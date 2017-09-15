Edremit Körfezi turizmde "altın" dönemini yaşıyor

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Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülkesi konumuna geldi.