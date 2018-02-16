Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Hollandalı turist sayısında bu yıl 2017'ye göre yüzde 20 artış beklendiğini duyurdu
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TÜROB'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin henüz tam olarak düzelmese de Hollanda turizm pazarının normalleşme yoluna girdiği belirtildi. Hollanda pazarına yönelik çalışan turizmcilerin "Hollandalılar Türkiye'yi özledi" sloganıyla tanıtımlara başladığı bildirilen açıklamada, bu yıl bu pazarda yüzde 20 civarında artış beklendiği kaydedildi.
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Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016'de Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalı sayısının 906 bin iken, bu yıl yaklaşık yüzde 12'lik düşüşle 799 bine gerilediği, İstanbul'a geçen yıl yüzde 2,7'lik düşüşle 253 bin Hollandalı turistin geldiği belirtildi.
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TÜRKİYE 6. SIRADA
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Açıklamada, Hollanda'nın en önemli tur operatörlerinden Corendon'un, kısa süre önce gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı kapsamında çıkardığı yayında "Türkiye geri döndü" başlığı ile Hollandalıların son 2 yıldır Türkiye'yi, Türkiye'nin denizlerini, "her şey dahil" sistemini, hizmet kalitesini özledikleri ve 2018'de Türkiye'ye geri dönecekleri vurgulandı.
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Söz konusu yayında, Hollandalıların 2016'da 17,9 milyon yurtdışı seyahati gerçekleştirdiği ve toplam 12,6 milyar avro harcama yaptığı, Hollandalıların tercih ettikleri destinasyonların ise Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye olarak sıralandığı bildirildi.
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Yayında, Hollanda'nın Türkiye açısından özellikle güney kesim destinasyonları için önemli bir pazar olduğu ancak kültür ve iş turizmi için İstanbul'un potansiyelinin verimli kullanılamadığı belirtildi.
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Özellikle büyük hacimli fuarlarda, tedarik eden katılımcı sayısı göz edilmeksizin, İstanbul, Kapadokya, Antalya gibi destinasyonların bir marka olarak ayrıca tanıtımının sağlanması gerektiği kaydedilen yayında, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Hollanda'nın pazar payının yüzde 2,4 olduğu bildirildi.
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KAPADOKYA'YI 329 BİN KİŞİ İZLEDİ, KATKISI İSE 43 MİLYON EURO OLDU
Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir konuma sahip Kapadokya bölgesinde turistlerin sıcak hava balon turuna olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Bölgede düzenlenen sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 329 bin 390'a ulaştı.
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AA muhabirinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, yıl boyunca 19 bin 843 balon uçuşu gerçekleştirilen bölgede turistler, Kapadokya semalarına yükselerek eşsiz manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti.
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YILDA 300 GÜN UÇULABİLİYOR
Bölgede 25 firma tarafından düzenlenen ve balonların havada 45 dakika ile bir buçuk saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 100 ile 150 avro arasında değişiyor.
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Ekonomiye katkısı, 2016 yılında 33 milyon avro olan sıcak hava balon turlarından geçen yıl yaklaşık 43 milyon avro gelir elde edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgeyi 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret ederken, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezen her 6 kişiden birinin bu tura katıldığı belirlendi.
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Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen bir firmanın sahibi Tevfik Ölmez, turlara katılan turist sayısının 2018 yılında daha da artmasını beklediklerini söyledi. Sıcak hava balonculuğunun dünyada en yoğun Kapadokya'da yapıldığını belirten Ölmez, şöyle konuştu:
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"Dünyanın birçok noktasında sıcak hava balonculuğu yapılıyor fakat dünyadaki ticari balon uçuşunun en yoğun yapıldığı yer Kapadokya'dır. Bölge, UNESCO listesindeki muhteşem yeryüzü görüntülerine sahip. Meteorolojik şartların el vermesi durumunda günde 100-150 balon uçuş yapabiliyor. Yılda 600 bin yolcu uçurabilecek kapasitemiz var. 2017 yılı bir önceki yıla göre daha iyi geçti, 2018 yılında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl sıcak hava balon turuna katılacak turist sayısının yüzde 30 civarında artmasını bekliyoruz."
