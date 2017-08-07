TURİZM

İngilizler Muğla'dan vazgeçmiyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:35:32 AA

Türkiye'ye yılda 2.5 milyon İngiliz turist geliyor. Bu turistlerin 1.5 milyonu Muğla'yı tercih ediyor. Son 10 yıldır İngiliz turistlerin gözdesi haline gelen Muğla'da turistler konut sahibi olmaya da başladı

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    Birçok İngiliz tatilini geçirmek için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'yı tercih ederken, bazıları da konut alarak bölgeye yerleşiyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanlarıyla çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Muğla, özellikle son 10 yıldır İngiliz turistlerin gözdesi haline geldi.

     

  • 2 İngilizler Muğla'dan vazgeçmiyor
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    Tatillerini geçirmek için Muğla ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman'a gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye konut alarak yerleşiyor. 

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    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Muğla'yı en çok ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında İngilizler birinci, Ruslar ikinci, Almanlar üçüncü sırada bulunuyor. Bunları Ukrayna ve Hollanda uyruklular takip ediyor.

     

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    Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının bölgeleri için önemine işaret etti.Türkiye'ye yılda yaklaşık 2.5 milyon İngiliz turistin geldiğini belirten Bülbüloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

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    "Bunun da yaklaşık 1.5 milyonu Muğla'yı tercih ediyor. Londra'nın kuzey tarafından, Manchester bölgesinden oldukça çok turist ağırlarız. İngiltere'nin kuzeyinde Marmaris en popüler destinasyon ve bu 20 yıldır böyle" 

     

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YORUMLAR 8
  • Misafir 04 Ağustos 2017 Cuma 14:12
    parasız yiyip içiyorlarsa sen neden burda duruyorsun sende git. Tutan mı var
  • Misafir 04 Ağustos 2017 Cuma 13:19
    ne olacak 4 ile çarpınca paraları değerleniyor euro düşsün de biz de almanya da tatil yapalım
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:52
    ruslar parasız ruslar işte
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