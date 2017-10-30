Turizm
"İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar"
30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:34:58
AA
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngilizlerin Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." dedi
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Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Moore, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
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Büyükelçi Moore, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduğunu, görev süresi boyunca sık sık Antalya'ya geldiğini hatırlattı.
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Antalya'nın Türkiye için olduğu kadar İngiltere için de çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Moore, "Çünkü Antalya İngiliz turistlerin çok sevdikleri bir şehir. 2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." diye konuştu.
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Vali Karaloğlu'nun "2018'de turizmde patlama bekliyoruz" sözü üzerine Richard Moore, "İnşallah, herhalde 2015 düzeyine dönecek, çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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Münir Karaloğlu ise bu yıl İngiltere'den gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 6'lık bir artış olduğunu söyledi. Büyükelçi Moore'un geçen yıl, 2017 yılı için "Antalya'ya gelen İngiliz turist yüzde 25 düşer" dediğini belirten Vali Karaloğlu, buna karşın yüzde 6'lık artış olduğunu bildirdi.
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Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısında gelecek yıl yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Bunları ezbere söylemiyoruz. Çalışan tur operatörlerinin rezervasyonları, bağlantıları üzerinden konuşuyoruz. İngiliz turistlerin tekrar Antalya'ya dönüşleri olacaktır. Bunda sizin katkınız çok. Gerçekten geçen sene o zor dönemde bile ailenizle Belek'te tatil yaptınız. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Onların da tabii bu güven ortamının oluşmasında müthiş katkısı var. İngiliz Büyükelçisi Belek'te tatil yapıyorsa, bütün İngilizler korkusuzca gelirler. Çok teşekkür ediyoruz, dostluğunuzu unutmayacağız."
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RUS TURİSTTE 2018'DE REKOR BEKLENTİSİ
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık." dedi
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Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile turizm ilişkileri bakımından büyük bir travma yaşandığını, ancak bu yıl sektörün ve bütün tarafların beklentisinin çok üzerine çıkıldığını söyledi.Yaklaşık 10 aylık süreçteki rakamların 2015'teki turist sayısını aştığını aktaran Arısoy, "Kesin olmayan verilere göre 4 milyon 600 bin civarında Rus turist ülkemizi ziyaret etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında turizmin gelişmesine yönelik organizasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Arısoy, Rus tarafının da yüksek iş birliğinden memnun olduğunu belirtti.
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"Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık Rusya da böyle olacağını öngörüyor." diyen Arısoy, Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizme yönelik çalışma yapacaklarını, iki ülkenin dış politikası kuralları çerçevesinde bunun gerçekleştirileceğini ifade etti.
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"VİZE KONUSUNDA KOLAYLIK BEKLİYORUZ"
Rus turistlerin sadece Antalya değil, Türkiye'nin her bölgesine gelmek istediğini aktaran Arısoy, "Biz Türkiye'de turizmi hem bütün ülkeye hem de bütün bir yıla yaymak istiyoruz. Ruslar da Türkiye'den ülkelerine turist akışında artış bekliyor. Bunun için de vize konusunda kolaylık göstermelerini istiyoruz. Yeni sezonda kolaylıklar sağlanacak." dedi.
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Antalya'nın turizmin başkenti olduğuna, bunun için kente ayrı bir önem verdiklerine değinen Arısoy, Antalya'nın turist güvenliği konusunda çok yüksek bir kapasite elde ettiğini kaydetti.
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Bütün kamu kurumlarının, turizm sektörünün bütün temsilcilerinin Rus misafirlerin konforu için çalıştığını anlatan Arısoy, şöyle devam etti:
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"Biz de çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Zaten turizmi her mevsime yaymaktan kastımız Antalya'yı merkez olmayı koruyarak, diğer taraflara da belli düzeyde turist çekebilmek. Bu diğer şehirlerimizin de tanınması, Rus misafirlerimiz tarafından ziyaret edilmesi için büyük vesile olacaktır. Bu, Antalya'nın kapasitesini aşağı değil, yukarıya çekecek bir hareket olacaktır. Onlar da belli başlı şehirleri değil, diğer bölgelerin de ziyaret edilmesini arzuluyorlar. Yüksek bir işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz."
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ANTALYA'YA BU YIL 4 MİLYON RUS TURİST GELECEK
Öte yandan AKTOB Başkanı Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki turizm sezonun geçen yıla göre daha iyi geçtiğini belirtti. Antalya'da geçen yıla kıyasla yüzde 60'lık bir büyüme gerçekletirdiklerini aktaran Yağcı, 2016 rakamlarının çok üstüne çıktıklarını ifade etti. Yağcı, turizmde en iyi yılların 2014-2015 olduğunu dile getirerek, bu yılki rakamların da o yıllardakilerine yaklaştığını söyledi.
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Bu yılki büyümenin temelinde Rus pazarının çok büyük payının olduğunun altını çizen Yağcı, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye uçuş yasağı konulduğunu anımsatarak, bu yıl ise ciddi anlamda bir Rus turist yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.
