Turizm

Hollandalı turist sayısında artış bekleniyor

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Hollandalı turist sayısında bu yıl 2017'ye göre yüzde 20 artış beklendiğini duyurdu

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    TÜROB'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm pazarının normalleşme yoluna girdiği belirtildi. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmcilerin "Hollandalılar Türkiye'yi özledi" sloganıyla tanıtımlara başladığı bildirilen açıklamada, bu yıl bu pazarda yüzde 20 civarında artış beklendiği kaydedildi.

     

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    Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016'de Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalı sayısının 906 bin iken, bu yıl yaklaşık yüzde 12'lik düşüşle 799 bine gerilediği, İstanbul'a geçen yıl yüzde 2,7'lik düşüşle 253 bin Hollandalı turistin geldiği belirtildi.

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    TÜRKİYE 6. SIRADA

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    Açıklamada, Hollanda'nın en önemli tur operatörlerinden Corendon'un, kısa süre önce gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı kapsamında çıkardığı yayında "Türkiye geri döndü" başlığı ile Hollandalıların son 2 yıldır Türkiye'yi, Türkiye'nin denizlerini, "her şey dahil" sistemini, hizmet kalitesini özledikleri ve 2018'de Türkiye'ye geri dönecekleri vurgulandı.

     

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  • 5 Hollandalı turist sayısında artış bekleniyor
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    Söz konusu yayında, Hollandalıların 2016'da 17,9 milyon yurtdışı seyahati gerçekleştirdiği ve toplam 12,6 milyar avro harcama yaptığı, Hollandalıların tercih ettikleri destinasyonların ise Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak sıralandığı bildirildi.

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