İngilizler Muğla'dan vazgeçmiyor

37 | 71

"Avrupa, Rusya ve Çin pazarı, turizmde önemli bir yer tutuyor. Eğer Türkiye bu üç destinasyondan ikisine sahip olursa her şey daha iyi olur. 2015'de 120 milyon Çinli yurt dışına çıkmış. Türkiye bu paydan yararlanamıyor. 30 milyon Rus yurt dışına çıktığı zaman 3,5 milyonu Türkiye'ye geliyor. Bu sayı çok iyi. Avrupa pazarından da 4-5 milyon misafir gelirse Türkiye için çok iyi."