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"Yıl sonuna doğru Antalya'da 4 milyona yakın Rus turist ağırlamış olacağız." diyen Yağcı, bu rakamın Türkiye için ise yaklaşık 5 milyon civarında olacağını kaydetti. Yağcı, bu senenin Rus pazarındaki en iyi yılları olduğunu
ifade ederek, "2014 yılı Rus pazarında en iyi yılımızdı. 2017 yılında, 2014 rakamlarını geçmiş olacağız. Bu sevindirici bir gelişme." dedi.
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12 MİLYON TURİST HEDEFİ
Avrupa pazarında sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen Yağcı, sene başındaki yüksek düşüş oranlarının sene sonunda azaldığını belirtti. Yağcı, Antalya'nın 2014-2015 yıllarında 12 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, ilk hedeflerinin de bir an önce bu rakamlara ulaşmak olduğunu dile getirdi.
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Var olan yatak kapasitesi ve fiyatların da makul seviyelere gelebilmesi için Antalya'nın 12 milyon turist rakamına ulaşması gerektiğini vurgulayan Yağcı, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 12 milyon turist rakamına ulaşmak olduğunu aktardı.
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Yağcı, son iki yıldır Almanya pazarında düşüş yaşadıklarını aktararak, 2018'den itibaren Almanya pazarının büyümeye geçmesini beklediklerini söyledi.
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Türkiye'nin turizmde birinci kaynak pazarının Almanya olduğunu belirten Yağcı, "Almanya, geçmiş 20-25 yıla bakarsak Türkiye turizminin gelişmesinde önemli bir role sahip oldu.
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İki ülke arasında uzun yıllar boyunca oluşmuş iş birlikleri ve dostluklar var. Turizmle ilgili siyaset üstü bir politika izlemesi durumunda Almanya'nın turizmde Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapacağını düşünüyorum.
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Rusya pazarında bunun örneğini gördük. Geçen yıl Rus pazarı yoktu bu sene en iyi yılını yaşıyor." ifadelerini kullandı.
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GELMEYE DEVAM EDİYORLAR
Öte yandan, yurdun doğu kesimlerini etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaştı.
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Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi.
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Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve doğuda ise kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
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Yerli ve yabancı turistler, ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.
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Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının ise yüzde 28 ölçüldüğü ilçede tatilciler, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi ve güneşin tadını çıkardı.
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Bazı turistler ise kendilerini mavi sulara atarken bazıları ise kumlara kendilerini güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu.
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Rusya'dan Alanya'ya tatile gelen Rus uyruklu Veronika Kuznetsova ve Sofia Balandina Alanya'nın çok güzel olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
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"Alanya'ya çok güzel. Tatil yaptığımız en güzel yerlerden bir tanesi ve sıcakkanlı misafirperver insanlarla dolu. Deniz keyfi yapmak burada çok güzel."
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Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, güneşli ve sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
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ANTALYA'YA KASIM AYINA KADAR RUS TURİST GELECEK
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Etem Hakan Duran, geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulundu. Duran, kasım ayının ilk haftasına kadar Rusya'dan Antalya'ya turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi. Duran yaptığı açıklamada, ekim ayı olmasına karşın Rusya'dan turistlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.
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Rusya'nın güvenlik problemleri, havaalanındaki kontroller ve diğer bazı problemler nedeniyle Mısır'a uçuşlara izin vermemesinden dolayı Rus turistlerin Antalya'yı daha fazla tercih ettiğini aktaran Duran, şöyle konuştu:
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"Bizim 2016 yılında yaşadığımızı Mısır hala yaşıyor. Haliyle Mısır'a gidemeyen Rus misafirler için iklimin de çok iyi gitmesiyle birlikte, kasım ayının ilk haftasına kadar Rusya'dan uçaklar Antalya'ya inmeye devam edecek. Rusya pazarı o nedenle de çok ciddi bir şekilde doluluklarıyla devam ediyor. Bunun yanında İsrail ve Ortadoğu hala yüksek yoğunluk içerisinde. İç pazarımızda da toplantı turizminin olduğu dönem. O yüzden de otellerimizde yüksek doluluk oranı mevcut. "
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POYD Başkanı Duran, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, ağustos ayı itibarıyla Alman turistlerde geçen seneye göre yüzde 15'lik kayıp görüldüğünü, bunun aslında tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'den vazgeçmeyen çok ciddi bir kesim olduğunu gösterdiğini ifade etti.
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Almanya'daki seçimlerin sona erdiğini, artık herkesin normal hayatına geri dönmek zorunda olduğunu dile getiren Duran, şöyle devam etti:
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"İkili ilişkiler çapında baktığımız zaman, ne Almanya bizden ne de biz Almanya'da kolay kolay vazgeçemeyiz. Çok ciddi bir ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Karşılıklı yatırımlar var. Şu anda Almanya'nın 50 yaş vatandaşlarının dinlenme, sıcak ülkelere gitmek istedikleri bir dönem. Bir de bizdeki fiyatlar çok makul. Alman turist her zaman bütçesine çok dikkat eden bir kesim. Onun için Alman turist Türkiye'ye gelmeye devam edecektir."
