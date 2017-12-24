Turizm

Hafta sonu otel doluluk oranları yüzde 98'i buluyor

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Kartalkaya, hafta sonu kar tatili yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri oluyor. Kartalkaya'ya hafta sonu giden ve konaklayanlar otellerde yüzde 98 doluluk oranı yaratıyor

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    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

     

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  • 2 Hafta sonu otel doluluk oranları yüzde 98'i buluyor
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    Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezine yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

     

  • 3 Hafta sonu otel doluluk oranları yüzde 98'i buluyor
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    Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 95 ila 98 doluluk oranı ile hizmet veriyor.

     

  • 4 Hafta sonu otel doluluk oranları yüzde 98'i buluyor
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    Yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

     

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  • 5 Hafta sonu otel doluluk oranları yüzde 98'i buluyor
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    Kar kalınlığının, otellerin yapay kar makineleriyle bir metrenin üzerine çıktığı pistlere akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yapıyor.

     

     

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