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"Cıbıltepe'ye gelen bir daha başka bir yere gitmiyor, önemli olan turistleri bir kez buraya getirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem devletimizin destekleriyle hem de oteller olarak fuarlara katılarak, çeşitli geziler düzenleyerek tanıtım yapıyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. İran'a yaptığımız gezi sonucu yapılan anlaşmayla ilk turist kafilemiz Cıbıltepe'ye geldi."