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"TÜRKİYE VAZGEÇİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL"
Duran, Türk turizminin 2014-2015 yılı rakamlarını şu anda yakalayamayacağını ancak önümüzdeki iki yıl içerisinde yükseliş trendine geçeceğini vurguladı.
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"Türkiye vazgeçilecek bir ülke değil. İklimiyle, fiyatlarıyla, verdiği paranın karşılığını almasıyla böyle bir ülkeyi kolay kolay bulamazlar." diye konuşan Duran, rakip ülkelerin bu sene talepten dolayı çok yüksek fiyatlar uyguladığını belirtti.
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Avrupalı turistin bir kısmının bu yüksek meblağları ödediğinin altını çizen Duran, "Ama bizim fiyatlarımızı ve hizmetlerimizi de hala akıllarından çıkaramıyorlar. Zaman içerisinde bir toparlanma olacak ama bütün mesele ilişkileri koparmamak, tanıtım ve pazarlamaya devam etmek." dedi.
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Duran, kış döneminin golf, spor ve kongre turizmi ağırlıklı olduğunu dile getirerek, bu yıl Avrupa'dan gelen turist sayısının geçen seneye göre düşük kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Bu nedenle turizmcilerin İskandinav pazarına yönelmesi ve oradan misafir getirmeye çalışması gerektiğini öneren Duran, "İskandinav ülkelerindeki yaşlılar, daha sıcak ülkeleri tercih eden insanlar. Sıcak ülkelerde yaşamayı ve süre geçirmeyi tercih ediyorlar. Bunun içerisine sağlık turizmini de koyarak belki de oradaki yaşlılar evi konseptine uygun bir çalışmayla insanların kış dönemini Türkiye gibi sıcak iklimde sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlama çalışmaları devam etmelidir." diye konuştu.
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PLAJLARIN KEYFİNİ YABANCI TURİSTLER ÇIKARIYOR
Öte yandan Bodrum'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derecede olması, eylül ayının sonuna gelmesine rağmen, plajlardaki kalabalığın azalmamasını sağladı.
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Kazakistan, Özbekistan ve İskandinav ülkelerinden gelen turistler, plajları doldurdu.
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Gümbet Plajında ise personelin hortumla sıktığı soğuk suların altına girerek dans eden turistler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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Norveç'ten iki haftalık tatil için Bodrum'a gelen tarih ve kültür rehberi 28 yaşındaki Ange Kristensen, "Daha önce de arkadaşlarımla Bodrum'a tatile gelmiştim ama ilk kez eylül ayının ortalarında geldim. Bu ay gerçekten çok güzelmiş. Ülkemde hava sıcaklığı 3-7 derece arasında. Burada çok iyi dinlendik ve eğlendik" dedi.
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Bodrum'da güzel havanın 3 Ekim'e kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
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KUŞADASI LİMANI'NA GELEN 3 GEMİDEN 6 BİN TURİST İNDİ
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Geçtiğimiz hafta sabah saatlerinden itibaren Celebrity Reflection, Celebrity Silhouett ve Braemar isimli gemiler Kuşadası Limanı'na yanaşmaya başladı.
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Bu gemilerden inen yaklaşık 6 bin turist önce otobüslerle önce Efes Antik Kenti ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerlere gitti.
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Turistler daha sonra da şehir merkezindeki büyük alış veriş merkezlerinde alışveriş yaptı.
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Tura çıkmayan turistlerin bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi.
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KALEİÇİ'Nİ ZİYARET EDEN TURİST SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
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Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu aşarken, birçok turist kent merkezini görmeden Antalya'dan ayrıldı. Kent merkezinin en önemli cazibe merkezi Kaleiçi ve Kalekapısı bölgesine gelen turist sayısında önceki yıllara göre büyük düşüş yaşandı.
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İlk 6 ayda Antalya'ya gelen 2.8 milyonun üzerindeki turistten sadece 11 bin 200'ü otelinden ayrılıp kentin merkezini dolaştı. Düşüşün en büyük nedeni ise Kaleiçi'ne en büyük ilgiyi gösteren Avrupalı turist sayısındaki azalma gösterildi.
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4 LİRALIK İLACIN PAZARLIĞINI YAPIYOR
Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, son iki yıla göre Antalya geneline gelen turist sayısında önemli artış olduğunu hatırlattı.
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Ancak turizmde gelen turist sayısından öte turistin bıraktığı rakamlara bakılması gerektiğini vurgulayan Kilit, turistin her şey dahil yöntemiyle 300 liraya yiyip içtiğini, ancak kent merkezinde 4 liradan satılan ilacı pahalı bulup pazarlık yaptığını söyledi.
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40 BİNDEN 11 BİNE DÜŞTÜ
Kaleiçi ve Kalekapısı'na yatırım yapanların bekledikleri karı elde edemediğine dikkati çeken Kilit, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bu da turist sayısının az olmasından ve gelen turistin kalite itibariyle para harcamamasından kaynaklanıyor. Her yıl bu iki noktada turlar vasıtasıyla gelen turistlerin istatistiklerini yapıyoruz. Gelen şirketleri, gelen araçların kaç kişi olduğunu, tercümanların isimlerine kadar not alıyoruz. Günlük listelerimiz oluyor. Otoparklara gelen turları da kayıt altına alıyoruz. Bu yıl ilk 6 ayda buraya gelen turist sayısı 11 bin 200, bu rakam bundan 2 yıl önce 22 bindi. 5 yıl önce 40 bindi, geriye doğru bir gidiş var."
