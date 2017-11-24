Turizm

Eksi 10 derece soğukta havuza girdiler

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Uludağ, kış sezonunun önemli tatil noktalarından biri. Uzak Doğulu turistler 38 derece ısıtılan havuza eksi 10 derece sıcaklıkta girdiler. Turistler aynı zamanda kış sporlarına da yoğun ilgi gösterdiler

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    Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a sezonun açılmasıyla gelen Uzak Doğulu turistler, kar altında, sıfırın altında 10 derece soğukta havuz keyfi yaptı.

     

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    Dünyanın pek çok ülkesinden tatil için gelen turistler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. 

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    Uzak Doğu'dan gelen turistler, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği saatlerde, açık alandaki sıcak su havuzuna girdi. 

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    38 dereceye kadar ısıtılan havuzda vakit geçiren turistler, havuz keyfinin ardından saunaya girmek ve masaj yaptırmak üzere otele gitti. 

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    Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve eğlence yeri bulunuyor. Bu tesislerin tamamına yakını kayak sezonu sonrası kapanıyor.

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