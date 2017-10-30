Turizm

"İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar"

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 | Güncelleme: 30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:34:58 AA

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngilizlerin Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." dedi

  • 1 "İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar"
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    Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Moore, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

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    Büyükelçi Moore, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduğunu, görev süresi boyunca sık sık Antalya'ya geldiğini hatırlattı.

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    Antalya'nın Türkiye için olduğu kadar İngiltere için de çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Moore, "Çünkü Antalya İngiliz turistlerin çok sevdikleri bir şehir. 2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." diye konuştu.

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    Vali Karaloğlu'nun "2018'de turizmde patlama bekliyoruz" sözü üzerine Richard Moore, "İnşallah, herhalde 2015 düzeyine dönecek, çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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    Münir Karaloğlu ise bu yıl İngiltere'den gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 6'lık bir artış olduğunu söyledi. Büyükelçi Moore'un geçen yıl, 2017 yılı için "Antalya'ya gelen İngiliz turist yüzde 25 düşer" dediğini belirten Vali Karaloğlu, buna karşın yüzde 6'lık artış olduğunu bildirdi.

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