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AVRUPALILARIN YÜZDE 40'I GELMEDİ
Kent merkezine gelen Arap turist sayısında önemli artış olduğunu anlatan Hasan Kilit, ancak Arap turistlerin AVM'lere gidip dışarıdan ithal ürünleri satın alıp gittiğini aktardı. Arap turistin yerleşik düzendeki esnafa pek yararı olmadığını kaydeden Kilit, sözlerine şöyle devam etti:
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"Avrupalı turisti buraya getirmek zorundayız. Para bırakan Avrupalı turist. Avrupa'dan gelen turist sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Avrupalı turist bilinçli, Antalya'da nereye gideceğini, ne yapacağını planlayarak geliyor. Ortadoğu'dan gelen turist sayısı arttı ama böyle bir bilinç yok."
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TÜRK AKINI DEVAM EDİYOR AMA SADECE 2 MEMUR VAR
Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Newsit adlı internet sitesinin haberine göre, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden Bodrum'a gelen tatilcilerin büyük rağbet gösterdiği İstanköy Adası'na günübirlik Türk turist akını sürüyor.
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Muğla, İzmir ve Aydın ilçelerinden Yunanistan'a ait Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Patmos, Kilimli (Kalimnos) İstanköy (Kos) Sömbeki (Simi) ve Rodos adalarına, kapıda vize ile kısa süreli tatile giden Türk turistlerin sayısının Eylül ayı ortası itibarıyla 1 milyonu aştı. 2015 yılında 1 milyon 150 bin Türk turistin ziyaret ettiği Yunan adalarında, bu yıl rekor kırılabileceği belirtildi.
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15 DAKİKADA GİDİYORLAR, 1.5 SAAT GÜMRÜKTE BEKLİYORLAR
Katamaran teknelerle 15 dakikada İstanköy'e ulaşan Türk tatilciler, geçen 21 Temmuz'da meydana gelen depremde iskelesi ve gümrük alanı zarar gördüğü için küçük bir konteynerde, iki pasaport memurunun görev yapması nedeniyle gümrükte uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
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Sıcak havada ortalama 1.5 saat vize ve pasaport işlemleri için bekleyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum zaten günübirlik geldikleri adada zamanlarının önemli bir kısmını gümrükte bekleyerek geçirmek zorunda kalan tatilcileri canından bezdiriyor.
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Ankara'dan Bodrum'a tatile gelen evli, iki çocuk babası Akın Gerger (56), Yunan adalarına yaptıkları tatil ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
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"Kapıda vize uygulaması ile bir günlüğüne geldik, Bodrum'dan 15 dakikada İstanköy'e ulaştık. Ancak, önce yarım saat feribotun içinde, ardından da güneş altında gümrük alanında 1 saat bekledik. İskele ve gümrük alanı depremden zarar gördüğü için konteynerde hizmet veriyorlar. Bugün en az bin kişi buradan adaya giriş yaptı. İki olan personel sayısını rahatlıkla arttırabilirler."
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Tur Rehberi Sinan Alkoç (32) ise "Yunan adaları Türk turistlerden çok memnun. Hiçbir sıkıntı yok. Kasım ayının ortalarına kadar da bu Türk tatilci sirkülasyonu devam eder. Birçok kez Yunan makamlarına kapıdaki hizmetin hızlandırılması için girişimde bulunduk. En azından haftasonları personel sayısının arttırılmasını istedik, 'Yığılma oluyor' dedik. Adanın yerel yönetimi bunu Atina'ya iletti ancak bir sonuç alınamadı" dedi.
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SAMSUN'DA PLAJLAR TEKRAR HAREKETLENMEYE BAŞLADI
Samsun'da son 49 yılın en sıcak eylül ayı yaşanırken, bu dönemde önceki yıllarda havaların yağışlı olması nedeniyle denize giremeyen Karadenizliler, plajları hareketlendirdi.
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Karadeniz'in en uzun sahillerinden birine sahip Samsun'da, eylül ayında plajlarda doluluk yaşanıyor. Genellikle eylül ayının yağışlı geçtiği ve deniz sezonunun Akdeniz ve Ege'ye göre erken bittiği bölgede, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, işletmecileri ve denizseverleri mutlu etti.
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Eylül ayında denize giren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı.Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdür Vekili Yücel Yüce yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de eylül ayı olmasına rağmen sıcak hava dalgası görüldüğünü söyledi.
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Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayının yağışlı geçtiğini, bu yıl ise sıcaklıkların yüksek seyrettiğini dile getiren Yüce, "Bu sene eylül ayında sıcaklıkların biraz artması ile yağış eksikliği görülüyor ancak bu endişe edilecek bir durum değil. Türkiye genelinde aynı şekilde sıcaklık yüksek gösteriyor kendini. Samsun'da en yüksek sıcaklık 1968 yılında 38,3 derece olarak görülmüş. Bu yıl ise geçtiğimiz günlerde eylül ayı için o sıcaklık değerinden sonraki en yüksek değer olan 35,1 derece ölçüldü" dedi.
