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ALMANYA'DA DÜŞÜŞ YÜZDE 16

Önceki yıllarda Antalya'nın en çok turist ağırladığı ülkelerin başında gelen Almanya'dan gelen turist sayısı, kötü bir yıl olarak geride kalan 2016'nın da altında seyrediyor. Rusya'dan sonra Antalya'ya bu yıl en çok turist gönderen ikinci ülke olan Almanya'dan geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 16 düşüşle toplam 1 milyon 579 bin 840 turist geldi.