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Balon pilotlarından Halil Atay da "Balonlar Kapadokya'da ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Daha önce farklı ülkelerde balon turuna katılan turistler, Kapadokya'da balon turuna katılmanın çok daha güzel olduğunu, farklı bir deneyim yaşadıklarını bize iletiyor. Balon turu başka yerlerde yapılsa da hava koşulları ve geniş doğal manzarası nedeniyle Kapadokya bu organizasyon için eşsiz bir bölge" diye konuştu.
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Yabancı turistlere balon turu satışı yapan acente sorumlusu Mustafa Budak da sıcak hava balon turlarına olan ilginin her geçen yıl artmaya devam ettiğini, 2018 yılında, geçen yıla kıyasla daha yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti.
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ULUDAĞ TATİLCİLERİN AKININA UĞRUYOR
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde gün boyu kayak yaparak gönüllerince eğlendi.
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Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yeni yılın ilk hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen günü birlikçiler ise Uludağ'da kızak kayarak eğlendi.
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Uludağ'a akın eden vatandaşlar drone ile havadan an be an görüntülendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri doldururken acemi kayakçıklar özel hocalardan ders alarak kayabildi.
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Bu arada, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yoğunluk,kayıp ve yaralanmalar nedeniyle drone uçurarak yoğun güvenlik önlemi aldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 88 santimetreyi buldu.
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Öte yandan hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü önümüzdeki hafta ise kar yağmayacağı, havanın sisli ve bulutlu geçeceği öğrenildi.
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KARS'A YABANCI TURİST İLGİSİ
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, yılbaşı öncesi İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra İran'dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.
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Cıbıltepe, şu sıralar İran'dan gelen sezonun ilk yabancı turist kafilesini ağırlıyor.
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Kürşad Gemalmaz yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.
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Gemalmaz, ülkenin birçok yerinde kayak yapılmazken Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistlerin kayağın keyfini çıkardığını belirterek, "Şu anda İranlı konuklarımız otelimize geldi. Mümkün olduğu kadar kayak merkezimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.
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Sarıkamış'ta tatil yapanların daha sonra tekrar geldiğine dikkati çeken Gemalmaz, şöyle konuştu:
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"Cıbıltepe'ye gelen bir daha başka bir yere gitmiyor, önemli olan turistleri bir kez buraya getirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem devletimizin destekleriyle hem de oteller olarak fuarlara katılarak, çeşitli geziler düzenleyerek tanıtım yapıyoruz. Bunun meyvelerini de almaya başladık. İran'a yaptığımız gezi sonucu yapılan anlaşmayla ilk turist kafilemiz Cıbıltepe'ye geldi."
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YILBAŞI ÖNCESİ OTELLER DOLDU
Gemalmaz, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesi kapsamında yolcu taşımacılığının yapılmasıyla bölgeye daha çok turistin geleceğini vurgulayarak, "İnşallah BTK'da ulaşım başladığında Azerbaycan'dan da turist kafileleri gelecek.Yılbaşı için bütün otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Konuklarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah sezonu dolu dolu geçireceğiz" diye konuştu.
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İran'dan gelen turistlerden Sait Gaffari de Sarıkamış'ın doğal güzellikleri, pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Tahran'da yaşıyorum. Bu sene İran'da kar yok, kayak için Sarıkamış'a geldik. Buranın pistleri, otelleri, insanları çok iyi. İnşallah bundan sonra İran'dan daha çok turist gelecek" dedi.
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İranlı Shahroz Moenni ise Sarıkamış'taki kayak merkezini çok beğendiğini anımsatarak, "Sarıkamış'ın en önemli özelliği amatör ve profesyonel anlamda kayak yapanlar için alternatif pistlerin bulunmasıdır. Özellikle Karanlık Dere bölgesindeki pistler mükemmel." şeklinde konuştu.
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"BURASI DAĞLARIN ARASINA SAKLANMIŞ CENNET GİBİ"
Danimarka'da yaşayan Fatma Kaan da kayak merkezinin kartpostallık manzarayı içinde barındırdığını ifade ederek, "Danimarka'dan oğlumla geldim. Sarıkamış herkesin görmesi gereken bir yer. Burası dağların arasına saklanmış cennet gibi" değerlendirmesinde bulundu.