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"Türkiye'de 1981 yılından bu yana yapılan analizlerde yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 23,5 derece olmuştur. 2017 yılı yaz mevsimi ortalama sıcaklığı ise 24,6 derece belirlendi. Yani bu yaz hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1,1 derece üzerinde gerçekleşmiştir. Tabii bu, sıcaklıklar hep artacak anlamına gelmiyor. Bunun belirlenebilmesi için en az 100 yıl ölçümlerin yapılması ve verilerin analiz edilmesi gereklidir."
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Yüce, Türkiye'de hava sıcaklılarının bugünlerde mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Türkiye cuma gününe kadar sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacak. Önümüzdeki hafta da sıcaklıkların bu hafta gibi mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceğini görmekteyiz. Yağış beklemiyoruz. Gelecek hafta sadece Trakya yöresinde yağış beklentisi var" değerlendirmesinde bulundu.
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EDREMİT KÖRFEZİ TURİZMDE "ALTIN" DÖNEMİNİ YAŞIYOR
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Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Güre ve Ören gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde turizmciler, eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen yaşanan bu yoğunluktan son derece memnun.
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Bölgede geçen haftadan bu yana hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması bazı dönemler 35 dereceye ulaşması, bu yıl tatilin uzamasını sağladı.
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Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz yaptığı açıklamada, konaklamalı turizm işletmelerindeki doluluk oranlarının halen yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.
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Tatilcilerin, körfezde eylülün keyfini çıkardığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:
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"Edremit Körfezi, bu yıl altın dönemini yaşıyor. 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatil, sıcaklarla uzayan tatil, yüzümüzü güldürdü. Önceki sezonlarda, bu dönemde böylesine doluluk oranına hiç ulaşmadık. Eylülde doluluk oranlarımız genelde yüzde 40'ın altında olurdu. Bu sezon beklentilere ulaşıldığı gözleniyor. Normalde bölge ağustos ayının sonundan itibaren boşalmaya başlar, eylül ile sessiz olurdu. Sonbahar mevsiminin başlangıcı olan eylülün ortasına geldik ve halen tesislerimizde canlılık var, plajlarımız doluyor."
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Yavuz, bölgede hava sıcaklığının 35 derece civarında seyretmesinin tesislerdeki yoğunluğu etkilediğini belirterek, "Sıcaklar tatili uzattı. Bölgede 130 bine yakın yazlık konut var ve halen önemli bölümü dolu. Sadece otel ve pansiyon işletenlere değil, tatilin uzaması esnafa da yaradı. Son yılların en iyi sezonunu geçirdik diyebiliriz. Önümüzdeki yıl yaz sezonu dışında bölgemize yabancı turistleri de getireceğiz. Çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.
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Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga ise yaz günlerini aratmayan sıcak havaların, tatilcilerin geri dönüşünü ertelettiğini, bölgede bu sezon tatilin uzadığını kaydetti.
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203
Halen tesislerin yarısından fazlasının dolu olduğunu dile getiren Arga, "Tatilciler bölgemizde kalmaya devam ediyor. Sezon devam ediyor, yaz tatili sürüyor. Otellerimizde doluluk oranları, bugünlere göre çok iyi" diye konuştu.
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89
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203
ANTALYA BU YIL 8 MİLYON TURİST ÇITASINI AŞTI
Turizmde Rusya'da uygulanan charter yasağı ve AB ülkeleriyle yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında 12 milyona kadar yükselen turist sayısı, 2016'da 6.5 milyon kişiye kadar geriledi. 2016'nın son çeyreğinde Rusya'nın yasağı kaldırması üzerine Rus pazarında başlayan talep artışı 2017 yılında rekor seviyelere yükseldi.
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203
Rusya'nın yanı sıra diğer BDT ülkelerinde de ciddi talep gören Antalya, 11 Eylül itibariyle 8 milyon barajını da aşmayı başardı. 11 Eylül itibariyle Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı toplamı 8 milyon 133 bin 812 olarak açıklandı. Eylül ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 11 günde 600 bini aştı.
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203
10 MİLYON HEDEFİ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin turizm sektörü temsilcilerinin de 2017 yılı için hedef koyduğu '10 milyon turist' rakamına çok yaklaşıldı.
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203
Ağustos ayı sonu itibariyle kentteki iki havalimanı aracılığıyla toplamda 7.5 milyon kişiyi rakamın 8 milyon barajını da aşması sektörü sevindirdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na 7 milyon 556 bin 222 turist geldi.
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93
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203
Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre ise, Gazipaşa Havalimanı'na 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında toplam 577 bin 590 turist geldi. Antalya'ya gelen turist sayısındaki artışın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 olduğu kaydedildi.
