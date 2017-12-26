Turizm

Ilgaz'da yılbaşı tatili için oteller doldu!

30.07.2017 - 14:35 | Güncelleme:

Çankırı ve Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Ilgaz Dağı'ndaki otellerin 3 günlük yılbaşı tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 100´e ulaştı

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    Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağı´nda bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti.

     

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  • 2 Ilgaz'da yılbaşı tatili için oteller doldu!
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    Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi. 

     

     

  • 3 Ilgaz'da yılbaşı tatili için oteller doldu!
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    Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3´ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor. 

  • 4 Ilgaz'da yılbaşı tatili için oteller doldu!
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    Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz´da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.

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  • 5 Ilgaz'da yılbaşı tatili için oteller doldu!
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    HAFTA SONU OTEL DOLULUK ORANLARI YÜZDE 98'İ BULUYOR

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

     

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