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Yılın birçok günü güneşli olmasına rağmen karı uzun süre özelliğini kaybetmeyen ve çığ tehlikesi olmayan Cıbıltepe, bilgisayar donanımlı olan ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.
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YILBAŞI TATİLİ İÇİN OTELLER DOLDU
Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağı´nda bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti.
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Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi.
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Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3´ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor.
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Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz´da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.
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HAFTA SONU OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 98'İ BULUYOR
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
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Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezine yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.
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Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 95 ila 98 doluluk oranı ile hizmet veriyor.
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Yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.
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Kar kalınlığının, otellerin yapay kar makineleriyle bir metrenin üzerine çıktığı pistlere akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yapıyor.
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Öte yandan kayak merkezindeki yoğunluk ve sahip olduğu doğal güzellik, drone ile görüntülendi.
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KARTALKAYA'DAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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ULUDAĞ'DA HEDEF 2015 BİN GECELEMENİN ÜZERİNE ÇIKMAK
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da yeni sezondan umutlu olan turizmciler, turist ve geceleme sayısında geçen kış dönemini geride bırakmayı hedefliyor.
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Kar kalınlığının yaklaşık yarım metre olduğu Uludağ'da tesislerin bir bölümü yeni sezon faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı konuklarına kapılarını açarken, diğer oteller de bu ay içinde hizmet vermeye başlayacak.
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Uludağ'da 8 bine yakın yatak kapasitesine sahip otel, pansiyon ve misafirhanelere 3 günlük yılbaşı ağırlıkta olmak üzere yapılan rezervasyonlar, turizm işletmecilerinin yüzünü güldürüyor.
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Bursa İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü rakamlarına göre, 2016-2017 kış sezonunda Uludağ'daki otellerde 85 bin civarında yerli ve yabancı turist konakladı.Uludağ'da aynı dönemdeki geceleme sayısı yaklaşık 215 bin olarak gerçekleşirken, en fazla yoğunluk 85 bin gecelemeyle 2017 yılı ocak ayında oldu.
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Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren yaptığı açıklamada, sezon açılmadan otellerin bir kısmının hizmete girdiğini söyledi.Yeni sezon hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını aktaran Beceren, "Önümüzdeki haftalarda kar yağışıyla pistlerde daha fazla kayak hizmeti verilecek" dedi.
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Hedeflerinin geçen yılki turist ve geceleme sayısını geçmek olduğunu vurgulayan Beceren, "Ümidimiz var, inşallah daha fazla olacak diye bekliyoruz. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz" diye konuştu.
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ULUDAĞ'IN TURİZME VE EKONMİYE KATKISI
Uludağ'ın ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Beceren, şunları kaydetti:
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Bursa da yaklaşık 15 bin yatak kapasitesi varken sadece Uludağ, bu açıdan önemli bir potansiyele sahip. Ülke ekonomisine ne kadarlık bir katkı sunduğumuz belli. Bir turizm endüstrisindeki tesisin yan sanayi olarak etrafında 54 ayrı iş kolu var.
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Turizm endüstrisi olarak biz hepsine iş veriyoruz. Ayrıca ithalatımız yok. Bizim ithalat olarak kullandığımız malzemeler doğalgaz ve elektriktir. Bunun dışında yurt dışından bir giriş olmuyor. Biz direk Türkiye için üreten, değer üreten tesisleriz.
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Bunun dışında Uludağ'da kayak öğretmenleri, kayak kiralama ve diğer hizmet üreten yan işlemeler var. Bunlarla birlikte nereden bakarsanız Uludağ'da bin 500, 2 bin personel çalışıyor.
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Beceren, gelen rezervasyonlara bakıldığında Uludağ'daki otellerin yeni yıla dolu gireceğini sözlerine ekledi.
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UZUNGÖL'E YILBAŞI REZERVASYONLARI YÜZDE 50 ARTTI
Trabzon'un Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl, yılbaşı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
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Doğu Karadeniz'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen Uzungöl, iş ve şehir yaşantısından uzaklaşmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.