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203
RUSLAR İLK SIRADA
Kente gelen 8 milyonu aşkın turistin yaklaşık 3 milyonunu oluşturan Ruslar, yüzde 35'e yakın oranla ilk sırada yer alıyor. Kötü geçen yıla göre de düşüşün devam ettiği Antalya'nın en büyük iki pazarından Almanya ise toplam turist sayısında 1 milyon kişiyi aştı, ancak geçen yıla göre yüzde 21 oranlarında düşüş seyrediyor.
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95
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203
Geçen yıldan itibaren büyük yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yıl Antalya turizminde en çok paya sahip üçüncü ülke. İngiltere pazarı ise bu yıl ilk defa ağustos sonu itibariyle artıya geçti.
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96
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203
YÜKSELEN VE DÜŞEN ÜLKELER
Antalya turizminde bu yıl Rusya, Ukrayna ve İngiltere'nin dışında artış gösteren ülkeler, en çok turist gönderen sıralamasıyla Kazakistan, Beyaz Rusya, İsrail, Polonya, Romanya, İran, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Litvanya, Fransa, Macaristan, KKTC ve İtalya. Almanya dışındaki en çok turist gönderen ülkeler sıralamasına göre bu yıl düşüşün devam ettiği Avrupa ülkeleri Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve Slovenya oldu.
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97
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203
FİYATLAR SEVİNDİRMİYOR
Turist sayısındaki bu sevindirici artışa karşın fiyatlar konusunda aynı durum söz konusu değil. 2016'nın olumsuz etkileri nedeniyle 2017 yılı fiyatlarında ciddi düşüş kaydedildi. Sektör, yoğun geçen yaz dönemi ardından önümüzdeki yıldan itibaren turist sayılarında olduğu gibi fiyatlar konusunda da 2014-15 yılları düzeyine yükselmeyi hedefliyor.
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203
BODRUM'DA İSKANDİNAV TURİSTLER TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR
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203
Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da bayram tatilinin sona ermesiyle yerli turistin boşalttığı sahilleri, yabancı turistler doldurdu.
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203
İskandinav ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilçeye tekrar hareket getirdi. Gümbet Plajı'nı dolduruan turistler denizde yüzüp, su sporları yaptı, şezlonglara uzanıp, güneşlendi.
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203
Güneşli havanın tadını çıkartan turistler renkli görüntüler oluşturdu. Norveçli profesyonel tur rehberi 32 yaşındaki İnge Jurgensen "Yaklaşık 8 yıldır Bodrum'a turist getiriyoruz, Eylül ile Mayıs ayları ençok tercih edilen aylar oluyor. Hava bu aylarda gerçekten çok güzel oluyor. Bodrum'un doğası bir harika ayrıca ilçede alternatif turizm ile ilgili birçok olanak var. Ekim ayının sonuna kadar İskandinav ülkelerinden Bodrum'a turist gelecek" dedi.
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203
İlçedeki turistik tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70'lerin üzerinde olduğu belirtildi.
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203
RUS TURİSTLER YÜZDE BİN 157'LİK ARTIŞ GÖSTERDİ
2016 yılı Ağustos ayında toplam 1 milyon 7 bin 801 turist ağırlayan Antalya, 2017 yılının Ağustos ayında ise yüzde 175'lik artışla 1 milyon 760 bin 500 turisti ağırladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın ağustos ayıyla bu yılın ağustos ayları arasında Antalya'ya gelen yolcu sayısında 752 bin 699 kişilik fark bulunuyor.
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203
Antalya'ya ağustos ayında gelen turistlerde ilk sırayı Rusya aldı. Rusların ülkeler dağılımındaki oranı yüzde 37.12 olurken, Rusya'yı sırasıyla yüzde 14.68 ile Almanya, yüzde 7.04 ile Ukrayna, 3.53 ile de İngiltere takip etti. Antalya'ya gelen turist sayısı ise 7 milyon 339 bin 979'a ulaştı.
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203
RUSLAR 2016 YILINA GÖRE YÜZDE BİN 157'LİK ARTIŞ GÖSTERDİ
Antalya'ya gelen turist dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 12 bin 28 iken, bu rakam 2017 yılı Ağustos ayında yüzde bin 157'lik bir artış göstererek 654 bin 410 oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı ayında gelen Rus turist arasındaki fark ise 602 bin 345 kişi olarak istatistiklere yansıdı.
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203
YILIN İLK 6 AYINDA RUSLARDA ARTIŞ YÜZDE 2 BİN 536
Antalya'ya 2016 yılının ilk 8 ayında gelen Rus turist sayısı 100 bin 902 iken bu rakam 2017 yılı ilk 8 ayında ise yüzde 2 bin 536 artarak 2 milyon 659 bin 877 oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayı ile bu yılın ilk 8 ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısında yüzde 18'lik bir azalma meydana geldi. Geçen yılın ilk 8 ayında Antalya'ya gelen Alman sayısı 1 milyon 320 bin 775'ken, bu rakam bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 83 bin 823'e geriledi.
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203
ANTALYA 8 MİLYON TURİSTE KOŞUYOR
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203
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, siyasetin gölgesinde kalan bu pazarla ilişkileri canlandırma yönünde önemli temaslar kurduklarını kaydetti.
