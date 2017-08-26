TURİZM

Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a yerli turist akın etti. Bodrum'daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Ek uçak ve otobüs seferlerinin konulduğu Bodrum'da oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaşıp, kapılarını kapattı

  • 1 Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
    1 | 86

    Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.

  • 2 Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
    2 | 86

    4 MİLYON TURİST MUĞLA'DA

    En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

  • 3 Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
    3 | 86

    UÇAKLARA, OTOBÜSLERE EK SEFER KONULDU

    Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 200 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Bazı havayolu şirketleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler koyduğu öğrenildi. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
    4 | 86

    Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri koyduğunu bildirdi.

  • 5 Bodrum'da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi
    5 | 86

    24 SAAT NÖBET

    10 günlük Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere geldi. Kurban bayramını fırsat bilen tatilciler oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 14
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
    Türk erkekleri harika da demisler mi 80 li yillardaki gibi :))
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
    İngilizlerin az para harcayanı, yani orta sınıfın altı Türkiye'ye geliyor. zenginleri ispanya, fransa ve Yunanistan 'a gidiyor.
  • Misafir 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
    türk lirasını aşağı etmeyen sanırım san marino parası kaldı hiçbir değeri yok haklı olarak konutta alırlar başka bir şeyde biz hayat mücadelesi vermeye devam güzel ülkemde
Tüm yorumları göster(14)
Kalan karakter : 2000