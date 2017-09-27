TURİZM

Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle, eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen plajlardaki doluluk sürüyor. Çoğu yabancı turist, plajlarda güneşlenip denizin keyfini çıkarıyor

  • 1 Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor
    1 | 159

    Bodrum'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derecede olması, eylül ayının sonuna gelmesine rağmen, plajlardaki kalabalığın azalmamasını sağladı. 

     

  • 2 Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor
    2 | 159

    Kazakistan, Özbekistan ve İskandinav ülkelerinden gelen turistler, plajları doldurdu. 

     

  • 3 Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor
    3 | 159

    Gümbet Plajında ise personelin hortumla sıktığı soğuk suların altına girerek dans eden turistler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor
    4 | 159

    Norveç'ten iki haftalık tatil için Bodrum'a gelen tarih ve kültür rehberi 28 yaşındaki Ange Kristensen, "Daha önce de arkadaşlarımla Bodrum'a tatile gelmiştim ama ilk kez eylül ayının ortalarında geldim. Bu ay gerçekten çok güzelmiş. Ülkemde hava sıcaklığı 3-7 derece arasında. Burada çok iyi dinlendik ve eğlendik" dedi.

     

  • 5 Bodrum plajlarının keyfini yabancı turistler çıkarıyor
    5 | 159

    Bodrum'da güzel havanın 3 Ekim'e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 23
  • Misafir 20 Eylül 2017 Çarşamba 12:10
    1 liralık ürünü 10 liraya satarsan adamlar pazarlıkta yapar gerekirse otelden de çıkmaz. Esnaflar kendi kendilerini yakıyor.
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
Tüm yorumları göster(23)
Kalan karakter : 2000