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203
Yağcı, Türk turizminin gelişmesinin önemli yapıtaşlarından Alman pazarında yıllardır işbirliği yaptıkları tur operatörleriyle bu konuda büyük destek ve işbirliği içinde olduklarını kaydetti.
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203
Turizm verilerine bakıldığında Antalya'nın, Türkiye'ye talebin yeniden yönlenmesinin itici gücü olduğunun görülebildiğini ifade eden Erkan Yağcı, "Bu konuda Antalya'da konaklama sektörü büyük özveri gösterdi. Turizm vizyonumuzda değişiklik yok, İspanya'yı rakip olarak görüyoruz" dedi.
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203
BÜYÜMENİN ANA UNSURU RUSYA
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203
2017 yılındaki büyümenin ana unsurunun Rusya pazarı olduğuna değinen Erkan Yağcı, 2018 yılında Avrupa pazarında özellikle Almanya, Benelüx ve İskandinav ülkelerinde büyümeye mutlaka geçilmesi gerektiğine işaret etti.
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113
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203
Rusya odaklı bir büyüme modelinde Antalya'nın Avrupa pazarında, özellikle de Almanya pazarında kayıp yaşadığına işaret eden Başkan Yağcı, sözlerine şöyle devam etti:
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203
"Almanya pazarındaki düşüş büyüme rakamlarını olumsuz etkilemektedir. Antalya, 2014 ve 2015 yılına kıyasla oluşan farkı ağustos ayı itibarıyla daha da kapatmıştır. 2018 yılında Avrupa pazarında ve temelinde Almanya'daki talebi tekrar pozitife çevirip 2018 yılında fiyatlarımızı sürdürülebilir seviyelere çekmemiz gerekecektir. Bu noktada kamu kesimi acil olarak sektörle işbirliği zemini oluşturup 2018 yılının temel stratejisini Avrupa pazarını baz alarak oluşturmalıdır"
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203
OTELLER TIKLIM TIKLIM DOLDU
En keyifli döneme girdiklerini, bayram tatilinin ikinci bir imkan yarattığını aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, tatilin, Türkiye genelinde iç pazarda 1.5 milyon hareketin olmasını sağlayacağını kaydetti.
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Duran, geçen yıl iç pazarda 7 milyon hareket olduğunu, bu yıl rakamın 10 milyon olmasının beklendiğini vurgulayarak, "Turizm merkezlerinde tatil dopingi yaşanıyor. Çok ciddi şekilde hareketlilik başladı. Uçaklar, otobüsler, havalimanları, dolmuşlar tıklım tıklım dolu. Otellerin hepsi yüzde 100 dolulukları yakalamış durumda. Turizmcinin yüzü gülüyor, keyifler yerinde" dedi.
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203
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Kurban Bayramı tatilleri için otellere ilk girişlerin başladığını söyledi. Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının iç pazarda misafirlere tatil yapma esnekliği sunduğunu anlatan Yağcı, yabancı turistlerin de yoğunlukta olduğu bir sezonda, iç pazar yoğunluğunun da başladığını bildirdi.
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203
BODRUM'DA OTELLER DOLDU, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.
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203
Otellerin dolmaya başladığına dikkati çeken Yağcı, "30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde oteller yüzde 100 dolu olacak. Yüksek sezondayız, iç pazar da turizme ciddi anlamda katkı sağladı. Vatandaşlar artık tatil yapmanın lüks değil, bir ihtiyaç olduğunun farkına vardı. İç pazar hareketli olursa dışa karşı anlık krizlerde dayanıklı oluruz. Bayram tatilinde Antalya'da 1 milyondan fazla kişi tatil yapacak. Bu büyük bir rakam. Yüzde 70'i yabancı, yüzde 30'u iç pazar olacak" diye konuştu.
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203
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, tatilin uzatılmasının ardından sahil bölgelerine yerli turistlerin yoğun taleplerinin olduğunu dile getirdi.
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203
Bayram tatili nedeniyle bölgedeki tüm otellerin doluluk oranını yakaladığını belirten Gökbel, "Bölgede yaşanan doluluk Bodrum'a gelen araç trafiğinden ve uçak trafiğinden de anlaşılıyor. Umarız keyifli ve huzurlu bir bayram olur" dedi. Gökbel, otellerin ve eğlence merkezlerinin bayram için hazırlıkların tamamladığını, herkesin sezondan memnun oyduğunu kaydetti.
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203
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise Muğla'nın bünyesindeki turizm merkezleriyle çok özel bir bölge olduğunu vurguladı. Bayram tatili nedeniyle otellerde büyük yoğunluk yaşandığını anlatan Kavala, "10 günlük tatil haberini duyan insanlarımız yaz için son tatil olarak o süreyi değerlendirip rezervasyonlarını yaptılar. Yüksek doluluk yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
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203
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise ilçedeki 55 bin yatak kapasitesiyle otellerin bayram tatiline hazır olduğunu bildirdi. "Sahil bölgesindeki otellerimiz yüzde 100 doldu. Göcek ve Çalış bölgesindeki otellerde de tatil döneminde ciddi yoğunluk yaşanacak." diyen Uysal, bayramda yaşanacak yoğunluğun okullar açılana kadar devam edeceğini vurguladı.
