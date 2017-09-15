TURİZM

Edremit Körfezi turizmde "altın" dönemini yaşıyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Her yıl ağustos ayının sonlarında tatilcilerin geri dönmesiyle sessizliğe bürünen Ayvalık, Altınoluk, Akçay ve Güre'yi içine alan Edremit Körfezi'nde eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen tesisler, yüzde 60'ın üzerinde dolulukla hizmet veriyor

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    Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Güre ve Ören gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde turizmciler, eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen yaşanan bu yoğunluktan son derece memnun.

     

  • 2 Edremit Körfezi turizmde "altın" dönemini yaşıyor
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    Bölgede geçen haftadan bu yana hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması bazı dönemler 35 dereceye ulaşması, bu yıl tatilin uzamasını sağladı.

     

     

     

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    Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz yaptığı açıklamada, konaklamalı turizm işletmelerindeki doluluk oranlarının halen yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.

     

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  • 4 Edremit Körfezi turizmde "altın" dönemini yaşıyor
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    Tatilcilerin, körfezde eylülün keyfini çıkardığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

     

  • 5 Edremit Körfezi turizmde "altın" dönemini yaşıyor
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    "Edremit Körfezi, bu yıl altın dönemini yaşıyor. 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatil, sıcaklarla uzayan tatil, yüzümüzü güldürdü. Önceki sezonlarda, bu dönemde böylesine doluluk oranına hiç ulaşmadık. Eylülde doluluk oranlarımız genelde yüzde 40'ın altında olurdu. Bu sezon beklentilere ulaşıldığı gözleniyor. Normalde bölge ağustos ayının sonundan itibaren boşalmaya başlar, eylül ile sessiz olurdu. Sonbahar mevsiminin başlangıcı olan eylülün ortasına geldik ve halen tesislerimizde canlılık var, plajlarımız doluyor."

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YORUMLAR 22
  • Misafir 10 Eylül 2017 Pazar 10:35
    turizmciler yarın ağlar otellerimiz boş devlet bize bahmıyır
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 19:11
    ben rus istirem
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:59
    Ortadoğulular gelmesinde. Kim gelirse gelsin
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