağırlıyoruz. Bu turistlerden yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor. Limanımızdan yat ve teknelerle 30 bin turist giriş yaptı. Meis Adası'na ise yılda 35 bin kişi gidiyor ve geliyor."
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Kaş'taki turizm anlayışının diğer turistik ilçelere göre farklı olduğunun altını çizen Kocaer, bu anlayışı sürdürmek istediklerini vurguladı.
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İlçede büyük tesisler yerine ağırlıklı olarak butik oteller ve pansiyonlar yer aldığına dikkati çeken Kocaer, "Bu işletmelerde çalışan aileler, gelen kişilerle yakın temas halinde oluyor. Bir ev ortamı sunuyor. Samimi ve içten ilişkiler kuruluyor.
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Bu durum da Kaş'ı daha farklı kılıyor. Tatilciler huzur ve güven içerisinde burada güzel vakit geçiriyor. Kaş'ta turizme bu şekilde devam etmek istiyoruz. Yüksek katlı evlerin yapılmasına izin vermiyoruz. Yeni imar planlarını Kaş'ın dışındaki uzak yerlerde uyguluyoruz. Kaş'ın dokusunu bozmak istemiyoruz. Kaş'a gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Turizmdeki çeşitliliğin ilçeye olan talebi de arttırdığını anlatan Kocaer, bu nedenle Kaş turizminin sıkıntılardan çok etkilenmediğini dile getirdi. İlçede 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı ile Turkuaz rengiyle dünyaca ünlenen Kaputaş Plajı'nın da büyük ilgi gördüğünü kaydeden Kaş Belediye Başkanı Kocaer, "Kaputaş ile ilgili sürekli 'Kaputaş'a yol yapılacak, mahvoldu' gibi iddialar gündeme geliyor. Kaputaş'ı daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Kaputaş'ın 600 metre üstünden bir köprü ile Akdeniz duble yolu geçecek. Kaputaş'la ilgisi yok ve plaj etkilenmeyecek." dedi.
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ALMAN TURİSTLER KEMER'DEN VAZGEÇEMİYOR
Öte yandan yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesini tercih eden Alman turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
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Tatil için ilçeye gelen turistler arasında Ruslardan sonra ikinci sırada bulunan Almanlar, bu sezon da otellerde yoğunluk oluşturuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.
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Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AA muhabirine yapığı açıklamada, Kemer'de önceki yıllardaki Rus turist sayısının yakalandığını ancak Avrupa pazarı ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Alman turist sayısında az da olsa geri kaldıklarını söyledi.
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Gül, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğin kısa zaman içerisinde düzeleceğine inandığını belirterek, "Gelecek yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Almanya pazarında da artış beklentisi içerisindeyiz. 2015'te Türkiye'ye gelen Alman misafir sayısı yaklaşık 250 bindi. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı yakalamak. Bunun için çalışıyoruz." dedi.
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Almanya'nın Türkiye ve Kemer için önemli bir pazar olduğuna değinen Gül, Alman pazarını her zaman önemsediklerini kaydetti.
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Rusya pazarında bu yıl iyi seviyelere ulaştıklarını ifade eden Gül, "Rusya pazarı çok önemli. 2015'de Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyon 100 bindi. Şu anda bu sayının 1 milyon 300 bine ulaştığını söyleyebilirim. Bunlar Antalya Havalimanı verileri. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır." diye konuştu.
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ALMANLAR TÜRKİYE'DEN KOLAY KOLAY VAZGEÇMEZ
Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Erhan İleri ise Almanya ile Türkiye'nin geçmişe dayanan bir dostluğu olduğunu vurguladı.
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İleri, "Almanlar Türkiye'den kolay kolay vazgeçmez. 2014 ve 2015'deki Alman turist sayılarına ulaşacağımıza inanıyorum. Alman turist sayısı 2019-2020 sezonlarında eski seviyesine gelecektir." değerlendirmesinde bulundu. Dünya turizmini etkileyen 3 turizm destinasyonu olduğuna işaret eden İleri, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Avrupa, Rusya ve Çin pazarı, turizmde önemli bir yer tutuyor. Eğer Türkiye bu üç destinasyondan ikisine sahip olursa her şey daha iyi olur. 2015'de 120 milyon Çinli yurt dışına çıkmış. Türkiye bu paydan yararlanamıyor. 30 milyon Rus yurt dışına çıktığı zaman 3,5 milyonu Türkiye'ye geliyor. Bu sayı çok iyi. Avrupa pazarından da 4-5 milyon misafir gelirse Türkiye için çok iyi."
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Tatillerini Kemer'de geçiren Alman turistler, tatil için Kemer'i seçmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Kemer'de ailesiyle tatil yapan 45 yaşındaki Alman Ute Tansina, hükümetlerinin yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısından etkilenmediğini, 15 yıldır Kemer'e tatile geldiğini ve Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiğini söyledi.
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Tansina'nın kızı 19 yaşındaki Luise Tansina ise dünyanın her yerinde sıkıntılar olduğunu, Türkiye'de söylendiği gibi bir sorun yaşamadıklarını ve tatillerini güzel bir şekilde geçirdiklerini kaydetti. İlçede tatilini sürdüren 36 yaşındaki Paul Paulsen de Alman politikacıların Türkiye ile ilgili söyledikleri gerginlik ve olumsuz atmosferi görmediğini, yaşanan gerginliği Türkiye'nin hak etmediğini söyledi.
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TURİZMDE RUS REKORU
Öte yandan turizmde bu yıl Avrupa'daki düşüşlere rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Antalya, 31 Temmuz tarihi itibarıyla 5 milyon 205 bin turist sayısına ulaştı. Geçen yılın temmuz ayında sadece 15 bin Rus'un geldiği kente bu yılın aynı ayında yüzde 4 bin 330 artışla 684 bin Rus geldi.
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Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.
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UKRAYNA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu. İngiltere pazarı ise geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. İngiltere'den 189 bin 490 kişi geldi.
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YÜKSELEN ÜLKELER
Antalya turizminde bu yıl Rusya ve Ukrayna'nın dışında artış gösteren ülkeler Kazakistan, Beyaz Rusya, Polonya, İsrail, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa ve Macaristan oldu.
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Kazakistan'dan yüzde 105 artışla 146 bin 581, Beyaz Rusya'dan yüzde 182 artışla 93 bin 603, Polonya'dan yüzde 11 artışla 84 bin 111, İsrail'den yüzde 11 artışla 83 bin 789, Romanya'dan yüzde 18 artışla 61 bin 929, Litvanya'dan yüzde 20 artışla 43 bin 183 turist geldi.
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Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 71 artışla 40 bin 229, Slovakya'dan yüzde 82 artışla 38 bin 730 kişi geldi. Fransa'dan yüzde 10 artışla 30 bin 590, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 19 bin 865 turist geldi. Toplamda 2 bin turistin altında turist gönderen çok sayıdaki ülkenin toplam turist sayısı ise diğer ülkeler olarak sınıflandırılarak yüzde 34 artışla 298 bin 717 kişi oldu.
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TEMMUZDA YÜZDE 79 ARTIŞ
Antalya'nın temmuz ayı turizm rakamları geçen yıla oranla yüzde 79 artışla 1 milyon 819 bin 502'ye ulaştı. Turizmin en iyi yılları 2014 ve 2015'e yaklaşan bu rakamın içinde Ruslar yüzde 4 bin 330'luk rekor artış ve 684 bin 415 kişiyle ilk sırada yer aldı.
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İkinci Almanya'dan ise yüzde 4'lük düşüşle 245 bin 585 turist geldi. Ukrayna'dan ise yüzde 16'lık artışla 139 bin turist geldi. Kazakistan'dan yüzde 84 artışla 67 bin 706, İngiltere'den yüzde 9 artışla 57 bin 758, Hollanda'dan yüzde 10 düşüşle 49 bin 859 turist geldi.
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ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Antalya, geçen yıl tarihinin en kötü turizm sezonunu geçirirken, yıl boyunca 6 milyon 181 bin turisti ağırlamıştı. Akdenizin incisi Antalya, bu yıl 28 Temmuz itibariyle geçen yılın tamamında olan rakamı neredeyse yakaladı ve temmuz ayı itibariyle 5 milyon barajını aştı.
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Geçtiğimiz yaz sezonunda Rusya ile yaşanılan sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya, bu yıl Rusların yoğun ilgisiyle toparlanmaya başladı.
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Antalya, 2016 yılının tamamında 6 milyon 181 bin turisti ağırlarken, bu rakamlara yılın ilk 7 ayında neredeyse ulaşıldı.
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Akdeniz'in incisi Antalya'ya hava yoluyla 28 Temmuz itibariyle 5 milyon 21 bin 5 kişi geldi. Gelen turistler geçen yıla oranla yüzde 62'lik bir artış gösterdi.
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"GÜNDE 58 BİN ORTALAMA"
Antalya'ya 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldi.
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28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali'nden toplam 61 bin 571 yolcunun daha geldiği Antalya'da toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişi oldu.
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Temmuz ayında Antalya'ya en düşük 51 bin, en yüksek 68 bin turist geldi.
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Bu rakamlar ortalamaya vurulduğu takdirde Antalya'ya gelen turist ortalaması 58 bin olarak belirlendi.
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"RUSLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Antalya'ya temmuz ayı itibariyle gelen turistlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Haziran ayında 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, temmuz ayında 2 milyonu geçti.
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Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve BDT ülkelerindeki yükselişler temmuz ayında da sürmeye devam etti.
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ANTALYA'DAN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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