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4 MİLYON TURİST MUĞLA'DA
En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.
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UÇAKLARA, OTOBÜSLERE EK SEFER KONULDU
Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 200 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Bazı havayolu şirketleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler koyduğu öğrenildi.
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Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri koyduğunu bildirdi.
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24 SAAT NÖBET
10 günlük Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere geldi. Kurban bayramını fırsat bilen tatilciler oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor.
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Tatilin ilk gününden itibaren İlçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.
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OTELLER KAPILARINI KAPATTI
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok otel kapılarını müşterilere kapattı. Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki bir otelin genel müdürü olan Mehmet Tulunay, Bayram tatilinin 10 gün olması turizmi canlandırdığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:
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"Otelimiz tatilin başlamasıyla doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Sezonun son haftasında 10 günlük tatil turizmcilere can simidi oldu. Biz otelimizin adasına sahne kurduk. Gündüzleri havuz partisi, beach partileri ve bir çok aktivite yapacağız. Akşamları ise ünlü sanatçılar otelimizde sahneye çıkarak bayram tatili boyunca konser verecek. Şimdiden herkesin Kurban bayramını kutlarım" dedi.
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203
KAŞ KAPUTAJ PLAJI YERLİ VE YABANCI TURİST AKININA UĞRUYOR
Antalya- Muğla karayolu üzerinde bulunan, Kaş'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, dağla denizin arasına sıkışmış Kaputaş Kanyonu'nun ağzında, kum ve çakıl karışımı yapısıyla ilgi çeken Kaputaş Plajı, turkuaz rengi deniziyle de her gün binlerce insanın akınına uğruyor.
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Birçok tatilci Kaputaş'ta araçlarına park yeri bulabilmek için sabahın erken saatlerinde geliyor. Plajın Kaş tarafında yolun iki yönüne, Kalkan tarafında ise tek yönüne park yapılabiliyor.
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Yaklaşık 1 kilometrelik alanda binlerce aracın park ettiği yol kenarındaki yoğunluk nedeniyle, birçok tatilci de park yeri bulamadığı için plaja giremiyor.
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Aracına park yeri bulabilenler 193 merdivenden sahile inebiliyor.
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Girişin ücretsiz olduğu Kaputaş Plajı, Kaş Belediyesi tarafından işletiliyor.
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İNGİLİZLER MUĞLA'DAN VAZGEÇMİYOR
Birçok İngiliz tatilini geçirmek için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'yı tercih ederken, bazıları da konut alarak bölgeye yerleşiyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yıldır İngiliz turistlerin gözdesi haline geldi.
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Tatillerini geçirmek için Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman'a gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye konut alarak yerleşiyor.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Muğla'yı en çok ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında İngilizler birinci, Ruslar ikinci, Almanlar üçüncü sırada bulunuyor. Bunları Ukrayna ve Hollanda uyruklular takip ediyor.
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Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının bölgeleri için önemine işaret etti.Türkiye'ye yılda yaklaşık 2.5 milyon İngiliz turistin geldiğini belirten Bülbüloğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bunun da yaklaşık 1.5 milyonu Muğla'yı tercih ediyor. Londra'nın kuzey tarafından, Manchester bölgesinden oldukça çok turist ağırlarız. İngiltere'nin kuzeyinde Marmaris en popüler destinasyon ve bu 20 yıldır böyle"
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Bülbüloğlu, 20 yıl önce tur operatörleri tarafından bölgeye 5 bin İngilizin getirildiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
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"20 yıllık bir birliktelik söz konusu. Burada İngiliz kültürü uygulanmış. Antalya'ya giderseniz İngiliz kahvaltısı bulamazsınız ama Marmaris'te her otelde İngiliz kahvaltısı bulursunuz. İngiliz kültürünü yaşattığı için Marmaris'i tercih ediyorlar"
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"BU YIL İNGİLİZ TURİST SAYISI YÜZDE 4 ARTTI"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise ülkede Dalaman'ın İngilizlerin en çok tercih ettiği destinasyon olduğunu söyledi.İngilizlerin tercihlerini kolay kolay değiştirmeyeceğini dile getiren Kırlı, bölgeyi sevdikleri için her yıl artan sayıda İngilizin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.
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Bu yıl bölgeye gelen İngiliz turist sayısında yüzde 4'lük artış yaşandığını belirten Kırlı, artışın 2018'de yüzde 20'ye çıkmasını beklediklerini kaydetti. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise İngilizlerin genelde "her şey dahil" sistemini sevmediğini, doğallığı, kalitesi nedeniyle Muğla'yı tercih ettiklerini anlattı. Okutur, Muğla'nın İngilizlerin en çok mülk edindiği illerin başında geldiğine işaret etti.
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"İNGİLİZLER BURADA ÇOK RAHAT EDİYOR"
TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, İngiltere'nin, Muğla'nın turizm piyasasında en büyük payı getiren ülke olduğunu bildirdi. Bodrum'un turizmde ilk dönemlerde İngilizlerle sıçrama yaptığını ifade eden Gökbel, şu açıklamalarda bulundu: